Коррупция - враг государства, желающего расти и развиваться, ведь она приводит к деградации отраслей, опустошению казны, росту преступности и недовольству граждан. В СССР с коррупцией боролись жёстко и безапелляционно. В выдавливании проворовавшихся особенно преуспел товарищ Сталин, всячески старавшийся сохранить непоколебимость Советского Союза.

Борьбу с коррупцией Сталин в конце двадцатого столетия, практически сразу после НЭПа. Согласно новой антикоррупционной практике, наказанию стали подлежать все участники и соучастники преступления. Участились проверки в госорганах, на заводах, сельхозпредприятиях. Усилился контроль за обращением государственных средств.

Сталин уровнял наказание для всех провинившихся, будь то партийный чиновник или обычный работяга. Отныне все подлежали единому наказанию. "С конфискацией имущества", как часто говорили в то время.

Незавидная учесть ждала даже тех коррупционеров, что успели сбежать из страны. Советские спецслужбы отлавливали преступников за рубежом и либо привозили на родину для суда, либо ликвидировали на месте. Любопытно было бы узнать, сколько потенциальных коррупционеров остановило осознание того, что длинная рука советского правосудия достанет хоть из-под земли.

Данная практика продержалась до окончания Великой Отечественной, затем начала постепенно смягчаться. А после смерти Сталина показатели по коррупции стремительно поползли вверх. Как правило, я воздерживаюсь от оценок личности Иосифа Виссарионовича, но нельзя не признать, что жёсткие методы борьбы с коррупцией работали.

Автор Интересная история