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Место России в китаецентричном мире. Николай Вавилов

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Как прямо сейчас реализуется проект “Глобальный Китай”? Каково место России в контексте американо-китайского противостояния? Какой будет следующая мировая валюта? Выступление китаеведа Николая Вавилова на научной конференции «2022: Предварительные итоги», организованной Фондом Горчакова совместно с Международным институтом развития научного сотрудничества «МИРНаС».

Так же смотрите “Как Китай захватывает Латинскую Америку” https://www.youtube.com/watch?v=jttYfD-kxI8&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HGmT8jLpgXw
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