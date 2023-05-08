Великая Отечественная в семейных рассказах композитора Владимира Довганя — в честь праздника Победы
В студии канала «День» композитор Владимир Довгань и ведущая, ответственный секретарь редакции газеты «Завтра» Наталья Керимова.
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В землянке. Музыка: К. Листов Слова: А. Сурков, 1942 г.
Бьётся в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко, далеко,
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти не легко,
А до смерти – четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.
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