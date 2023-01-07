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Ангельская тайна Рождества Христова — отец Андрей Ткачёв

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В случае блокировки канала, видео с проповедями вы сможете смотреть здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

Благодарность отцу Андрею: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Каналы отца Андрея на других ресурсах:
канал Царьград: https://tsargrad.tv
Telegram канал (видео, проповеди): https://t.me/videotca_Andrea
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/


Уважаемые зрители! Если вы хотите добавить проповедь отца Андрея на свой канал, рекомендуем создать плейлист, куда вы можете добавить видео с канала автора, нажав крайнюю правую кнопку под видео “сохранить”. В данном случае, вам не придется скачивать видео и загружать снова. Последнее действие YouTube рассматривает как нарушение авторских прав,
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ms4AA2mi7sM
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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 988 600
    Sibiryak два часа назад

      а мне интересно, кто был переводчиком у Христа когда он разговаривал с НЕ евреями?

    • 1991 1819
      КБ 36 мин. назад

        “Христос примиряет людей с Богом” – говорит Ткачёв. Но ведь это не так, Ткачёв умышленно коверкает суть и деятельность Христа, который не примиряет нас с Богом, а помогает чётче, яснее видеть, понимать и ощущать Его; Христос помогает нам осознавать себя в Боге и Бога в себе, осознавать единство с Ним, которое есть от нашего рождения. Примирять, значит: мирить, мирить нас с Богом, выступать посредником между Богом и нами. Зачем нас с Ним мирить, зачем посредничать, если мы от рождения в Боге и Он в нас, если мы от рождения едины с Богом, в миру с Богом и часть Его, только недостаточно ясно осознаём это, если у нас нет, и быть не может, с Ним никакой вражды, как не может её быть между детьми и родителями. Это можно делать с одной-единственной целью – внести разлад между нами и Богом с корыстной целью. По-моему, Ткачёва самого нужно примирять, и с Богом, и с Христом, которых он умышленно коверкает. Христос, в первую очередь, человек, такой же, как мы, но более глубже, шире, тоньше осознающий суть вещей, в том числе суть нашего единства с Богом. Христос помогает нам осознать эту суть в полной мере. Мессия-не мессия, ждали-не ждали – чушь всё это, просто родился человек планетарного масштаба и громко заявил о себе, на столько громко, что стал опасен властям, одурманивающим и обворовывающим свой народ, и не только свой; властям, стремящимся к мировому господству, которое тем труднее достижимо, чем шире и глубже мы смотрим на суть вещей, осознаём её; властям, застилающим нам глаза, чтобы мы не видели сути, а были ведомы и манипулируемы.

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