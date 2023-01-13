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Володин предложил конфисковать имущество уехавших «негодяев»

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Существующих мер наказания в отношении россиян, которые покинули Россию и критикуют её, недостаточно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он считает правильным дополнить Уголовный кодекс (УК) РФ пунктом о конфискации имущества таких граждан. «В последнее время некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, её жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц. Их цель понятна — выслужиться и попытаться сохранить своё благосостояние за рубежом», – написал он в Telegram и напомнил, что согласно законодательству РФ, «подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооружённых сил». Володин отметил, что установить состав преступления — это задача следствия. «Как показала практика, существующих мер реагирования недостаточно, – продолжил он. – Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: riafan.ru
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Источник: http://stoletie.ru/lenta/volodin_predlozhil_konfiskovat_imushhestvo_ujehavshih_negodajev_520.htm
Метки: картина дня
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