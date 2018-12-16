Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 декабря 2018

Хроники Сирии. Дераа – там где началась война

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Откровения Чавушоглу

Помните, некоторое время назад в американской прессе была утечка, что США якобы готовят экстрадицию Гюлена в Турцию в обмен на "понимание" Турции в деле Хашогги, которое администрация Белого Дома под давление саудовских и израильских лоббистов пыталась замять.Госдеп через некоторое время объявил эту утечку фейком, а потом боты бегали в комментариях с криками "вы все придумали".Ну так вот.Министр иностранных дел Турции на саммите в Дохе сегодня разоткровенничался перед журналистами.Согласно заявлениям Чавушоглу:1. Во время аргентинских переговоров между Трампом и Эрдоганом, Трамп уведомил Эрдогана, что США ведут проработку вопроса экстрадиции Гюлена в Турцию и что ФБР уже проводит проверку на предмет "уклонения Гюленом от уплаты налогов" (ха-ха). Эрдоган в ответ заявил Трампу, что все это очень хорошо, но Турция ждет от США конкретных шагов, а не очередных разговоров. Таким образом, Чавушоглу фактически подтвердил, что Гюлен стал предметом торга между США и Турцией в связи с делом Хашогги. Стоит помнить, что несколько ранее США отказались менять Гюлена на пастора Брансона (замешенного в деле о подготовке переворота с целью свержения Эрдогана) и добились от Турции освобождения пастора. Турция сейчас пытается использовать свои козыри связанные с тем, что МБС попал к Эрдогану на крючок, чтобы не только получить отступные от Эр-Рияда, но и добиться уступок от США, вероятность чего возросла после принятие Сенатом США резолюции осуждающей МБС за организацию убийства Хашогги.2. Кроме того, Трамп в своей беседе с Эрдоганом заявил, что администрация Белого Дома рассматривает вопрос о скором выводе американских оккупационных войск из Сирии. Опять же, это только слова Трампа, которые он повторяет уже не первый раз, правда на этот раз это было не выступление на публику, а сообщение для Эрдогана. Другой вопрос, что значительная часть американского военно-политического истеблишмента, а также часть окружения Трампа (во главе с Болтоном и израильским лобби) резко против ухода из Сирии, пытаясь сделать генеральной целью оккупации Сирии "противодействие Ирану", на чем настаивает Израиль. В результате, даже если Трамп и часть его окружения всерьез хотят убрать войска из Сирии, далеко не факт, что у них получится это сделать по целому ряду внутриполитических причин.3. Турция готова восстановить отношения с Асадом, если после проведения процесса межсирийского урегулирования и выработки новой Конституции (которую должны создать сами сирийцы), Асад победит на свободных и демократических выборах. Фактически, Турция официально признает, что Асад может остаться не только на этапе переходного периода, но и после, если он выиграет выборы, что весьма вероятно. Ранее, турецкий МИД избегал столь далекоидущих преподоложений на предмет будущего Асада. Предположу, что за этим заявлением кроется длительная работа России и Ирана по нормализации отношений между Сирией и Турцией, которая проходит по линии непубличных консультаций между представителями сирийских и турецких спецслужб в Дамаске и Тегеране. Боевики ССА остались не очень довольны таким поворотом дел – теперь Турции припоминают заявления 2013-2015 годов, где Эрдоган и его министры всячески клеймили Асада за "военные преступления" и "геноцид", а теперь готовы работать с ним после выборов. Пора бы уже привыкнуть, что Турция при необходимости, достаточно легко может совершить поворот "все вдруг".Все эти заявления, последовали спустя 3 месяца после Сочинской сделки.Если посмотреть на ее итоги, то:1. Интенсивность боевых действий снизилась, но полностью боевые действия на некоторых участках не прекратились.2. Создать демилитаризованную зону Турции не удалось – под требования Сочинской сделки в лучше случае подпадает 25-35% линии фронта в Идлибе, Северной Хаме и Северной Латакии.3. Трасса Хама-Алеппо и Латакия-Алеппо так и не были разблокированы, блокпосты боевиков до сих пор не сняты.4. Установить полный контроль над боевиками в Идлибе Эрдоган также не смог, подмяв под себя лишь определенную часть группировок, которые ранее ориентировались на Саудовскую Аравию и Катар.5. Нормализовать ситуацию с терактами, убийствами и вылазками ИГИЛ Турция также оказалась не в состоянии.В итоге, Турция выполнила в ограниченном масштабе лишь некоторые части сделки, что и обуславливало недавние заявления из Москвы и Дамаска с призывами к Анкаре более активно выполнять свои обязательства. Тем не менее, несмотря на низкие темпы реализации договоренностей, в Москве признали определенный прогресс, но настаивают на том, что Турция должна ускориться, иначе Дамаск решит этот вопрос силовым путем.В свете подобной ситуации, сирийские и иранские источники указывают на то, что возможная операция Турции в Рожаве, которая в первую очередь направлена против попыток США закрепиться в Сирии, будет платой со стороны Эрдогана за задержку с Идлибом. Россия и Иран заинтересованы в том, чтобы добиться вывода американских войск из северо-восточной Сирии и Ат-Танфа (где не так давно появилась новая российская военная база в районе Заза). Курды должны либо договориться с Асадом, либо их ждет повторение печальных историй с Африном и Киркуком. Иран заинтересован в бесперебойной работе шиитского моста, чему мешает культивация ИГИЛ в Восточной Сирии и американские позиции в провинциях Хасаке и Дейр-эз-Зор. Россия заинтересована в разработке сирийских нефтяных месторождений, причем недавний договор между Дамаском и Москвой ясно указывает на то, что речь идет о нефтяных полях не только в центральной Сирии, но и на восточном берегу Евфрата, что означает наличие ожиданий изменения военно-политической ситуации в северо-восточной Сирии. Драйвером грядущих изменений очевидно готов выступить Эрдоган, который угрожая вторжением в Рожаву либо вынудит курдов договориться с Асадом, либо же осуществит вторжение и все вопросы дальнейшего будущего северо-восточной Сирии будут решаться напрямую с Эрдоганом, а курды лишаться какого-либо голоса в определении будущего Сирии. Предложения курдов передать сирийско-турецкую границу под контроль САА, это часть нарастающего понимания осложняющейся для SDF/YPG стратегической ситуации.У США есть альтернативный план, связанный с переброской подконтрольных сил Пешмерги из Ирака, чтобы заменить Пешмергой силы YPG на границе и не допустить появления там сирийских сил. Один из руководителей SDF прямо обвинил Россию в том, что она потакает Турции, так как рассчитывает руками Эрдогана извлечь для себя военно-политические выгоды в сирийском вопросе. В тоже время, иракские курды связанные с РПК обвинили в агрессии Турции не Россию, а США, заявив, что это США попустительствуют Эрдогану, который проводит карательные рейды в горных районах Синджара против курдских партизан. Это лишний раз подчеркивает, что курды далеко не монолитны и внутри у них "не все так однозначно".В свете этого, Россия и Иран на задержку со стороны Эрдогана в Идлибе закрывают глаза, резонно рассчитывая, что действия Турции в Рожаве приведут к желаемым изменениям ситуации с присутствием США в Сирии.Важный момент – командование ССА заявляет, что готово поддержать операции турецкой армии в Рожаве, даже несмотря на угрозы США в их адрес. О "зеленой революции" речь уже не идет – миньоны Эрдогана готовы и далее обслуживать турецкие интересы, которые в целом ряде случаев пересекаются с интересами союзников Асада. Эрдоган дополнил это прямой угрозой (уже далеко не новой), что если США не уберут из Манбиджа всех боевиков YPG, он введет туда турецкие войска. На моей памяти это уже 4-я угроза такого рода за последний год. Думаю не нужно объяснять, что обострение противоречий между США и Турцией, также выгодно России и Ирану, так как это помогает дальнейшей трансформации региона и ослаблению общего влияния США.Теперь мяч на стороне курдов и США. Если США не смогут запугать Эрдогана различными карами за вторжение в Рожаву, а курды не договорятся с Асадом, то вторжение выглядит более чем вероятным, при этом Россия и Иран будут наблюдать, а Дамаск ограничится обычными вербальными осуждениями, как это уже было в случае с Аль-Бабом и Африном.

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Турция: Рассмотрим возможность сотрудничества с Асадом, если его переизберут

Турция рассмотрит возможность сотрудничества с президентом Сирии Башаром Асадом в случае его переизбрания на выборах в стране, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на конференции в Дохе. «Нам нужно подготовить страну к выборам, они должны быть проведены под эгидой ООН, выборы должны быть всеобщими, прозрачными, демократическими и справедливыми… Если это будут демократические и заслуживающие доверия выборы, все должны рассмотреть такую возможность», — ответил Чавушоглу на вопрос, будет ли Турция сотрудничать с правительством Асада в случае его переизбрания. Глава МИД добавил, что Турция «против написания конституции от имени сирийцев другими». «Давайте позволим им написать свою конституцию. Если им нужна какая-либо помощь… мы можем ее предоставить, но им следует написать свою конституцию», — отметил Чавушоглу. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГИЛ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. Читайте также: ВАЖНО: ВКС России следят за подозрительными автоколоннами в зоне оккупации США в Сирии (ФОТО) * запрещенная в РФ террористическая группировка

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О визите израильской делегации в Москву

Элайджа Магье о недавнем визите израильской военной делегации в Москву по "сирийскому вопросу".

Теперь, когда Россия заняла более жесткую и четкую позицию в отношении конфликта между Израилем и «Осью сопротивления», Сирия будет применять новые правила противоборства с Израилем. Отныне Дамаск будет отвечать ударом на любой израильский удар. Если Израиль нанесет ущерб конкретной военной цели, Сирия ответит ударом по аналогичной цели в Израиле. Лица, принимающие решения в Дамаске, заявили: «Сирия, не колеблясь, ударит по израильскому аэропорту, если аэропорт Дамаска станет мишенью для Израиля. Это будет сделано с согласия российских военных, базирующихся в Леванте».



Это политическое решение сирийского правительства основано на четкой позиции, занятой Россией в Сирии после гибели самолета 18 сентября этого года. В 2015 году, когда российские военные ступили на землю Сирии, они сообщили заинтересованным сторонам (т. е. Сирии, Ирану и Израилю), что не намерены вмешиваться в конфликт между ними и "Хезбаллой" и что они не будут мешать авиации Тель-Авива атаковать военные конвои Хезбаллы по пути в Ливан или иранские склады с оружием, не предназначенным для войны в Сирии. Это было обязательство оставаться в сторонним наблюдателем, если Израиль будет наносить удары по иранским военным объектам или конвоям Хезболлы доставляющим оружие из Сирии в Ливан по территории Сирии. Россия также сообщила Израилю, что не потерпит никаких нападений на своих союзников (Сирию, Иран, Хезболлу и их соратников), которые ведут борьбу с ИГИЛ, Аль-Каидой и близкими им группировками.



Израиль уважал волю Москвы до начала 2018 года, когда он начал атаковать иранские базы и сирийские военные склады, при этом он никогда не атаковал боевые позиции Хезболлы. Израиль оправдывал свое нападение на иранскую базу, военный объект под названием T4, утверждая, что оттуда Иран посылал беспилотники на Израиль . Тель-Авив считал нарушение суверенитета своих соседей исключительно своей прерогативой. Дамаск и Иран ответили как минимум одним подтвержденным сбитием израильского F-16. Израиль начал атаковать сирийские склады, в основном те, где хранились иранские ракеты. Каждый разрушенный израильтянами склад Иран заменял другим, наполнив его более совершенными высокоточными ракетами , способными поразить любые цели в Израиле.



Однако нейтралитет России по отношению к Израилю в Леванте оказался довольно дорогим удовольствием. Она потеряла людей больше, чем Иран, особенно после падения её Ил-20, и гибели 15 офицеров, специалистов по использованию самых современных систем связи и разведки.

Затем Россия привезла в Сирию свои долгожданные усовершенствованные зенитные ракеты С-300 и передала их сирийской армии, сохранив при этом за собой координацию действий и радиолокационное управление. С-300 представляет опасность для израильских самолетов, только если они нарушают воздушное пространство Сирии. С сентября Тель-Авив держит свои самолеты вне Сирии, но по нескольким целям он нанес удары с помощью ракет большой дальности.



В течение многих месяцев президент России Владимир Путин отказывался общаться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Только после реального преследования со стороны последнего Путин, наконец, согласился на короткую встречу с Нетаньяху за ланчем или за обеденным столом во время большого саммита на высшем уровне, не принимая при этом никаких компромиссов или примирения. Россия сейчас заняла четкую позицию и не намерена раскрывать свои объятия или прощать Израиль. Россия почувствовала, что ее доброта (то что она закрывала глаза на действия Израиля в Сирии) не была ни признана, ни в достаточной мере оценена Тель-Авивом.



На этой неделе, после того, как Израиль настоял на том, чтобы разбить лед в отношениях между двумя странами, Москва согласилась принять израильскую военную делегацию во главе с генерал-майором Аароном Халивой. Однако не ожидается, что позиция России по Сирии изменится и израильские бомбардировки сирийских или иранских целей будут допущены.Согласно источникам – «Россия проинформировала Израиль о том, что на всех сирийских и иранских военных базах присутствуют российские офицеры и что любой удар по сирийским или иранским объектам это будет удар и по российским силам. Путин не допустит, чтобы его солдаты и офицеры погибли в результате прямой или опосредованной израильской бомбардировки».

Более того, Россия дала Сирии зеленый свет, – сказал источник, – на нанесение удара по Израилю в любое время, если и когда самолеты Тель-Авива начнут налет на сирийские военные объекты или выпустят ракеты с большой дальности, не входя в сирийское воздушное пространство (из боязни С-300 и чтобы не видеть свои самолеты сбитыми над Сирией или Ливаном).



Источник подтвердил, что у Сирии, вопреки утверждениям Израиля, сейчас имеются самые точные ракеты, которые могут поразить любую цель внутри Израиля. Сирийские вооруженные силы получили нераскрытые ракеты большой и средней дальности из Ирана. Они работают по системе ГЛОНАСС – сокращение от Глобальная Навигационная Спутниковая Система, русская версия GPS. Таким образом, доставка из Ирана и производство ракет внутри Сирии (и Ливана) в настоящее время завершены. Израиль, однако, утверждает, что уничтожил ракетный потенциал Сирии, в том числе ракеты, поставленные Ираном. Согласно источнику, Дамаск обладает очень большим количеством высокоточных ракет, даже без учета уничтоженных Израилем. «Самые дешевые и доступные вещи в Иране – это редиска (Sabzi) и ракеты», – сказал источник.



Новые сирийские правила ведения боевых действий, согласно источнику, теперь следующие: если Израиль ударит по аэропорту, то и по его аэропорту будет нанесен удар; любая атака [Израиля] на казармы или центр управления и контроля приведет к атаке на аналогичную цель в Израиле. Похоже, что решение было принято на самом высоком уровне, и теперь создан обширный «банк целей». Правила противоборства меняются, и ситуация на театре военных действий Леванта становится все более опасной; региональные и международные конфронтации все еще возможны. На Ближнем Востоке не будет спокойствия, пока не закончится сирийская война – война, в которой важные роли играют две сверхдержавы, Европа, Израиль, Иордания, Саудовская Аравия и Катар. Последние главы еще не написаны.



Элайджа Магье



http://perevodika.ru/articles/1204539.html – цинк (на заглавной фотографии делегация израильских военных после переговоров с российскими военными)

https://ejmagnier.com/2018/12/14/new-rules-of-engagement-between-syria-and-israel-as-russia-changes-its-position/ – оригинал на английском языке



Я бы не был столь уверено в том, что Израиль полностью откажется от своей кампании в Сирии и как минимум не попробует проверить границы дозволенного, хотя переориентация на борьбу с тоннелями "Хезбаллы" на границе Израиля и Ливана может быть косвенным свидетельством того, что не имея возможности систематически атаковать инфраструктуру снабжения "Хезбаллы" проходящую через Сирию, Израиль взялся за ту часть инфраструктуры "Хезбаллы", которая расположена на границе и опираясь на которую, Насралла угрожает "суровыми ответными мерами", если Израиль нападет на Ливан. Хотя очевидно, что основная проблема Израиля это не тоннели, а те ракеты, которые есть у "Хезбаллы" и которыми она угрожает атаковать израильские города, вроде Эйлата.



Разумеется, Израиль не прекратит свою кампанию против "Хезбаллы", а "Хезбалла" не прекратит готовится к потенциальной войне с Израилем, которая конечно же рано или поздно последует, пусть даже и через несколько лет (слишком велики противоречия). Поэтому, даже утеряв возможность вести постоянную воздушную кампанию в Сирии, Израиль все равно будет изыскивать возможности навредить "Хезбалле" (не только достаточно абстрактной борьбой с тоннелями, но и попытками подрыва влияния Хезбаллы внутри Ливана, где Израиль пытается, с помощью Саудовской Аравии, играть на противоречиях между этно-религиозными групами) и стоящему за ней Ирану, пусть даже и иными средствами. При этом, если сложатся благоприятные условия, Израиль конечно не откажется и от возможностей возобновить ту кампанию авиаударов, которая сорвалась из-за гибели российского Ил-20 и последующей жесткой реакции Кремля.



Сейчас Нетаньяху скорее занят ликвидацией последствий провокации в результате которой погиб Ил-20, отсюда и своеобразная оперативная пауза с телефонными переговорами и визитами израильских военных в Москву. Израиль сейчас заинтересован в сохранении рабочих отношений с Москвой, потому что в США дела для Израиля и израильского лобби осложнились в связи с делом Хашогги, а столь удобный для Израиля наследный принц Саудовской Аравии оказался в подвешенном состоянии, что уже привело к началу сворачивания йеменской войны, где Израиль также участвовал в прокси-войне против Ирана, обучая наемников и оказывая помощь военными советниками. И это не говоря уже об интифаде и ситуации в Газе. Большое кол-во проблем вынуждает Израиль к лавированию, отсюда и резкое снижение интенсивности воздушной кампании Израиля в Сирии.

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Страшная Сирия: тотальное уничтожение — рукотворный ад, созданный Коалицией США (ФОТО, ВИДЕО)

Больше года прошло с того момента, как командование международной коалиции по борьбе с ИГИЛ* отрапортовало на весь мир о том, что им удалось освободить от террористов столицу ИГИЛ в Сирии — город Ракку. Однако тотальное уничтожение города бесчисленным множеством ударов ВВС коалиции и гибель как минимум 10 000 мирных жителей с большим трудом можно назвать освобождением. До сих пор тысячи погибших жителей Ракки находятся под завалами разрушенных американцами и их союзниками домов города. При этом ни США, ни другие члены Коалиции не считают нужным прилагать какие-либо усилия по восстановлению города, который они практически стерли с лица земли. Они даже не спешат оказать какую-нибудь минимальную помощь по разбору завалов и захоронению погибших. А вместе с тем тысячи оставшихся под завалами мертвых жителей Ракки представляют страшную угрозу для населения города. Непогребенные тела ухудшают и без того опасную санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе, что может привести к росту тяжелых инфекционных заболеваний. При этом ситуация обостряется тем, что город испытывает острую нехватку в питьевой воде, качественных продуктах, но самое главное в медикаментах и квалифицированных медицинских кадрах. По мнению представителей Всемирной организации здравоохранения и различных правозащитных организаций, таких как «Amnesty International», сложившаяся санитарно-эпидемиологическая ситуация может привести к катастрофе и сделать Ракку непригодным и опасным для жизни городом, который нуждается в помощи со стороны международного сообщества. Читайте также: Военные России и САР захватили ракеты, закупленные Пентагоном (+ВИДЕО) Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны» * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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