Краткие итоги 2022-го года
Краткие итоги 2022-го года.
Энергетик года – Сергей Суровикин
Мотиватор года – Евгений Пригожин
Чиновник года – Михаил Мишустин
Военкор года – Андрей Филатов
Гуманитарщик года – Владимир Орлов
Гуманитарщица года – Екатерина Корниенко
Мужчина года – "Струна"
Женщина года – Ольга Корса
Поэт года – Аким Апачев
Деятель культуры года – Юлия Чичерина
Ребенок года – Алеша Павличенко из Белгородской области
Ветеран года – Анна Иванова (бабушка с флагом СССР из Харьковской области).
OSINT года – "Рыбарь"
Критик года – Игорь Стрелков
Утрата года – Дарья Дугина
Главное событие года со знаком плюс – вхождение целых 4 новых регионов в состав России
Главное событие года со знаком минус – вхождение всего 4 новых регионов в состав России
Главное военное событие года со знаком плюс – победа в Северодонецко-Лисичанской операции и освобождение ЛНР
Главное военные событие года со знаком минус – поражение под Балаклеей и отход из Изюма
Главное событие внутренней политики – началось реальное прощание с "святыми 90-ми"
Главное событие внешней политики – окончание похода на Запад и разворот на Восток
Главная неожиданность года – Гостомельский десант
Испанский стыд года – обмен главарей "Азова" и иностранных наемников
Удар года – уничтожение иностранных наемников на Яворовском полигоне
Залет года – потеря крейсера "Москва"
Зашквар года – "нетвойнисты" под бело-сине-белыми флагами
Медведчук года – Но все же, зачем нам Медведчук?
Мальчиш-плохиш года – телеканал "Дождь" в Латвии
Оружие года – "Калибр"
Марка года – "Гераньку?"
Фильм года – "У края бездны"
Мем-года – "Сдавайся хохоль, здесь Ахмат сила!"
Реклама года – "Легендарная финка НКВД от кизлярских мастеров"
Фальсификация года – изнасилование Денисовой ложкой.
Самый глупый фейк года – призрак Киева
Нелепица года – кадры из ARMA 3 в военных сюжетах с обеих сторон
Главное ожидание года – чтобы в конце 2023-го года нельзя было сказать, что 2022-й год был еще ничего