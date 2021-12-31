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С чем мы вступаем в 2022-й год. Итоги и поздравления от Андрея Фурсова

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Андрей Ильич Фурсов подводит краткие итоги уходящего 2021 года: как изменилась мировая ситуация, чего можно ожидать в наступающем году и к чему стоит готовиться.

Задать вопрос Андрею Фурсову: https://vk.com/fursov_andrey
Книги А.И. Фурсова без торговой наценки https://den-magazin.ru/utm/69
Андрей Фурсов. Все записи 2021 https://www.youtube.com/playlist?list=PLM8nzAoHbcBMyDEW-h67iCOfg4OwCE6OP
А. И. Фурсов на Яндекс Дзен https://zen.yandex.ru/govoritfursov
Официальный Телеграм Андрея Фурсова https://t.me/s/govoritfursov

#ДеньТВ #Фурсов #итоги #прогноз #будущее
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Bu2x9Yx2QMM
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