Тайна автора «Священной войны»

Источник: www.stoletie.ru

Композитор А.В. Александров: от церковного регента до генерала Красной армии.



13 апреля этого года исполнилось 135 лет со дня рождения автора музыки Гимна России и песни «Священная война», создателя известного во всем мире Краснознаменного ансамбля песни и пляски Александра Васильевича Александрова.

Дата, прямо скажем, не самая круглая. Тем не менее она была отмечена. В этот день в Твери, на одном из домов по бывшему Соборному переулку, а ныне улицы Ивана Седых, была открыта посвященная ему мемориальная доска, сообщившая о том. что в советские времена было покрыто плотной завесой тайны. А именно: 12 лет – с 1906 по 1918 годы – живший здесь музыкант был регентом кафедрального Спасо-Преображенского собора.

Эта сторона деятельности композитора, которого, в общем-то, вполне заслуженно считают самым советским из всех известных советских композиторов, и поныне мало известна даже музыковедам.

Зато известно, что многие из песен, к которым он писал музыку, посвящены советским вождям и военачальникам. Да и музыка нынешнего Гимна России была написана в 1939 году не для государственного гимна, а для Гимна партии большевиков

Правда, исследователи отмечают, что музыка Александрова, как правило, была намного богаче и содержательнее тех вполне стандартных текстов, на которые она чаще всего писалась. Но в любом случае, одно упоминание о том, что создатель этой музыки первую половину своей творческой жизни почти полностью провел на клиросе православного храма и за сочинением духовной музыки, вызывает недоумение, а то и насмешку или даже прямое обвинение композитора в лицемерии и приспособленчестве.

Между тем нет ничего удивительного в том, что автор Гимна самой большой и самой загадочной на свете даже для ее жителей страны был такой же крупной и во многих отношениях загадочной личностью.

Гимн страны не может возникнуть случайно, на волне конъюнктурных соображений или из угождения чьим бы то ни было личным вкусам. То есть возникнуть то он может, но вот удержаться, закрепиться в сознании соотечественников – вряд ли. С гимном, созданным А.В. Александровым, такого не произошло.

Официальное принятие в 2000 году музыки А.В. Александрова на слова С.В. Михалкова в качестве Гимна России происходило в атмосфере споров по преимуществу политико-идеологического характера и воспринято было далеко не однозначно. Но с тех пор прошло достаточно времени для того, чтобы убедиться: «старый новый» Гимн России принят обществом.

И как тут не вспомнить, что рождение Александрова-композитора произошло, прежде всего, как композитора по преимуществу духовного.

Более сорока лет его не столь уж продолжительной жизни было связано с церковным пением. На клиросе Богоявленской церкви его родного села Плахино Рязанской губернии он появился уже в возрасте четырех лет. В 10 лет он поет уже в Казанском соборе Санкт-Петербурга. По некоторым свидетельствам, пел он так хорошо, что послушать юного солиста собиралось множество любителей церковного пения. В 14 лет он поступает в регентский класс Придворной певческой капеллы, а в 19 становится регентом Покровской церкви в Бологом, откуда четыре года спустя перебирается в Тверь, победив в весьма серьезном конкурсе на места регента главного собора Тверской епархии.

Именно в Твери Александров сформировался как композитор, хореограф и музыкальный педагог. Да и к прославившей его военно-патриотической теме он впервые обратился тоже в тверской период своей жизни.

К глубокому сожалению, большая часть созданных им в эту пору музыкальных сочинений не сохранилась. От некоторых остались только названия…

Так, о написанной им песне «Русский солдат» сообщает только афиша состоявшегося 1 марта 1915 года «Славянского вечера», на котором её исполнил архиерейский хор под руководством автора.

Таким образом, прорисовывается связь между регентом Александровым и генералом Александровым. Да и его «Священная война», создающая ощущение духовного единения в борьбе с мировым злом, не столь уж далека от церковной музыки.

В нотобиблиографическом справочнике, составленном младшим сыном композитора Юрием Александровым, указаны шесть музыкальных сочинений его отца, созданных в 1911—1913 годах. Среди них две оперы – «Русалка» и «Смерть Иоанна Грозного», симфония, увертюра-поэма «Смерть и жизнь», фортепьянные прелюдии и соната для скрипки и фортепьяно. Сохранились рукописи только двух последних.

В настоящее время исследователями найдены многие (но, к сожалению, далеко не все) духовные сочинения А.В. Александрова, созданные как в Твери, так и позже, когда композитор регентствовал в храме Христа Спасителя и других московских храмах. Некоторые из них уже исполняются церковными хорами.

Вот так раскрывается секрет живучести Гимна Советского Союза, корни которого оказываются намного глубже той идеологической системы, музыкальным выражением которой он должен был являться.

Александров был человеком церкви – дышал её воздухом, чутким музыкальным ухом впитывал её звуки и сам их создавал как певчий и как регент. И как человек церкви, он был патриотом и государственником. Таким он и оставался всю жизнь.

Внук композитора Евгений Владимирович Александров говорил мне, что дед его оставался верующим всю жизнь. И в квартире генерала Красной Армии всегда была специальная молельная комната, которую он посещал ежедневно.

Идеология – это всегда преходяще. А высокое чувство принадлежности к великой стране, способной выстоять и сохранить свой дух в самых жестоких исторических испытаниях, выражено в Гимне А.В. Александрова настолько полно, что заменить эту музыку другой будет возможно, когда страна изменится до неузнаваемости. А пока мы – Россия во всей полноте этого слова, другого Гимна нам не потребуется.

В ещё большей степени малую значимость идеологических клише для истинно великой музыки доказывает история создания «Священной войны», написанной буквально за считанные часы. Столь стремительное создание гениальной музыки, буквально потрясшей страну в те страшные дни июня 1941 года, было возможно лишь при условии абсолютного резонанса, при котором вся многотрудная жизнь композитора, все его душевные и духовные силы сосредоточились на одном глубочайшем, пронизывающем все его существо патриотическом чувстве. Никакой другой «политики», кроме любви к своей стране и веры в нее, в этой великой песне не было…

Александров в полной мере сознавал значимость созданной им музыки и не раз говорил о том, что «Священная война» вошла в быт армии и всего народа как гимн мести и проклятья гитлеризму. Чувство, вызываемое этой песней у слушателей, было столь мощным, что оно не могло напитаться однократным исполнением – её требовали исполнять вновь и вновь, так что выступление хора порой превращалось в концерт одной песни. Так было и на своеобразной «премьере», состоявшейся 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале перед отъезжающими на фронт бойцами. Так было и при выступлениях артистов ансамбля на фронте и в тылу. Да и теперь, через 73 года после Победы, «Священная война» вызывает у слушателей самые высокие и сильные чувства, объединяющие нынешнее поколение с поколением победителей.

Автор: Сергей Глушков

Источник: nstarikov.ru