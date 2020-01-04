Рождение музыки – великая тайна. Композитор Владимир Довгань
Композитор Владимир Довгань и ведущая Елизавета Пашкова беседуют о современной академической музыке и гениальности, об импровизации, о композиторах и их способбах создавать музыку, и о многом-многом другом.
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