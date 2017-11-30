Осмысление смысла электричества (Былина. Автор комиссар Катар)

«Я ничего не изобретаю, я просто черпаю знания из космоса».

Н.Тесла

Творение вначале это созидание умом, а уж затем воплощение на деле. Это утверждение автора, будет главной мыслью этой миниатюры, в которой автор принял решение, пояснить читателю, что такое электричество и зачем ему есть место во Вселенной.

Сложность работы писателя состоит в том, что сказав слово и пробудив к мышлению своих читателей, нередко приходится отвечать на вопросы, о которых ранее не задумывался. Иногда, описывая свои мысли, я специально не договариваю, по причине неготовности читателя к восприятию более серьезной информации. Согласитесь, что рассказать человеку каменного века о принципе работы обычной лампы накаливания, гораздо сложнее, чем поведать ему о Боге и месте, куда уходят души предков. А это приводит к выводу, что сложно объяснять только человеческие дела, поскольку природные явления просты и понятны, а древние люди описывали их исключительно по своим ощущениям. Помните мою миниатюру про падающий с неба камень, поющий херувимскую песнь? Я говорю о метеоритах, которых древние именовали посланцами небес – Ангелами.

Посмотрите, как точны их определения полета этой каменюки в духовных книгах! Однако, для этого просто нужно понять, что такое на самом деле сонм ангелов и как он проявляется в повседневной жизни людей. Я еще напишу миниатюру, в которой расскажу про все ангельские чины, которые представлены в небесной иерархии, а пока отвечу, что предки даже шаровую и обычную молнии описывали, как серафима. Судите сами, эпитеты: «пылающий, огненный; змей, летающий змей, змееподобная молния; летающий дракон или грифон», говорят сами за себя.

Из девяти ангельских чинов собрана триада. В первую, или же высшую, вошли Серафимы и Херувимы, а также Престолы. К средней триаде относятся ангельские чины Господства, Силы и Власти. А в самой низшей касте чинов находятся Начала, Архангелы и Ангелы.

О серафимах и Херувимах ты уже знаешь, а про остальных, я напишу, как, ни будь позже, поскольку считаю читателя пока не готовым к восприятию этой темы. Надо пройти еще определенный путь, представить тебе несколько русских летописей, дабы, рассказанное о 9 ангельских чинах, тебе не казалось кощунством. Ведь именно так определили попы многих церквей мира, любую попытку оспорить их псевдознания.

Однако, смею тебя уверить, читатель, что раскрыв тайну ангельской иерархии, ты нисколько не изменишь своего духовного восприятия Бога в сторону атеизма, скорее наоборот – чувство гениальности Всевышнего только увеличится. А вот желание к общению с мракобесами и бизнесменами от религии пропадет.

Примерно такое же происходит сейчас с моими работами по электричеству, где я рассказываю о том, что это такое на самом деле.

Если читатель помнит, то в них я положительно отзываюсь о Всероде доктора технических наук Ю.С. Рыбникова, о работах кандидата технических наук Леонова, связанных с холодным ядерным синтезом и негативно отношусь к идолищу Эйнштейна, открыто именуя его проходимцем от науки.

Среди моих читателей разные люди, ищущие свои пути к истине и достаточно солидно подготовленные, способные к самостоятельному мышлению, поскольку выведены из состояния оцепления доступными ныне лекциями Рыбникова, Фоменко и Носовского, Чудинова и прочих интереснейших собеседников, общение с которыми позволяет интернет.

Я понимаю желание этих людей постичь все тайны мира и желательно побыстрее. Именно этим я и объясняю наличие у них массы вопросов, на которые я давал ответы ранее. Поэтому прочитав одну-две миниатюры моего производства, не стоит торопиться задавать вопросы. Среди 500 работ, как правило, есть ответы на многие стандартные вопросы людей. Согласитесь, что задать нестандартный вопрос, это такое же искусство, как и ответить на него. А по моему мнению, человек способный на нестандартные вопросы, способен и к нестандартному мышлению. А раз так, то ответ на свой вопрос, он в состоянии найти сам, что собственно я и ставлю целью, при публикации своих миниатюр.

Моя наука, в которой я сделал достаточное количество открытий, именуется психологией. Сами понимаете, что это далеко не техническая дисциплина. Однако, в исследовании тайн истории и раскрытии былины она уникальна по своему применению, поскольку изучает вероятность того или иного события с точки зрения человеческой души.

Психология, это наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей. Объединяет в себе гуманитарный и естественно-научный подходы. Делится она на фундаментальную психологию, выявляющую факты, механизмы и законы психической деятельности, прикладную психологию, изучающую, с опорой на данные фундаментальной психологии, психические явления в естественных условиях, и практическую психологию, занимающуюся применением психологических знаний на практике.

Так вот автор представитель особого направления в прикладной психологии именуемой криминальной психологией.

Вот ее то методы, я и внедрил в расследование тайн прошлого, справедливо полагая, что эти тайны, не что иное, как глубоко сокрытые преступления прошлого, требующие своего раскрытия. Ну не люблю я «висяков», поскольку прекрасно понимаю природу их возникновения и считаю, что путем анализа и наблюдательности, понимая психофизические аспекты деятельности человека, можно раскрыть любое преступление.

Вот, скажет скептический читатель, еще один Пинкертон выискался, на нашу голову! А ты не егози дружище. Не дай тебе бог столкнуться со мной или моими учениками на нашем правовом поле, в сфере профессиональной деятельности криминалиста-психолога. Расколем как орех, и пикнуть не успеешь. Слава Богу, в мире правоохранительных органов мы народец известный и уважаемый. Вот только не стоит понимать нашу службу, как примитивный полицейский сыск. Все гораздо сложнее, чем ты дружище понимаешь. И факты, сообщаемые в моих работах, тому яркий пример.

Однако, я совершенно беспомощен в технических науках, по сравнению, скажем, с электротехником Рыбниковым. В случае нужды, такие люди, как он, привлекаются нами в виде экспертов. А поскольку, мое первое высшее образование, все таки, техническое, понять различные определения и мнения технарей мне доступно. Так устроен оперативный сотрудник, чтобы путем объединения разрозненных фактов из различных сфер и научных их наполнений, представить картину совершенного преступления или сокрытия фактов от следствия, что само по себе так же преступление.

Мышление оперативника особое и не похожее на иные специальности. Это отпечаток профессии и постоянная настороженность к происходящим событиям. Не исключайте и чутье, когда полицейский или сотрудник тайных служб, неожиданно проявляется на горизонте вашей повседневной деятельности. Однако, последнее я бы назвал высоким профессионализмом, а не природными способностями специалиста, хотя и их исключать нельзя.

Что хочется добавить, к сказанному, перед тем, как я поясню читателям главную тему этой миниатюры. Наверно определить стык психологии и психиатрии.

Психиатрия – отрасль медицины, назначение которой распознавание и лечение психических расстройств, и психотерапией, занимающейся вопросами лечебного воздействия на психику и через психику на организм человека, направленного на избавление человека от проблем эмоционального, личностного, социального характера.

Так вот методы криминальной психологии в исторических исследованиях действительны только до момента, когда наступает стык психологии и психиатрии. Согласитесь, что при всей подлости своего правления, в мире найдется мало откровенно сумасшедших правителей. Другое дело злодеяния сильных мира сего. Но это самое обычное преступление, расследование которого должно определить место дальнейшего заключения преступника: ЛЕЧЕБНИЦА ИЛИ ТЮРЬМА.

Впрочем, из моего опыта работы по восстановлению былины, я утверждаю, что больше всего правители боятся поганой памяти о себе. И тому есть причина, не менее важная, чем боязнь оказаться в одной из форм исправления при жизни.

Как ни крути, а жизнь после смерти продолжается, что несказанно пугает многих.

Мне приходилось читать протоколы полиции на смерть и последние минуты уходящих из жизни людей, воспоминания их родственников. Все это, давным давно, сведено в статистику и учтено в психологических исследованиях. И надо сказать, картина возникает далеко не радужная, для желающих пожить за чужой счет.

Читатель видно и сейчас не понимает, что я с ним разговариваю о мыслях вслух. Зачем мне это надо? Ответить на вопрос читателей об электричестве, определение которого из меня последний месяц стараются выжать.

Так что такое мысль вслух?

Мысль — действие ума, разума, рассудка, то есть то, что появилось в результате размышления или идея. .

Мышление — это познавательная деятельность человека. Оно является опосредованным и обобщённым способом отражения действительности.

Результатом мышления является мысль (понятие, смысл, идея). Мышление ошибочно противопоставляют «низшим» способам освоения мира в форме ощущения или восприятия, которые свойственны в том числе и животным. А посему следует утверждать, что мысль это мышление в совокупности с ощущениями и восприятием, что дает не обобщенную картину, а реальный способ отражения действительности.

Многие философы называли мышление сущностным свойством человека. Так Декарт утверждал: «Я мыслю, следовательно, я существую». Паскаль называл человека мыслящим тростником. Возможно это и так, но не учитывать озарение, как часть труда мозга не стоит.

Откуда поступает это озарение?

Никола Тесла это пояснял просто. Он говорил о наличие в космосе некоего объекта, доступного всем и каждому, откуда он черпал мысли для своих исследований.

Главное, что потрясало современников, — это колоссальное количество оригинальных идей, которые Тесла генерировал с необъяснимой легкостью. И наконец, шокирующее признание ученого: «Не я автор этих идей», относило великого серба в разряд людей высшего порядка…

Он был обычным ребенком, ничего особенного. Все изменилось в одночасье — погиб его любимый брат. Это был страшный удар, буквально перевернувший жизнь Теслы. Начались жуткие кошмары, усилием воли мальчик стал замещать сновидение другими картинами. Сначала это были картины мира, в которых он жил, но неожиданно в какой-то момент он стал совершать экскурсии за пределы знакомой ему реальности.

Вот, что он пишет в своих дневниках:

«Так начинались мои ментальные путешествия. Сначала и потом все лучше я видел новые города, места, страны, жил там, встречал людей, заводил друзей. В это трудно поверить, но они мне столь же дороги, как и моя семья, и столь же реальны».

«Я бился над этой проблемой несколько лет. Это был вопрос жизни и смерти. Я знал, что умру, если не решу ее. Мой мозг был напряжен до предела, и в какой-то момент случилось немыслимое — я услышал тиканье часов в трех футах от меня, приземление мухи на стол глухим стуком отдавалось в моих ушах, в темноте я обладал чувствительностью летучей мыши и мог определить местонахождение предмета благодаря особому покалыванию во лбу.

Солнечные лучи так давили на мой мозг, что я едва не терял сознание. Проносящийся вдалеке экипаж сотрясал мое тело, вдруг я увидел вспышку, похожую на маленькое солнце — и истина открылась мне. Это было состояние абсолютного счастья, мысли шли нескончаемым потокам, я едва успевал их фиксировать».

«Мне не нужны модели, рисунки, эксперименты. Когда у меня появляется идея, я начинаю воображением строить прибор, меняю конструкцию, совершенствую и включаю, и мне совершенно безразлично, проводится испытание прибора в моих мыслях или в моей лаборатории — результаты будут одинаковыми. За двадцать лет у меня не было ни одного исключения».

«Мой мозг только приемное устройство. В космическом пространстве существует некое ядро, откуда мы черпаем знания, силы, вдохновения. Я не проник в тайны этого ядра, но знаю, что оно существует».

Как видите, эти высказывания вполне доступны психологии, и она в состоянии их описать, без привлечения психиатрии. Никола всю жизнь был адекватным человеком, и лечить его не было смысла.

Сегодня, я очень схематически поясню, что за ядро, имел ввиду, Никола Тесла. Повторяю, очень схематически, потому, что установление с ним устойчивого контакта дело каждого человека лично и никаких посредников здесь быть не может.

Давайте представим Бога в момент предшествующий сотворению мира. Если мы по его образу и подобию, то следует предположить, что перед тем как совершить грандиозную работу, он как хороший специалист своего дела просчитывал все варианты будущего деяния. Проще говоря, работал, как инженер, учитывая последствия создаваемых им же самим законов. У совершенного гения должны быть и совершенные методы, которые бы вели к развитию создаваемого изделия. То есть нужно создать то, что бы не давало устаревать системе, сделало бы ее самодостаточной и обеспеченной собственной организацией самоуправления. Мало было создать Вселенную и «тюрьму» людей Землю, нужно было создать развивающуюся и самоорганизующуюся структуру, гибко реагирующую на эволюционные процессы, в том числе и устойчивое сопротивление идеям Зла. Надеюсь, читатель знает, что такие идеи существуют?

А раз мы дошли до этого момента, то вполне логично предположить наличие управляющего центра Вселенной, куда сходятся данные со всех ее направлений и откуда расходятся управленческие сигналы. То есть вселенский разум, как элемент управления мирозданием. Гибель этого разума, равнозначна гибели вселенной, а значит, он должен быть реально защищен.

Вселенная живет как любой организм, соотносясь со своим мозгом. Многие ошибочно понимают его как самого Бога. Нет, это только центр управления системой, где заложены ее основные принципы жизнедеятельности и безопасности. Такое же творение, как и все остальное во вселенной.

А чем основана защита этого разума? В первую очередь на доступе к нему через высокую духовность того, кто к разуму обращается. А вот это уже божественное начало, когда с Всевышним возможен диалог, переходящий в доступ к вселенским ЗНАНИЯМ.

Помните легенду о падшем ангеле, который рискнул осознать себя равным самому Всевышнему? Обладая знаниями и видя их в творении Бога, он так и не стал ему равным, поскольку имел дело с разумом, а не с его творцом.

Так вот знания получить можно только через высокую духовность, которая и есть ключ к всемирному разуму. Через единение души, как части Бога, с ним самим, открываются горизонты мироздания.

Как это происходит? Все просто, мысль материальна как высказанная вслух, так и подуманная. А поскольку все в мире это просто система электрических соединений, то следует сделать заключение о том, что такое электричество, которое ждут от меня мои неусидчивые читатели.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ЭТО МЫСЛЬ, ГЕНЕРИРУЕМАЯ ВСЕЛЕНСКИМ РАЗУМОМ, НАХОДЯЩАЯСЯ В ПРОЦЕССЕ БЕСКОНЕЧНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, ПОЧЕМУ И НОСИТ ВОЛНОВОЙ ХАРАКТЕР РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОСКОЛЬКУ КАЖДАЯ НОВАЯ МЫСЛЬ СОВЕРШЕНСТВУЕТ ПРЕДЫДУЩУЮ.

Для наглядного примера приведу работу скульптора, создающего из подсобных материалов свой шедевр. Сам материал, инструменты, окружающий мир и сам скульптор это мысли прозвучавшие ранее и занявшие привычные нам формы бытия. Совершенствование мыслей заложенных в предыдущем состоянии и есть творчество, которое тогда гениально, когда соответствует духовному началу и имеет доступ, через него, посредством электрических форм мысли к вселенскому ядру Николы Теслы. Если же скульптура выполнена без души, то это просто поделка.

Обмен мыслями с вселенским разумом напоминает работу разумного датчика, запрашивающего и передающего аналитическую информацию в центр ее обработки и управления. Все, абсолютно все из созданного, все процессы вселенной и ее характеристики это работа мышления разума, представленного электричеством.

К примеру, для создания космического корабля, человеку требуются материалы, топливо или идеи. Все они разнообразные формы электричества или материализованных мыслей. Наличие не существовавших ранее в природе материалов, созданных людьми, прямое доказательство материализации электрической природы мыслей.

Впрочем, есть вещь в мире людей, ценность которой не представляет ценности в электрической природе мысли. Я имею ввиду деньги, стоимость которых не соответствует реальности затрат на их изготовление. А вот это, уже область психиатрии, поскольку создание надприродных реальностей предмет исследования этой науки. Потому то и столько проблем психофизического состояния вокруг этих денег, поскольку они не отражают ни в какой степени духовности. А там где она не присутствует, там возникают совершенно иные «ценности», где деньги сама цель. Это тупиковый вариант существования, не смотря на свою внешнюю привлекательность.

Хочу так же высказаться и по поводу души человечества, без которой нет доступа к мировому знанию. Это не электрическая форма, а именно духовная, определить которую я пока затрудняюсь, хотя представляю, что это такое. Электричество лишь способ распространения мыслей с помощью различных его форм.

Как они выглядят? Ну, здесь лучше дать слово все тому же Рыбникову, как технически грамотному специалисту в своей сфере. Предлагаю послушать его, понимая, что я дал определение электричества, а он рассказал, из чего оно состоит:

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО – это взаимодействие электрических (электрополевых, электрозарядовых, электроатомных, электровещественных) плотностей, в форме шаров (сфер), жидких и твёрдых тел любой формы, как единичных так и совокупных электроатомов (электрозарядов, электрополей, стоячих электроволн, электро химических элементов), с самоорганизацией в зависимости от условий эксперимента, собственного конкретного электромагнитного поля, (электровещества), обладающего конкретной электрической плотностью и свойствами проявляющимися в виде: постоянного (атомарного) электрического тока, электроискровых разрядов, электродуговых разрядов, электроплазм, электрошумов, электросвета, электромагнитов, электротепла, электрогазов, электрожидкостей, твёрдых электротел, электро радиоизлучений всех диапазонов с разуплотнением и переходом из скомпенсированного электронейтрального состояния электровещества, в разуплотнённое электронейтральное и/или разкомпенсированное заряженное состояние и наоборот.

Что хочется добавить? Пожалуй то, что людям нужно быть внимательнее в создании терминов. Дело все в том, что материальный мир это мир символов. Например недоумение вызывает название Холодный Ядерный Синтез, поскольку теоретик его (и практик тоже!) ученый Леонов прекрасно понимает про отсутствие в его теории ядерной физики, поскольку оперирует понятием элемента переодической системы Менделеева – Ньютонием, что собственно и есть первичная форма Всерода Рыбникова. Тесла тоже определяет разум как ядро. Это просто аллегория, поскольку сегодня мало кто понимает, что ядро это множество, характеризующее отклонение гомоморфизма от изоморфизма.

ИЗОМОРФИЗМ и ГОМОМОРФИЗМ (греч. isos — одинаковый, homoios — подобный и morphe — форма) — понятия, характеризующие соответствие между структурами объектов. Две системы, рассматриваемые отвлеченно от природы составляющих их элементов, являются изоморфными друг другу, если каждому элементу первой системы, соответствует лишь один элемент второй и каждой связи в одной системе соответствует связь в другой и обратно. Такое взаимооднозначное соответствие называется ИЗОМОРФИЗМ. Полный ИЗОМОРФИЗМ может быть лишь между абстрактными, идеализированными объектами, напр., соответствие между геометрической фигурой и ее аналитическим выражением в виде формулы. ИЗОМОРФИЗМ связан не со всеми, а лишь с некоторыми фиксированными в познавательном акте свойствами и отношениями сравниваемых объектов, которые в других своих отношениях могут отличаться.

ГОМОМОРФИЗМ отличается от ИЗОМОРФИЗМА тем, что соответствие объектов (систем) однозначно лишь в одну сторону. Поэтому ГОМОФОРМНЫЙ образ есть неполное, приближенное отображение структуры оригинала. Таково, например, отношение между картиной и местностью, между грамзаписью и ее оригиналом — звуковыми колебаниями воздушной среды.

Поэтому, обретение истины путем проведения экспертизы этимологии слова, предложенное сатириком Задорновым и иже с ним, хотя и дает одну из форм восприятия слова, но, тем не менее, носит и понятие эмоционального окраса, который свойственен людям.

Объясню проще: наши предки писали только согласными буквами. МСКВ – Москва, ДН- дон или просто река и т.д. Гласные буквы вставлялись в виде эмоционального окраса, который прекрасно применяет Пушкин, меняя ударения слов и заменяя гласные буквы.

Чу, пушки грянули! крылатых кораблей

Покрылась облаком станица боевая,

Корабль вбежал в Неву — и вот среди зыбей,

Качаясь, плавает, как лебедь молодая.

И при этом совершенно не теряется смысл прочитанного текста. Мало того, у чтеца или ритора есть возможность самостоятельного творчества в прочтении текста, как это делают ныне эстрадные исполнители. А представьте, как это звучит на проповеди?

Как пример приведу использование букв Е и Ё в одном выражении, а читатель сам скажет разницу между ними:

1. Все выпили

2. Всё выпили

Видите, как влияет окрас слова простыми гласными буквами на смысл?

А вот ударение:

1. мУдро

2. мудрО.

Этот прием в русском языке ( и не только этот) помогает быть убедительным в высказываниях любому человеку, вне зависимости от его комплекции, постановки и силы голоса, удаленности собеседника (телефон) и прочего.

1. Иерусалим

2. Ёросалем.

Представьте второе слово, доносящееся из бородатой пасти архидиакона, от рыка которого кони приседают. Мороз по коже не пробежал?

Современные исследователи электромагнитных взаимодействий признают, что каждая элементарная частица, является сложноорганизованным образованием; это живые и разумные существа. Я присоединяюсь к этому мнению и заявляю, что Всерод Рыбникова явление живое и форма жизни, как и все во вселенной. Ошибочно понимать, что биологическая форма единственная.

Смысл в том, что по своему духовному уровню они немного проще нас.

Кроме того, сегодня установлено — элементарные частицы могут подчиняться мысленным командам человека. Это не вписывается в известные науке законы, но доказано в ходе множества экспериментов. Так, например, мысленное воздействие отклоняло луч лазера, вода меняла свои свойства на расстоянии в тысячи километров, изменялась плоскость поляризации световых лучей. Этот феномен называется слабым ментальным воздействием.

Тесла был убежден, что всё во вселенной — от галактик до электронов — обладает сознанием, что космос — это единый живой организм, который состоит из множества частей, сходных, но различающихся частотой вибрации.

Человечество должно понять, что весь мир это и есть чудо, а не некоторые проявления поповских чудес. Весь мир и мы сами единое целое, а наши стремления и разум, обращающий нас к извечным вопросам: кто мы, зачем и на что способны, лишь способ приобщиться к знаниям всемирного разума, внести в его развитие невероятные варианты и победы над парадоксами.

Именно поэтому, заканчивая работу, я упреждаю читателя от потребительского отношения к этому миру и следованию, окаменевшим принципам церковных догм. Вера в Бога значительно выше и шире примитивизма религий и толкований торговцами святостью, мировых законов и предназначения человека.

Осознавая себя частью вселенского организма, Тесла не раз повторял: «Действия самого крохотного существа приводят к изменениям во всей Вселенной».

Я добавлю: с помощью электрических форм мышления и понятия давно известного людям: ЖИВАЯ МЫСЛЬ.

Страж башни

Страж башни, эй!

Дремать не вздумай!

Гляди за маревом дорог,

Покрытых сеткою безумной,

Следов в пыли, усталых ног.

Исхожен ступнями босыми,

Повержен в прах, растерт гранит.

Веками прошлого седыми,

Дорога вечностью пылит.

А ведь, здесь скалы выступали,

В своей причудливой красе.

Где птицы черные взлетали,

Гудроном стелется шоссе.

Так, что же, плоть могуче камня,

Когда в труху разбив гранит,

Нога босая, сакмой давней,

По праху пыльному спешит?

Страж башни, эй,

Дремать не вздумай!

Глядя за маревом дорог.

Там камень волей вольнодума,

Растерт ходьбой, усталых ног.

Русский язык как форма выражения мысли, явление просто уникальное. Как пример, я хочу привести рассказ ветерана Великой Отечественной войны Н.А. Фролова

ПОСЕЩЕНИЕ ПОМЕСТЬЯ ПРИЛУКИНЫХ

Перед православным престольным праздником преподобного Пантелеймона Петр Петрович Поленов получил по почте письмо. Плотный пакет после полдника принес полнорослый почтальон Прокофий Пересыпкин. Поблагодарив, провожая письмоносца, Поленов прочитал письмо, полное приятных пожеланий. «Петр Петрович, – писала Полина Павловна Прилукина, – приезжайте. Поговорим, погуляем, помечтаем. Приезжайте, Петр Петрович, поскорее, после первой пятницы, пока прекрасная погода».

Петру Петровичу пригласительное письмо понравилось: приятно получить послание Полины Павловны. Призадумался, помечтал.

Припомнились позапрошлогодняя первая предосенняя поездка, прошлогоднее повторное посещение прилукинского поместья после праздника Пасхи.

Предвидя превосходный прием, Поленов проанализировал письмо, подумал про поездку, принял правильный план: поехать по приглашению Прилукиной, повидать приглянувшуюся Полину Павловну.

Поужинав, Петр Петрович почистил полуботинки, почернил потертости, перевесил под плащ пальто, приготовил пуловер, пиджак, проверил прочность пришитых пуговиц, подшил подворотничок. Принес портфель, приоткрыл, положил предназначенный Полине Павловне подарок. Потом положил полотенце, портмоне, перевязочный пакет первой помощи, пинцет, пипетку, пилюли, пластырь. Поленов практически постоянно при поездках предусмотрительно прихватывал подобное: подчас приходилось производить пассажирам перевязки, помогать пострадавшим. Прикрыв портфель, Поленов проветрил помещение, приготовил постель, погасил плафон.

Проснулся Петр Петрович поутру пораньше, потянулся. Поднялся, поразмялся: проделал пятиминутные приседания, повороты поясницы, прыжки. Позавтракал. По-праздничному приоделся, поправил пристегнутые подтяжки.

Покинув пенаты, Поленов поторопился посетить парик­махерскую: побрился, постригся, причесался. По-приятельски поблагодарив парикмахера, Петр Петрович преодолел полукилометровый путь по Приваловскому проспекту, перешел подземный переход, пересек перестроенную, приукрашенную после перепланировки площадь. Пассажиров предостаточно. Проходя по переполненному пассажирами перрону, Поленов, посторонясь, почтительно приветствовал прогуливавшегося почтмейстера Петухова. Повстречался приятель Порфирий Плитченко. Постояли, поболтали по повседневным проблемам. По пути прихватил поллитровку полусладкого портвейна, прикупил пионы. Подав продавцу пятиалтынный, получил пару пачек песочного печенья. «Покупки пригодятся», – подытожил Поленов.

Покупая пятирублевую плацкарту, припомнил поместье Прилукиных, понял: Полина Павловна понравится.

Почтово-пассажирский поезд, проехав Псков, Поныри, Пристень, Прохоровку, Пятихатки, прибыл после полудня.

Проводник показал полустанок Прилуки, протер поручни. Поезд постепенно притормозил. Поленов, поблагодарив проводника, покинул поезд, пересек подъездные пути, платформу. Поприветствовал путеобходчика, пошагал по пристанционному переулку. Повернув правее, пошел прямо. Показалось поместье Прилукиных.

Перед парадным подъездом Петра Петровича приветствовал почтеннейший поседевший папаша Полины Павловны Павел Пантелеевич. Поздоровались.

- Поджидаем, поджидаем, – проговорил, попыхивая папироской, представительный, покладистый Павел Пантелеевич. – Пожалуйста, Петр Петрович, присаживайтесь, передохните после поездки. Подождем Полину Павловну, потом пойдем перекусить.

Пружинистой пингвиновой походкой подошел плешивенький племянничек, поприветствовал прибывшего Петра Петровича.

Позвольте представиться: Прохор Поликарпович, – произнес племянник Прилукина, поправляя пенсне.

Прихрамывая, приковылял подслеповатый пинчер Полкан. Пес поначалу потихоньку полаял, потом, понюхав полуботинки Поленова, притих, приласкался, прилег.

Перед покрашенным палисадником показалась пышноволосая Полина Павловна, покрытая панамкой. Помахивая подсиненным платочком, плавно подошла.

Петр Петрович приветливо поклонился, преподнес пионы, поцеловал протянутые пальчики.

Полчаса поговорили, пошутили, припомнили прошлые приезды Поленова. Петр Петрович повернулся, посмотрел: переплетенный проволокой плетень по-прежнему перегораживал пополам помещичье подворье. Первая половина подворья представляла прямоугольную поляну, пересекаемую пешеходными полосами, посыпанными песком. Правая половина подворья предназначалась под подвальные помещения, приусадебные постройки.

Прошлись по притоптанной поляночке. Перед Поленовым предстала полутораэтажная прочная пятистенка. «Пожалуй, постройка полувековая», – подумал Поленов. Прошли портик.

Придерживая Полину Павловну, Петр Петрович переступил порог прихожей, перешагнул порожек просторного помещения. Пристально присмотрелся. Повсюду полный порядок. Поразился помпезности помещения, пышности. Парчовые портьеры, прикасаясь пола, прикрывали поставленные по подоконникам примулы. Паркетный пол покрыт продолговатыми полушерстяными, плотно прилегающими половичками.

Палевые полуматовые панели подсвечивались прикрепленными почти под потолком подсвечниками. Пахло парафином. Потолок по периметру подпирался прямоугольными пилястрами, покрытыми политурой. Под подсвечниками подвешены привлекательные пейзажные панно, портреты прадеда Павла Пантелеевича польского происхождения, политика Петра Первого, поручика Полтавского пехотного полка Пащенко, писателей Писемского, Помяловского, поэтов Пушкина, Прокофьева, Пестеля, путешественников Пржевальского, Потанина. Павел Пантелеевич преклонялся перед поэзией Пушкина, периодически перечитывал пушкинские поэмы, прозаические повести.

Петр Петрович попросил Павла Пантелеевича пояснить, почему под пейзажным панно подвешен патронташ. Прилукин подошел поближе, приоткрыл патронташ, показал Поленову патроны, поведал:

- По приятельскому предложению питерского помещика Паутова периодически приходится поохотиться, порасслабиться после повседневных приусадебных перипетий. Последнее полугодие показало прирост плавающих пернатых. Птичье поголовье повсеместно постоянно пополняется.

Павел Пантелеевич принял просьбу Петра Петровича попробовать поохотиться, побродить по припойменной площади протекающей поблизости петляющей Потудани.

Последовало приглашение пообедать. Потчевали прекрасно. Подали помасленные, посыпанные перцем пельмени, поджаренную, приукрашенную пахучей петрушкой печенку, плов, пикули, паштет, помидоры пряного посола, просоленные подберезовики, подосиновики, порционно порезанный пудинг, протертое пюре, подовый пирог, прохлажденную простоквашу, подсахаренные пончики. Поставили померанцевую, портвейн, перцовку, пиво, пунш.

Павел Пантелеевич перекрестился, потер переносицу, похрустел пальцами, причмокнул. Пропустив полстакана померанцевой, принялся подкрепляться пельменями. Полина Павловна пригубила портвейн. Петр Петрович по примеру Полины Павловны пригубил полусладкий портвейн. Шемянник попробовал перцовку. Поленову предложили попробовать пенистое пиво. Пиво понравилось.

Пили понемногу, покушали плотно. Поддерживая полированный поднос, прислуга принесла подрумяненные пышные пампушки, помазанные персиковым повидлом. Полакомились песочным печеньем, пряниками, пирожными, пастилой, персиками, пломбиром.

По просьбе Поленова Павел Пантелеевич пригласил повара. Пришла полная повариха.

Представилась: «Пелагея Прохоровна Постолова». Петр Петрович привстал, персонально поблагодарил Пелагею Прохоровну, похвалил приготовленную пищу. Присаживаясь, почувствовал приятное пресыщение.

После приема пищи пошли передохнуть. Полина Павловна пригласила Поленова посмотреть перепелятник. Потом показала привлекательного пурпурного попугая Петрушу. Попугай почтительным поклоном поприветствовал подошедших. Попрыгал, принялся попрошайничать, повторяя постоянно: «Петруше покушать, Петруше покушать…». ,

Подошла покрытая поношенным пестрым платком престарелая приживалка Прасковья Патрикеевна, пощипала постный пирожок, положила перед попугаем. Петруша понюхал, поклевал, поклонился, почистил перья. Попрыгав по перекладинкам, принялся повторять: «Петруша покушал, Петруша покушал…».

Посмотрев попугая, посетили приемную Полины Павловны, полюбовались перекрашенным полом, посередине покрытым полусуконным паласом. Поленов попросил Полину Павловну попеть. Полина Павловна пела популярные песни. Присутствующие поаплодировали. «Пленительная певунья», – отметил Петр Петрович.

Полина Павловна прошлась пальчиками по пианино: плавно полилось позабытое попурри.

После паузы потанцевали под принесенный племянником патефон. Полина Павловна повернулась пируэтом, потом полукругом проделала «па». Племянник подзавел пружину патефона, переставил пластинку. Послушали полонез, потанцевали полечку. Подбоченясь, пустился плясать папаша.

Покинув помещение, Павел Пантелеевич послал прислугу позвать приказчика. Приказчик постарался прибыть побыстрее. Павел Пантелеевич придирчиво переспросил:

- Плотник подремонтировал пролетку?

Получив положительное подтверждение, повелел приказчику подать пару пегих. Подкатила подготовленная помещичья паро­конная пролетка. «Пегие породисты», – подумал Поленов.

Приказчик посмотрел подковы, поправил, подравнивая, постромки, перевязывая, подогнал подпругу, подвязал поводок, проверил прочность привинченной полукруглой проволочной подножки, перевязанным пучком полувлажной пакли протер передок пролетки. Плюшевые подушки покрыли покрывалом. Полина Павловна пошла переодеться.

Пока Полина Павловна переодевалась, Петр Петрович понимающе понаблюдал процесс придирчивой проверки пожарным помпы, противопожарных приспособлений. После просмотра пожарный порекомендовал подошедшему приказчику пополнить песочницу песком, покрасить подмостки.

Пришла Полина Павловна, прихватив подкрахмаленную пелеринку. Петр Петрович помог Полине Павловне подняться по подножке. Присели поудобнее.

Принаряженный приказчик, подражая помещику, привстал, присвистнул, помахал плетью, подхлестнул пегих, прикрикнул:

- Пошли, пегашки, пошли!

Пролетка понеслась. Порядком потряслись, поэтому поехали помедленнее. Проехали

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