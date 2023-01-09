Раскрываем планы Эрдогана
Направления и основные векторы внешней политики Турции. В чём они совпадают интересами Российской Федерации, а в чём противоречат. Говорит доктор политических наук, профессор факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина. Ведущий Сергей Зотов.
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