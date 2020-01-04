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Рождение музыки – великая тайна. Композитор Владимир Довгань

09:29. 4 января 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Композитор Владимир Довгань и ведущая Елизавета Пашкова беседуют о современной академической музыке и гениальности, об импровизации, о композиторах и их способбах создавать музыку, и о многом-многом другом.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kHctTpW1IPk

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