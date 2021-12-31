С чем мы вступаем в 2022-й год. Итоги и поздравления от Андрея Фурсова
Андрей Ильич Фурсов подводит краткие итоги уходящего 2021 года: как изменилась мировая ситуация, чего можно ожидать в наступающем году и к чему стоит готовиться.
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