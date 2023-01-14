Неужели новая Мировая война? Олег Яновский
Чего хочет “Глобальная Британия”? Ради чего британский правящий класс готов пожертвовать своим населением? Почему Британию спасёт только война, и когда она её начнёт? Об этом и многом другом рассказывает политический консультант, преподаватель кафедры политической теории МГИМО Олег Яновский.
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