Композитор Владимир Довгань о музыке, языке и быте удивительного славянского народа
В студии канала «День» композитор Владимир Довгань и ведущий Андрей Фефелов.
Звучат песни вокального цикла «Кедровая гора» (из русинской народной поэзии). Композитор – Владимир Борисович Довгань.
1. В.Б. Довгань. «Соловей». Исполняют Арина Довгань (народный голос) и автор.
2. В.Б. Довгань «Мчись, мой конь». Исполняют Арина Довгань (народный голос) и автор.
3 .В.Б. Довгань «Колядка». Исполняют Арина Довгань (народный голос), Мария Кривцова (скрипка) и автор.
Канал ДЕНЬ на других платформах
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/dentvinform
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
#ДеньТВ #Довгань #русины #фольклор #славяне #народнаямузыка #ВладимирДовгань #искусство #культура