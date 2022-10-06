Напомню, 17 марта 1991 года тоже состоялся референдум, в котором приняло участие почти всё население СССР, все республики, в том числе те, которые можно назвать «житницей».

Прежде всего, от всей души поздравляю жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с возвращением на Родину. Мы ждали этого момента с 1991 года, когда в отношении нашей страны и населявших её народов была совершена вопиющая историческая несправедливость. Моё поколение, а уж тем более люди постарше, в массе своей физически не могут принять разрушение нашей единой страны и до сих пор в душе не были согласны, что, например, Харьков, Одесса, Донецк или Тбилиси – это заграница. Мы видели, как люди на референдумах говорили: «До 1991 года мы жили все вместе, поэтому мы голосовали за возвращение в Россию!»



Референдум саботировали в республиках Прибалтики, Грузии, Молдавии и Армении (которая, уверен, сейчас жалеет об этом особенно).



Не надо быть географом или демографом, чтобы увидеть: даже если, чисто теоретически, всё население этих республик приняло бы участие в референдуме, они не повлияли бы ровным счётом ни на что. Данные, полученные в результате голосования, насколько были демократичны, настолько же и красноречивы.

В референдуме приняло участие 80,03% от общего числа избирателей, из них 76,4% проголосовали за сохранение единой страны, а 21,7% проголосовали против. Такой процент против — это нормально, потому что при настоящем демократическом голосовании редко встречается полное единодушие.



В частности, в РСФСР в референдуме приняло участие 75,4% избирателей, из них за сохранение СССР проголосовало 71,3%.



В Украинской ССР приняло участие 83,5% избирателей, из них за сохранение СССР проголосовало 70,2%.



В Белорусской ССР приняло участие 83,3% избирателей, из них за сохранение СССР проголосовало 82,7%.



Во всех остальных республиках СССР, принявших участие в голосовании, цифры явки и поддержки сохранения СССР были значительно выше.



Например, в Туркменской ССР явка составила 97,7% избирателей, из них за сохранение СССР проголосовало 97,9%.



Таким образом, выбор народов, населяющих нашу страну, был абсолютно ясен, а референдум как высшая форма народного волеизъявления имел абсолютную юридическую силу.

Однако 8 декабря 1991 года тогдашние руководители России, Украины и Беларуси (они уже так тогда предпочитали называть РСФСР, УССР и БССР) прямо перечеркнули волю народов, приняв так называемые «Беловежские соглашения», получившие название по месту их подписания в Беловежской Пуще.



И здесь очень важно перейти на личности – напомню, что Беловежские соглашения подписали: тогдашний президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич.



Также их подписали Геннадий Бурбулис, Витольд Фокин и Вячеслав Кебич. Этими соглашениями подписанты констатировали «прекращение существования СССР как субъекта международного права и геополитической реальности».

Люди, не имеющие ни юридических полномочий, ни малейшего морального права, лишили миллионы людей своей Родины, а народы — будущего.



Ради чего? Ради личной власти, в первую очередь. Да и во вторую тоже. За прошедшие 30 лет никаких других значимых мотивов мы так и не увидели.

Была разрушена не просто страна, как несчастная Югославия. Разрушили один из двух столпов мироустройства, созданного после Второй Мировой войны, страну-основательницу всей тогдашней системы международного права, основательницу ООН, гаранта мира и стабильности во всём мире и, наконец, просто носителя альтернативной и жизнеспособной линии развития.



На момент разрушения СССР почти все решения в мире принимались СССР и США вместе, фактически, они контролировали по половине мира и уравновешивали друг друга.



СССР и США были как два человека, у одного из которых есть спички, а у другого коробок. Они могут ненавидеть друг друга, но огонь зажгут только вместе.



После разрушения СССР, вместо прогнозируемого Фукуямой конца истории, произошла полная разбалансировка всей мировых процессов, которая с каждым годом заходит всё дальше. Потеряв один из двух основных противовесов, человеческая цивилизация пошла вразнос.



Удастся ли найти новую точку баланса, как и когда это произойдёт, или, как у Булгакова, «земля налетит на небесную ось» — не тема настоящей статьи. В любом случае мы наблюдаем, как разбалансированная система мучительно пытается прийти в равновесие.

Беловежские соглашения были ужасны, трагичны для народов, населяющих нашу страну, да и для всего мира, но и по своей юридической сути они были не просто незаконны – они были настоящим надругательством как над волей народов СССР, так и над всеми мыслимыми нормами международного и внутреннего права.

И при этом Беловежские соглашения и образовавшаяся на их основе «геополитическая реальность» в виде расчленения страны на 15 псевдогосударственных (по крайней мере, на тот момент) образований были моментально приняты странами Запада.



Ещё бы, такая удача! Не каждый день уничтожают твоего геополитического конкурента!



«Соединённые Штаты приветствуют и поддерживают исторический выбор в пользу свободы, сделанный новыми государствами Содружества… Несмотря на потенциальную возможность для нестабильности и хаоса, эти события явно отвечают нашим национальным интересам» — сказал тогда президент США Джордж Буш в телефонном разговоре с Михаилом Горбачёвым.



Какое уж тут международное право! Все новые государства, образовавшиеся на месте СССР, были на ура признаны Западом. А Венецианская комиссия, созданная в 1990 году Советом Европы для юридической интеграции стран Восточной Европы – бывших союзников СССР, с радостью стала помогать «интеграции» уже новых «независимых» государств.

И теперь эти же люди, эти же страны, поддержавшие тогда сепаратизм на территории нашей страны, изо всех сил и во всех формах отрицают референдумы на освобождённых территориях так называемой Украины и осуждают Россию!



Именно об этом говорил президент России В.В. Путин в своей исторической речи 30 сентября:



«Только и слышим со всех сторон: «Запад отстаивает порядок, основанный на правилах». Откуда они взялись? Кто вообще видел эти правила? Кто согласовывал?



Послушайте, это просто бред какой-то, сплошной обман, двойные или уже тройные стандарты! На дураков рассчитано просто…



Именно так называемый Запад растоптал принцип нерушимости границ, а сейчас по своему собственному усмотрению решает, кто имеет право на самоопределение, а кто – нет, кто его недостоин.



Почему они так решают, кто им дал такое право – непонятно. Сами себе».

Беловежские подписанты разрушили не просто СССР, а историческую Россию, которая складывалась тысячелетиями и выдержала страшные испытания; прежде всего, одержала победу в Великой Отечественной войне.



Достаточно посмотреть на карту Российской империи и на карту СССР 1977 года — года принятия последней Советской Конституции, чтобы увидеть практически полное совпадение.



Сейчас очевидно, что никаких объективных причин, кроме поражения в так называемой холодной войне, самой подлой из всех войн, для разрушения СССР — исторической России не было, и ни одному народу на территории нашей большой страны это счастья не принесло.



В лучшем случае наши республики оставались нейтральными или дружественными по отношению к нам, а в худшем случае, как с Украиной, превратились в проект «Анти-Россия», для реализации которого Запад не жалеет ни денег, ни оружия, ни украинцев.

Но объективные законы истории всё-таки существуют. Пространство, которое исторически складывалось тысячу лет, не может быть разрушено росчерком пера трёх случайных политиков с безумными амбициями.



Центробежные процессы начали сменяться центростремительными. И никакие попытки Запада, никакое его «сдерживание», которое по сути является формой той же войны, не остановят объективный процесс собирания наших пространств.

Пришло время денонсировать Беловежские соглашения, чётко и внятно дать им не только юридическую, но и морально-нравственную оценку.



Разумеется, денонсация этих соглашений сама по себе не восстановит нашу Родину в исторических границах. Однако это будет важнейший и своевременный шаг по восстановлению исторической справедливости по воле народов.

Дмитрий Аграновский



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