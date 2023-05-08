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Великая Отечественная в семейных рассказах композитора Владимира Довганя — в честь праздника Победы

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В студии канала «День» композитор Владимир Довгань и ведущая, ответственный секретарь редакции газеты «Завтра» Наталья Керимова.

Мероприятия “День-центра” https://den-magazin.ru/utm/1473

В землянке. Музыка: К. Листов Слова: А. Сурков, 1942 г.

Бьётся в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко, далеко,
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти не легко,
А до смерти – четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8vyCCemVcJE
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