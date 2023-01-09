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Восстановление исторической справедливости в Запорожье

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Восстановление исторической справедливости в Запорожье

В Запорожской области, по аналогии с ДНР и ЛНР (где Пушилин и Пасечник подписали аналогичные указы еще весной 2022-го года), отменяют все переименования сделанные со времен Евромайдана, откатывая ситуацию с названиями на начало 2014-го года.
Массовое возвращения Ленина, Маркса, Энгельса, Советской Власти и Октябрьской Революции – отличительная черта "декоммунизации Украины". Новость от которой подгорит и у праваков ("Как так?!!! Где декоммунизация?") и у леваков ("Как так? Объявили декоммунизацию, а возвращают Маркса и Энгельса!" И еще памятники Ильичу восстанавливают!!!")

Мою позицию вы знаете, все вопросы названий в новых регионах России надо отложить до конца войны, после чего жители на местных референдумах сами решат спорные вопросы, вроде того как называть свой город – Лиман или Красный Лиман, Артемовск или Бахмут.
Разумеется, все переименования сделанные украинскими нацистами должны быть отменены.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8090364.html
Метки: декоммунизация, документы, евромайдан, Запорожье, Ленин, маркс, сталин, энгельс
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