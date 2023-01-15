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Ловили и ликвидировали. Даже за рубежом. Что Сталин делал с коррупционерами

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Коррупция - враг государства, желающего расти и развиваться, ведь она приводит к деградации отраслей, опустошению казны, росту преступности и недовольству граждан. В СССР с коррупцией боролись жёстко и безапелляционно. В выдавливании проворовавшихся особенно преуспел товарищ Сталин, всячески старавшийся сохранить непоколебимость Советского Союза.

Борьбу с коррупцией Сталин в конце двадцатого столетия, практически сразу после НЭПа. Согласно новой антикоррупционной практике, наказанию стали подлежать все участники и соучастники преступления. Участились проверки в госорганах, на заводах, сельхозпредприятиях. Усилился контроль за обращением государственных средств. 

Сталин уровнял наказание для всех провинившихся, будь то партийный чиновник или обычный работяга. Отныне все подлежали единому наказанию. "С конфискацией имущества", как часто говорили в то время. 

Незавидная учесть ждала даже тех коррупционеров, что успели сбежать из страны. Советские спецслужбы отлавливали преступников за рубежом и либо привозили на родину для суда, либо ликвидировали на месте. Любопытно было бы узнать, сколько потенциальных коррупционеров остановило осознание того, что длинная рука советского правосудия достанет хоть из-под земли.

 

Данная практика продержалась до окончания Великой Отечественной, затем начала постепенно смягчаться. А после смерти Сталина показатели по коррупции стремительно поползли вверх. Как правило, я воздерживаюсь от оценок личности Иосифа Виссарионовича, но нельзя не признать, что жёсткие методы борьбы с коррупцией работали.

Автор Интересная история

 

Источник: https://pulse.mail.ru/article/lovili-i-likvidirovali-dazhe-za-rubezhom-chto-stalin-delal-s-korrupcionerami-8626071104195744548-3152470877375897186/?user_session_id=1902f4563c3f69b&qid=0f480fc962709887&utm_content=source_only_fulltext&utm_partner_id=902
Метки: история
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