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Краткие итоги 2022-го года

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Краткие итоги 2022-го года.

Энергетик года – Сергей Суровикин

Мотиватор года – Евгений Пригожин

Чиновник года – Михаил Мишустин

Военкор года – Андрей Филатов

Гуманитарщик года – Владимир Орлов

Гуманитарщица года – Екатерина Корниенко

Мужчина года – "Струна"

Женщина года – Ольга Корса

Поэт года – Аким Апачев

Деятель культуры года – Юлия Чичерина

Ребенок года – Алеша Павличенко из Белгородской области

Ветеран года – Анна Иванова (бабушка с флагом СССР из Харьковской области).

OSINT года – "Рыбарь"

Критик года – Игорь Стрелков

Утрата года – Дарья Дугина

Главное событие года со знаком плюс – вхождение целых 4 новых регионов в состав России

Главное событие года со знаком минус – вхождение всего 4 новых регионов в состав России

Главное военное событие года со знаком плюс – победа в Северодонецко-Лисичанской операции и освобождение ЛНР

Главное военные событие года со знаком минус – поражение под Балаклеей и отход из Изюма

Главное событие внутренней политики – началось реальное прощание с "святыми 90-ми"

Главное событие внешней политики – окончание похода на Запад и разворот на Восток

Главная неожиданность года – Гостомельский десант

Испанский стыд года – обмен главарей "Азова" и иностранных наемников

Удар года – уничтожение иностранных наемников на Яворовском полигоне

Залет года – потеря крейсера "Москва"

Зашквар года – "нетвойнисты" под бело-сине-белыми флагами

Медведчук года – Но все же, зачем нам Медведчук?

Мальчиш-плохиш года – телеканал "Дождь" в Латвии

Оружие года – "Калибр"

Марка года – "Гераньку?"

Фильм года – "У края бездны"

Мем-года – "Сдавайся хохоль, здесь Ахмат сила!"

Реклама года – "Легендарная финка НКВД от кизлярских мастеров"

Фальсификация года – изнасилование Денисовой ложкой.

Самый глупый фейк года – призрак Киева

Нелепица года – кадры из ARMA 3 в военных сюжетах с обеих сторон

Главное ожидание года – чтобы в конце 2023-го года нельзя было сказать, что 2022-й год был еще ничего

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8069206.html
Метки: война на украине, личное, Россия, Украина
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