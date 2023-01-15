Рожденные в СССР
Рождённые в СССР. Тем, кто родились в СССР и их детям суждено изменить ход истории человечества к лучшему, основываясь на том лучшем, что было в Советском Союзе и идя дальше.
Форум «Ливадия» в Минске.
12+
Доклад А.Е.Усанина «Противостояние систем ценностей западного «открытого общества» и нравственных духовных традиций:
2:27 – С кем мы воюем?
3:53 – Принцип демонической системы мироустройства.
4:13 – Управление нравственными ценностями.
7:19 – Для чего разрушают семью?
7.38 – Разрушение человеческих связей.
11:23 – Из-за чего планета превращается в мусор?
16:28 – Предназначение человеческой жизни.
Доклад В.Г. Жданова:
17:16
17:45 – Миф о пьяной Царской России.
18:11 – Начало спаивания русского народа.
24:00- Красный флаг как Знамя единства и победы.
33:03 – Трезвость – путь к успеху!
Доклад О.А.Будиной:
40:56 – Политическая провокация Европы.
42:27 – Уважение европейских ценностей.
45:36 – Проблемы СВО.
51:42 – Шаблонные представления о русском народе.
53:44 – Что говорят иностранцы о русских?
Доклад М.В.Величко:
1:03:18 – Тема суверенитета.
1:05:45 – Почему экономика многонационального русского мира не может быть либерально-рыночной?
1:12:23 – Кредитно-финансовая система.
1:14:31 – Чем занимается Центральный Банк?
Все части пленарного заседания:
1 часть – https://youtu.be/d2f_E83h3Dc
2 часть – https://youtu.be/EnsDO0JKdgo
3 часть – https://youtu.be/_aDaocg1-nM
4 часть – https://youtu.be/RbHK8IuFrgY
Ольга Александровна Будина:
Актриса, режиссёр, общественный деятель, лауреат Государственной премии РФ, член-корреспондент Российской Академии кинематографических наук и искусств.
Телеграмм-канал: https://web.telegram.org/k/#@olga_budina
Михаил Викторович Величко:
Российский экономист, социолог, педагог, кандидат экономических наук, доцент.
Жданов Владимир Георгиевич:
Профессор, председатель Союза Борьбы за Народную Трезвость, основатель проекта «Общее Дело». Награды: Золотая медаль РАЕН имени И. И. Мечникова «За вклад в укрепление здоровья наций», медаль РАЕН (ЕАЕН) имени Пауля Эрлиха.
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Личный сайт автора: https://usanin.com
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