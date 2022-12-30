С праздником товарищи! С Днем рождения СССР!

100 лет назад был образован СССР.Первое в истории рабоче-крестьянское социалистическое государство. Наша страна первой прошла по этому пути, изменившись сама и изменив весь остальной мир. Сама же Россия в своей социалистической ипостаси поднялась на недосягаемую доселе высоту как с точки зрения социальных благ для народа, так и с точки зрения могущества и влияние на процессы определявшие развитие всего человечества.Когда сегодня мы видим тупиковость капитализма и проблемы им порождаемые, СССР продолжает напоминать нам об альтернативах капиталистическому тупику. И сколько после 1991 года ни пытались хоронить социализм, он никуда не исчез – идея пережила даже уничтожение СССР и продолжает оказывать огромное влияние на мысли сотен миллионов и миллиардов людей. В 2022-м году особенно ярко заметно, что предложенная альтернатива СССР в виде "похода на Запад" в "золотой миллиард" по "столбовой дороге цивилизации" привела нас в исторический тупик, из которого стране теперь приходиться выходить через войну. Мы потратили 30 лет на негодный эксперимент, при этом перед нами есть пример Китайской Народной Республики, которая смогла устоять, провести новую модернизацию и нынче выступать в качестве новой сверхдержавы ведомой самой крупной в мире коммунистической партией, которая внимательно изучает наши ошибки, которые привели к коллапсу КПСС и СССР, похерившие тяжелейшие усилия и жертвы предыдущих поколений построивших социалистическую сверхдержаву, которая сокрушила европейский фашизм и западный колониализм и принесла свободу многим народам по всей Земле.Китайцы учатся на наших ошибках, нам же предстоит учится на своих. И безусловно, многие достижения СССР и накопленный в годы СССР опыт используются и будут использоваться в большем масштабе в будущем. Убежать от советской истории, представив СССР "черной дырой отечественной истории" не вышло. От очернения СССР российское общество приходит к осмыслению СССР и в условиях войны, мы наглядно видим, что то, что 30 лет нам пытались представить глупостью было разумным. То, что пытались представить жестокостью – было осознанной неизбежностью. То, что казалось ненужным, оказалось жизненно необходимым. И по мере того, как основная масса тех, кто активно глумился над "тупыми совками" трусливо драпает за рубеж, куда как лучше становится ясна цена всех этих помоев на нашу историю и нашу страну. Теперь многие внезапно для себя поняли, что термин "враг народа" это далеко не пропагандистское клише.В этот день мы вспоминаем СССР, его достижения и победы, его ошибки и недостатки и конечно же его трагическую гибель, которая так дорого обошлась нашей стране и народу. Но это уже произошло. Задача наших поколений – взять все то, что еще можно и нужно взять из советского опыта и приложить это к усилиям по преодолению той тернистой дороги по которой Россия будет идти в будущее через шторм разрушающегося миропорядка. СССР – это одна из исторических точек опоры на этом пути.