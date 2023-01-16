СПИЦЫН о Ленине, Сталине и Великой Отечественной войне: мифы и их разоблачение
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Далеко не всё из того, что нам известно об истории страны, было на самом деле.
Запускаем новый формат: развеем самые нашумевшие мифы. Эксперт сегодняшнего выпуска – историк Евгений Юрьевич Спицын.
Ленин – немецкий шпион или агент британской разведки? Почему большевики хотели отделить церковь от государства? Какими были отношения Ленина и Сталина? Откуда взялось «завещание Ленина»? Сталин сошел с ленинского пути? Как вождь народов к нападению на Германию и США готовился. «Сталинское переселение народов» – геноцид или спасение? «Голодомор» – намеренное уничтожение населения Украины или миф, рожденный стечением обстоятельств и пропагандой? Кто победил Гитлера – распутица и морозы или советский народ? США поставили «ядерную точку» во Второй мировой войне?
Таймкоды:
0:00 Метаметрика и Евгений Спицын на страже исторической правды
1:15 Прошедший 2022 год – начало отрезвления страны
2:26 Немецко-британский шпион и другие мифы о вожде пролетариата
4:54 Большевики боролись с церковью как с институтом
9:47 «Борьба с религиозным мракобесием через просвещение»
11:27 У Ленина со Сталиным всегда были близкие отношения
16:38 «Завещание Ленина» – элемент борьбы со сталинским культом
18:54 Красный террор – ответ советской власти на контрреволюцию
21:30 Если Ленин – еврей, тогда Пушкин – эфиоп
24:18 Имя Сталина – одно из самых оболганных в нашей истории
28:31 Марксизм для Ленина и Сталина – не догма, а инструмент познания
32:40 Сталин хотел на всех напасть… Но немцы опередили?
36:23 Тито из-за помощи греческим коммунистам чуть не развязал Третью мировую
40:23 22 июня 1941 года Сталин не сидел «под столом»
44:07 Переселение народов 1944 года – не геноцид
45:42 Причина «голодомора» – неурожайный 1932 год
50:50 После 1945 года нам навязали гонку вооружений
54:14 Современники поражались образованности Сталина
1:00:28 Гитлера победили распутица и генерал Мороз
1:02:42 Советская экономика в годы войны произвела больше оружия, чем вся Европа
1:05:13 Сталин позаимствовал идею заградотрядов у немцев?
1:09:27 СССР выиграл числом, не умением?
1:13:55 Роль ленд-лиза нельзя переоценивать: войну и так смогли бы выиграть
1:18:14 В Хиросиме и Нагасаки американцы показали СССР свое ядерное оружие
1:20:51 Финал! Победа будет за нами!
1:21:27 Титры, лайк, подписка!
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Евгений Спицын:
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