«Восстановление исторической справедливости»: как Советско-японская война изменила Тихоокеанский регион

Источник: RT @ Святослав Князев, Максим Лобанов

75 лет назад началась Советско-японская война. Красной армии понадобилось меньше месяца на то, чтобы разгромить самую мощную группировку войск императорской Японии — Квантунскую армию. По словам историков, успешное советское наступление стало финальным аккордом в завершении Второй мировой войны и существенно повлияло на международную обстановку в Тихоокеанском регионе. Как подчёркивают эксперты, победа СССР над Японией способствовала восстановлению исторической справедливости — официальному Токио пришлось освободить территории, захваченные ранее у России и других стран.

Моряки-десантники Тихоокеанского флота водружают флаг над Порт-Артуром / РИА Новости / © Евгений Халдей

9 августа 1945 года части Красной армии атаковали японские войска, находившиеся в оккупированной Маньчжурии. Стремительное продвижение советских подразделений деморализовало японцев, а разгром самой мощной группировки императорской армии Японии поставил точку во Второй мировой войне.

Опасный сосед

Трения между Россией и Японией начались ещё в XIX веке. Санкт-Петербург занимался развитием собственных дальневосточных земель, а также усилением своего присутствия в регионе. Кроме того, он создавал препятствия для японской экспансии на китайские и корейские территории.

В 1904 году Япония напала на Российскую Империю. Санкт-Петербург недооценил возможности противника, и японцам удалось одержать несколько крупных побед. Это заставило Россию согласиться на мир на не самых выгодных условиях: она вынуждена была признать Корею сферой японского влияния, передать Токио права на Южный Сахалин, Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и городом Дальним.

После революции 1917 года отношения между Россией и Японией лучше не стали.

«Японцы участвовали в интервенции в России в 1918—1925 годах, и выдворить их удалось только благодаря совокупности военных и дипломатических мер. А в 1930-е годы они высаживались на Камчатке и занимались там нелегальной переработкой рыбы», — рассказал в интервью RT историк и публицист Александр Широкорад.

В 1938—1939 годах конфликт между Москвой и Токио перешёл в горячую фазу. Японские войска совершили агрессию в районе озера Хасан, атаковав советскую заставу, и реки Халхин-Гол однако были остановлены Красной армией и монгольскими союзниками СССР.

По словам историков, понесённые в боях с РККА потери охладили пыл официального Токио и склонили его к подписанию 13 апреля 1941 года пакта о нейтралитете с СССР.

Красноармейцы 149-го стрелкового полка идут в атаку во время боёв на Халхин-Голе / РИА Новости / © В. Головешкин

Тем не менее, как отмечают историки, уже 26 апреля 1941 года на совещании в штабе Квантунской армии, развёрнутой на северо-востоке Китая, в условиях строгой секретности стали обсуждаться планы нападения на СССР. Чтобы не привлекать внимание Москвы переброской на границу большого количества новых подразделений, японское командование наращивало численность уже существующих, тайно переправляя военнослужащих небольшими группами.

Согласно ряду оценок, численность личного состава дивизий Квантунской армии в 1941 году почти вдвое превышала численность личного состава дивизий на других фронтах. Кроме того, японцы в 1941 году резко нарастили количество танков и самолётов на границе с СССР.

По словам историков, важную роль в противодействии агрессивным планам японских властей сыграла советская разведрезидентура в Токио под руководством Рихарда Зорге. Советские разведчики предупредили Москву о планах официального Токио в 1938—1939 годах, а когда Германия напала на Советский Союз, Зорге информировал японское руководство о ходе военных действий, делая акцент на поражениях вермахта, и убеждал Токио в невыгодности войны с СССР. После того как Зорге узнал, что Япония решила занять выжидательную позицию, он передал в Москву соответствующее сообщение, что позволило руководству СССР перебросить часть войск с Дальнего Востока на советско-германский фронт.

Рихард Зорге / © Министерство обороны РФ

«Но то, что в 1941 году Япония не развязала против СССР полномасштабной войны, не означает, что на Дальнем Востоке было всё спокойно. Японцы неоднократно нарушали государственную границу, обстреливали советскую территорию и суда. Ситуация была нервозной», — рассказал в интервью RT действительный член Академии военных наук Андрей Кошкин.

Советско-японская война

«В 1945 году западные союзники начали активно уговаривать Иосифа Сталина присоединиться к войне против Японии. Согласно оценкам американских военных, самостоятельно им бы пришлось вести войну против японцев до 1946—1947 годов, неся при этом большие потери. В ходе Ялтинской конференции советское руководство согласилось начать войну против Японии после разгрома гитлеровской Германии», — рассказал в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов.

5 апреля 1945 года Москва заявила Токио о денонсации пакта о нейтралитете. Это вызвало сильное беспокойство в Токио, японское командование принялось разворачивать в районе советской границы дополнительные дивизии. Суммарное количество японских войск в Маньчжурии летом 1945 года историки оценивают примерно в 1,3 млн военнослужащих.

«Советское руководство в условиях строжайшей секретности начало перебрасывать на Дальний Восток войска, имевшие опыт войны с нацистами. Причём даже до офицеров не доводилось, куда и зачем они следуют», — рассказал Юрий Кнутов.

По его словам, главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке был назначен маршал Александр Василевский, координировавший действия советских фронтов в ходе Сталинградской и Курской битв, а также руководивший штурмом Кёнигсберга.

8 августа 1945 года советское правительство через японское посольство передало официальному Токио, что со следующего дня СССР будет находиться в состоянии войны с Японией.

Решение СССР приветствовали на Западе.

«Война, объявленная сегодня Советским Союзом, является доказательством солидарности, существующей между основными союзниками, и она должна сократить срок борьбы и создать условия, которые будут содействовать установлению всеобщего мира. Мы приветствуем это великое решение Советской России», — говорилось в специальном заявлении правительства Великобритании.

Маршал Советского Союза Александр Василевский / © Министерство обороны РФ

Стоит отметить, что ещё до начала Второй мировой войны японские войска начали возводить в районе границы с СССР и союзной ему Монголией 17 укрепрайонов, а в них около 4,5 тыс. долговременных огневых сооружений. Японское командование рассчитывало удерживать их не менее полугода.

«Чтобы прорваться через столь мощные укрепления, Красной армии пригодился опыт, приобретённый Василевским в ходе штурма Кёнигсберга. В целом в советском наступлении были задействованы около 1,7 млн солдат и офицеров», — подчеркнул Кнутов.

Как отметил Андрей Кошкин, удары советских войск были спланированы таким образом, чтобы окружить и рассечь на части основные силы Квантунской армии, являвшейся на тот момент самой мощной группировкой войск Японии.

В ночь на 9 августа советские бомбардировщики нанесли удары по военным объектам и узлам коммуникаций противника. На суше первыми в бой вступили передовые отряды и разведывательные подразделения Красной армии. Утром в наступление перешли ударные группировки Забайкальского, а также 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов.

Артиллерийский расчет 1-го Дальневосточного фронта ведёт бой / РИА Новости / © Александр Становов

6-я Гвардейская танковая армия Забайкальского фронта достигла темпа наступления 120—150 км в сутки. 12 августа подразделения армии вышли на Центрально-Маньчжурскую равнину. В полосе наступления 36-й армии разгорелись ожесточённые бои — её части штурмовали японские укрепрайоны. К 17 августа они полностью разгромили гарнизон Хайларского укрепрайона.

В целом войска Забайкальского фронта за одну неделю проникли глубоко в тыл японской группировки, находившейся в Северной Маньчжурии.

14 августа войска 1-го Дальневосточного фронта прорвали в полосе своего наступления укрепрайоны противника на всех основных направлениях. Силы левого фланга фронта вышли на подступы к городам Ванцин и Тумынь и совместно с частями флота овладели портами Юки и Расин, лишив Квантунскую армию связи с метрополией. Войска 2-го Дальневосточного фронта разгромили врага на правом берегу Амура в междуречье Сунгари и Уссури.

15 августа 1945 года силы Забайкальского фронта завершили бросок через хребет Большой Хинган и начали продвигаться к Мукдену. Войска обоих Дальневосточных фронтов заняли ряд городов и принудили к капитуляции крупную группировку врага. К 17 августа находившаяся в приграничной полосе группировка Квантунской армии была полностью разгромлена.

С 18 по 24 августа были высажены советские десанты в Чаньчуне, Мукдене, Харбине, Гирине, Пхеньяне, Дальнем и Порт-Артуре.

19 августа в штаб Квантунской армии были переданы условия капитуляции, однако японские войска некоторое время продолжали ожесточённо сопротивляться.

«Японские офицеры шли в рукопашную с мечами, солдаты бросались под танки с гранатами», — рассказал Кошкин.

Капитуляция войск Квантунской армии РИА Новости / © Евгений Халдей

В конце августа 1945 года советские войска разоружили Квантунскую армию и местные коллаборационистские формирования, а также высадили десанты на Сахалине и Курильских островах. 3 сентября маршал Василевский доложил в Москву о завершении кампании.

Потери японских войск в боях с Красной армией превысили 700 тыс. человек (из них около 640 тыс. пленными). Безвозвратные потери Красной армии составили 12 тыс. военнослужащих.

По словам Юрия Кнутова, именно война с СССР поставила Токио в безысходное положение, что признали даже члены японского правительства.

«Роль Советского Союза в этих событиях полностью изменила политическую карту Тихоокеанского региона. Действия Красной армии воодушевили левые силы, которые не только активизировали свою борьбу с японцами, но и выступили против любых форм колониализма. Это способствовало появлению в дальнейшем КНР, КНДР, освобождению Индокитая и стран южной Азии. Ну и, само собой разумеется, СССР вернул себе территории, ранее отторгнутые Японией у России. Это было восстановление исторической справедливости», — резюмировал Кнутов.

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Источник: https://nstarikov.ru/vosstanovlenie-istoricheskoj-spravedlivosti-kak-sovetsko-japonskaja-vojna-izmenila-tihookeanskij-region-117922