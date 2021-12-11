Композитор Владимир Довгань и его грандиозное произведение
Об истории создания и исполнения оратории "Под стягом Александра", посвящённой 800-летию Александра Невского, рассказывает композитор Владимир Довгань. Ведущий – Андрей Фефелов.
15 января в Доме музыки в рамках XII Московского Рождественского фестиваля духовной музыки состоится московская премьера оратории-действа Владимира Довганя "Под стягом Александра". Камерный зал. Начало в 19:00.
Билеты по ссылке
https://www.mmdm.ru/event/oratoriya-p…
19 августа 2021 года в Ярославле, на открытии XXIX Международного фестиваля искусств «Преображение» впервые прозвучала оратория-действо «ПОД СТЯГОМ АЛЕКСАНДРА»
Композитор Владимир Довгань
Филармоническая хоровая капелла «Ярославия». Дирижёр Владимир КОНТАРЕВ
Солисты: лауреаты международных конкурсов
Алина Яровая (сопрано)
Яна Чернятина (меццо-сопрано)
Александр Суханов (баритон)
Родион Васенькин (бас)
народный артист России Николай Бурляев (художественное слово)
лауреат премии «Национальное достояние России» Ольга Алексеева (гусли)
дипломант Всероссийского конкурса Марфа Никитина (гусли)
заслуженный артист России Владимир Попов (ударные)
лауреат международных конкурсов Анна Попова (ударные)