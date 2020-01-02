Гёбекли-Тепе. О чём молчит Пузатый холм. Историко-астрономическое исследование.

О чём молчит Пузатый холм. Гёбекли-Тепе.

(историко-астрономическое исследование)

История открытия. Культовый центр древних охотников. Наидревнейший храм (из известных). Обсерватория. Столб №43. Каменная летопись. Наблюдение аналитиков «Точка зрения». Взгляд на артефакты ГТ сквозь призму исконных знаний. Послесловие. Основные источники.

«Перед тем как обратиться к материалам Гёбекли-Тепе, мы должны хорошо понимать, что имеем дело с достаточно высоким уровнем культуры Х тысячелетия до Р.Х., которого достигли тогда наши предки». Клаус Шмидт «Они строили первые храмы. Загадочная святыня охотников каменного века».

История открытия.

Гёбекли-Тепе (тур.Göbekli Tepe) – храмовый комплекс, который расположен на Армянском нагорье в верховьях реки Евфрат. Находится на расстоянии 8 километров от нынешнего города Шанлыурфа (тур.Şanlıurfa), который в античные времена носил греческое название Эдесса – юго-восток современной Турции. На сегодняшний день является наидревнейшим мегалитическим сооружением в мире.

Географическое расположение. Верховья рек Тигр и Евфрат.

Турецкое слово «Göbek» обозначает «пуп», «живот», «пузо» или «купол». Словосочетание «Гёбекли Тепе» лучше всего перевести как «пуп земли» или «выпуклая гора» – название, которое точно отображает силуэт холма. Он возвышается как огромный купол на ровном известняковом плато. Но при ближайшем рассмотрении можно обнаружить, что очертания Гёбекли-Тепе довольно расплывчаты, ведь телль (холм) представляет собой холмистый ландшафт в миниатюре со многими вершинами и низинами. В этих впадинах, как позже выяснилось, скопились самые мощные отложения слоя I.

Общий вид на Гёбекли-Тепе с высоты птичьего полета.

Вид на плато со спутника.

Впервые нога археолога ступила на эти земли в начале 60-х годов ХХ века. Американские ученые, осмотрев данную местность, предположили, что здесь расположены останки кладбища византийской эпохи. Эта информация, в виде заметки, была опубликована в специализированном издании, но особого интереса в научных кругах не вызвала. Потому о Гёбекли-Тепе на некоторое время забыли – до одного случая.

Однажды местные фермеры, расчищая от камней участок, примыкающий к подножью холма, обнаружили каменную кладку. Блоки находились близко от земной поверхности и потому мешали производить вспашку. Когда фермеры начали извлекать их, то обнаружили, что на многих камнях нанесены горельефы. Ранее подобные находки также встречались, но фермеры просто складывали их на склонах холма вместе с остальными камнями. Но, тем не менее, эта информация дошла до сотрудников археологического музея города Шанлыурфа.

Клаус Шмидт Чтобы проверить информацию, поступившую от музея, в 1994 году на место прибыл археолог из Берлина Клаус Шмидт вместе со своим другом еще по университетской скамье Михаэлем Моршем. Проведя детальное обследование склонов холма, археологи обнаружили множество кремниевых сколов, которыми холм был просто усеян. Эти артефакты, бесспорно, являлись объектами созданными человеком. При этом осколков керамики обнаружено не было. На одной из удаленных возвышенностей холма исследователей ожидал настоящий сюрприз – из земли выглядывали несколько фрагментов Т-образных столбов.

Этот факт был последним доказательством того, что холм имеет неприродное происхождение и что под ним скрыт памятник раннего докерамического неолита, который имел невероятно масштабные размеры. Стало ясно, что нужно готовить экспедицию.

Таким образом, лишь в 1995 году к раскопкам здесь приступили сотрудники стамбульского отделения Немецкого археологического института (Deutsche Archäologische Institut, DAI) в сотрудничестве с музеем Шанлыурфа под руководством археолога Клауса Шмидта. Изучение данного памятника стало делом его жизни, а вышеописанный случай вошел в историю как второе открытие Гёбекли-Тепе (ГТ).

Культовый центр древних охотников.

«В конце первой исследовательской кампании уже не оставалось никаких сомнений в том, что мы обнаружили культовый центр, над которым работали люди целого региона в течение длительного времени и который, возможно, еще намного раньше посещался людьми для отправления культовых действий». Клаус Шмидт «Они строили первые храмы. Загадочная святыня охотников каменного века».

Археологические раскопки – это работа нелегкая, требующая общего руководства и плана, определенных навыков, времени, а также финансовых и людских ресурсов. Кроме того, вести полевые работы в данном регионе возможно лишь несколько месяцев весной и осенью, так как летом стоит невыносимая жара, а зимой дуют сильные холодные ветры.

Юго-восточный склон холма. Вид на раскопки. Волк. Дикий кабан. Некоторые из находок первых дней раскопок. В условиях ограниченных ресурсов, Шмидт решил разбить первый раскоп на юго-восточном склоне холма – в том месте, где фермеры оставили глубокую яму после извлечения из земли каменных блоков. После начала работ, предварительные оценки археологов о древности сооружения, полностью подтвердились. Начиная непосредственно от поверхности земли и в глубину, археологами было обнаружено не менее пяти культурных уровня. Были раскопаны каменные стены, вертикально установленные массивные каменные столбы – ортостаты и остатки четырех слоев мозаичных полов, уложенных непосредственно друг на друга. А также множество камней с изображением различных животных.

Ранние слои памятника, с помощью радиоуглеродного анализа датируются ХІI тысячелетием до н.э.. Исходя из этого, изначальные предположения археологов о назначении данного сооружения были таковы - Гёбекли-Тепе являлся культовым центром местных охотничьих племён, которые проживали в том регионе. Охотничьих потому, что в то время культурного земледелия еще не было, а многочисленные изображения на артефактах животных и людей могли означать сцены охоты. Часто встречающиеся единичные или парные звериные изображения, такие как бык, волк или дикий вепрь, опираясь на данные этнографии, трактовались как вероятные первопредки - тотемы племён. Массивные Т-образные ортостаты могли выполнять функцию опор для крыши, ведь они располагались попарно и в центре «помещения».

Одно из сооружений. Вид сверху. Художественная реконструкция.

Т-образная колонна в каменоломне. Художественная реконструкция. Нужно отметить, что некоторые такие ортостаты, изготовленные из известняка, имели вес около 20тн. На северном плато среди оставшихся в каменоломне еще необработанных и неотделенных от основания заготовок был найден гигантский столб Т-образной формы. Это самый большой ранненеолитический архитектурный объект, из известных в регионе, на сегодняшний день. Столб имеет сохранившуюся длину примерно 7 м и ширину навершия 3 м. Вес около 50 тн! По оценке специалистов, чтобы переместить такой объект до места установки потребовалось бы усилие около 400-600 человек. Маловероятно, что в той местности проживало нужное количество работоспособного мужского населения. Да и поселений того времени рядом на данный момент не обнаружено. Вероятнее всего, строители собирались по необходимости с целого региона. Но к чему были нужны такие титанические усилия?

Как бы то ни было, данный комплекс сооружений мог возникнуть – притом, что его возведение требовало от строителей огромных усилий – лишь при условии, если это место и происходящие на нем действия для всех участников имели исключительную важность.

Наидревнейший храм (из известных).

«Несомненно, эти символы были зрительными средствами передачи в далекое будущее имеющих для культуры их создателей большое значение тем и сюжетов, иначе люди не приложили бы столько сил и стараний, чтобы представить их таким образом, помещая в потрясающем воображение комплексе монументальных культовых сооружений». Клаус Шмидт «Они строили первые храмы. Загадочная святыня охотников каменного века».

В процессе раскопок у предыдущей версии все меньше оставалось сторонников.

На новых участках памятника были раскопаны ортостаты со сложным сюжетом изображений, которые сценой охоты назвать очень трудно. Ведь во многих изображениях, наряду с другими животными, также узнавались образы змей, пауков, скорпионов и разнообразных птиц, которые были размещены в определенном порядке – поодиноко и группами. Более того, на центральных местах некоторых колон, были четко выбиты абстрактные знаки – Н-образный в разных вариантах исполнения, а также полумесяц с кругом.

Сооружение D, колонна №33. Сооружение D, колонна №33. Вид сбоку. Абстрактные знаки на колоннах. Было расчищено одно «помещение», которое включало ведущую внутрь пятиступенчатую лестницу и изготовленную из камня скальной породы, имеющую высоту стола плиту, вполне вероятно, алтарного назначения. Также археологи обнаружили несколько каменных порталов, предположительное назначение которых – отделять сакральное пространство храма от внешнего мира. Каменный портал со змеями. Каменный портал. Сооружение В. Каменный портал. Сооружение В. Общий вид.

Изображение лисы на боковой части колонны. Появились многочисленные изображения лисиц, преимущественно в агрессивных позах, исполненные в натуральную величину. Лисьи изображения выбиты на колонах и на боковых сторонах центральных Т-образных ортостатов. Но почему этот образ настолько распространен на артефактах ГТ? Ведь тотемом лису сложно назвать. Этот вопрос на данный момент остается без вразумительного ответа со стороны специалистов. Но мы к нему еще вернемся ниже.

Кроме лисьих образов, на некоторых Т-образных ортостатах, были изображены человеческие руки и пояс. Эти нюансы дали возможность учёным утверждать, что:

«столбы Гёбекли Тепе должны пониматься как изображения из камня человекоподобных существ».

Исходя из этого, пришло понимание, что:

«столбы не были конструктивными элементами здания, а являлись самой сутью строения, тогда как здание служило лишь обрамлением этого центра».

Сооружение D. Столб №18. Схема человекоподобного столба.

Все сюжеты, нанесенные на колонах Гёбекли-Тепе, археологи старательно фиксируют на бумаге, при этом стараются проникнуть в понимание их смысла. Далее, опираясь на дошедшие до наших дней исторические источники, составляют свои интерпретации. Приведу пример одной таковой из книги Клауса Шмидта «Они строили первые храмы…»:

Сооружение А. Столб №1. «…нет сомнения в том, что сетка на столбе 1 может интерпретироваться как сетка из змей или скопление змей… Сетка из змей и баран на столбе 1, вполне возможно, иллюстрируют ритуал, переданный нам впоследствии хеттским источником II тысячелетия до Р.Х. И мы должны исходить из того, что хеттам содержание данного ритуала было известно. Речь идет о так называемом мотиве козла отпущения: все грехи и пороки в ритуале «сваливают» на козла, а животное в конце процедуры изгоняется в пустыню и там предоставляется своей судьбе. Таким образом, силы зла изгоняются из человеческого сообщества. В этих действиях просматриваюся происхождение и функция продолжающего жить и в наши дни мотива «козла отпущения». … Само антропоморфное существо, представляемое нам столбом 1, в соответствии со всем вышесказанным может восприниматься в качестве лица, осуществляющего данный ритуал».

Важно отметить, что представленные на колонах многочисленные животные, преимущественно изображены в агрессивных позах и смотрят внутрь круга. Животные парных столбов изображены на соответствующих сторонах ортостатов, обращенных к двойнику, и смотрят в сторону входа. Археологи предполагают, что эти изображения установлены с апотропной целью, то есть их задача отвратить, точнее, отпугнуть беду. А возможно они что-то охраняют, например, как пёс Цербер из античной мифологии охранял вход в подземный мир – царство мертвых. Помогают им в этом деле многочисленные змеи, ползущие по столбам почти всегда вниз – навстречу наблюдателю.

Птица, несущая голову в лапах. Многочисленные изображения обезглавленных людей и отдельные человеческие головы, изготовленные из камня, которые, при этом, находятся в лапах животных или птиц, а также отсутствие привычных для неолитических поселений того региона женских символов, означающих плодородие и жизнь как таковую, дали повод археологам интерпретировать памятник как место для отправления культа по умершим.

Краткие итоги:

памятник реально был открыт в 1994г, а с 1995г. начались планомерные раскопки и изучение полученных артефактов;

на сегодняшний день различают 3-и археологических слоя – слой III (наидревнейший) датируется – конец XII (!) - начало IX тыс. до н.э .; слой II – IX-VIII тыс. до н.э. Слой I - самый молодой. Он не содержит следов строительной деятельности и состоит, преимущественно, из наносов возникших вследствие естественной и вызванной человеком при вспашке эрозии, когда унесенный материал скапливался у подножья склона.

.; слой II – IX-VIII тыс. до н.э. Слой I - самый молодой. Он не содержит следов строительной деятельности и состоит, преимущественно, из наносов возникших вследствие естественной и вызванной человеком при вспашке эрозии, когда унесенный материал скапливался у подножья склона. по мнению археологов Гёбекли-Тепе – это храмовый мегалитический комплекс, строителями которого, были охотничьи племена, проживавшие в том регионе. Сюжеты, которые зафиксированы на его многочисленных колонах и других артефактах, отображают различные ритуалы древних, а потому имеют глубокий сакральный смысл.

образы животных, а также абстрактные знаки, которые использованы в сюжетных схемах, можно воспринимать как пиктографическое письмо.

сама возможность сооружения объектов такой сложности может говорить о высоком уровне социальной организации их создателей.

храмы начали строить раньше, чем появилось земледелие .

Топографический план раскопок.

Общий план основной территории раскопок.

Схема раскопанных сооружений.

Обсерватория.

«Мысли людей не были полностью посвящены лишь насущным проблемам будничного обеспечения своего существования, а все больше обращались к сложным вопросам мироздания, отражая действительность мифическими образами». Клаус Шмидт «Они строили первые храмы. Загадочная святыня охотников каменного века».

В последнее время стремительную популярность набирает новая дисциплина – археоастрономия, которая является сплавом двух наук – археологии и астрономии. К сожалению, большинство ортодоксальных историков относится скептически к этой дисциплине. Потому, пока это направление остается, в большей степени, уделом исследователей-энтузиастов. Они же не ограничиваются только археологией, напротив, смело анализируют и сопоставляют факты из ряда разных, но как практика показывает, взаимодополняющих дисциплин, таких как: история, геология, климатология, физика, а также астрономия. В связи с этим появляются новые интересные гипотезы, которые, как правило, жёстко критикуются представителями ортодоксальной науки, но которые, безусловно, имеют рациональное зерно. Потому, некоторые из них есть смысл рассмотреть.

Предположительная модель сооружений ГТ. Известняковое кольцо. Итак, на данный момент известно, что комплекс ГТ состоит из круглоплановых сооружений, которые расположены определенным образом по отношению друг к другу. Благодаря методу магнитной фотосъемки на местности установлено, что таких сооружений около 20-и. Но на сегодняшний день раскопано лишь 4-и из них, которые получили название А,В,С и D, по порядку их открытия. Здесь у исследователей возник ряд вопросов – если ГТ это храм, то для чего такое большое количество сооружений? И почему центральные столбы в разных сооружениях имеют разную ориентацию относительно сторон света? В поисках ответов на эти вопросы, некоторые исследователи пришли к выводам, что ГТ не просто храм, но, в первую очередь, обсерватория. Должно быть, в пользу этого предположения, можно причислить такие артефакты как известняковые кольца, которые так часто встречаются на раскопках в большом количестве. Такие кольца, на данный момент, известны лишь по раскопкам в ГТ и раз подобных аналогов в мировой археологии нет, потому их предназначение археологам пока непонятно. Но использовать их как своеобразный инструмент для наблюдений за звездным небом вполне возможно! Должно быть, этим же целям служили отверстия, просверленные в некоторых колоннах, а также углубления, сделанные в отполированных известняковых плитах. Углубления на известняковой плите. Отверстия просверленные в колоннах.

Несколько лет назад профессор Миланского технического университета Джулио Магли (Giulio Magli) на основе анализа картографических данных, спутниковых снимков, археологических данных и другой информации выдвинул гипотезу, что комплекс ГТ был посвящен Сириусу, а также для наблюдений за небом южного полушария. Но почему именно этой звезды?

Моделируя звездное небо 10-го тыс. до н.э. с помощью компьютерной программы Магли обнаружил, что над ГТ в тот период произошло довольно эффектное явление - «рождение новой» звезды, которую мы называем сегодня Сириус и которая стала 4-м по яркости объектом на ночном небе после Луны, Венеры и Юпитера. И, конечно же, это было очень впечатляющим зрелищем для людей того времени. Кроме того, достоверно известно, что Сириус почитали некоторые древние народы. Например, египтяне отождествляли Сириус (егип. Сотис) с Исидой, при этом её муж Осирис, отождествлялся с Орионом (егип. Сах), который именовался царем звезд. А также, в древнеегипетском календаре начало нового года приходился на гелиакический восход Сириуса. Африканское племя догонов также выстраивало цикл своих праздников, ориентируясь на Сириус.

Касательно ориентации комплекса замечания Магли достаточно обоснованы, ведь на данный момент известно, что раскопанные монументальные круглоплановые сооружения слоя III расположены в глубокой впадине, которая делит южный склон на две половины и открывается в долину. Также верно, что из-за прецессии длительное время Сириус было невозможно наблюдать на широте ГТ. Ведь он ушел за горизонт еще около 15000 тыс. лет до н. э. Достигнув минимума, звезда начала приближаться к горизонту и снова стала видимой за несколько дней до летнего солнцестояния около 9300 г. до н.э.

Восхождение Сириуса. Далее, профессор Магли обнаружил, что экстраполированные средние азимуты сооружений D, C и В (взятые как средние линии между двумя центральными монолитами) соответствуют восходящим азимутам Сириуса в следующие приблизительные даты: Сооружение D - 172 ° 9100 до н.э.

Сооружение C - 165 ° 8750 до н.э.

Сооружение B - 159 ° 8300 до н.э. Иными словами, Сириус в эти даты будет находиться строго на горизонте между двумя центральными ортостатами каждого, указанного выше, сооружения, причем в дни летнего солнцестояния.

Восхождение Сириуса по азимуту 172 градуса за несколько дней до летнего солнцестояния 9100 г до н.э.

В конце своего доклада профессор Магли заключает, что к этой информации стоит относиться не иначе как к научной гипотезе, ведь есть еще много вопросов, которые следует уточнить. Кроме того, необходимо провести более точные замеры непосредственно на местности с использованием спец. оборудования.

Британский писатель и журналист Грэм Хенкок согласен с профессором Магли. Но, опираясь на данные изложенные известным исследователем пирамид, доктором геологии и профессором Бостонского университета Робертом Шохом, высказал предположение, что назначение комплекса могло служить также для наблюдения за созвездием Ориона.

Схема ориентации центральных колонн. Другой британский писатель и исследователь древностей Эндрю Коллинз высказывает критику по вышеизложенным гипотезам. Он указывает на тот момент, что холм является рукотворным и, очевиднее всего, комплекс изначально был построен на плоскости долины, а не на склоне холма. Потому наблюдать можно было и северное небо. Коллинз также указывает на такой факт, что центральные ортостаты 4-х уже раскопанных сооружений сориентированы на юг, то есть «лицом» ко входу в сооружения, потому человек, входя внутрь, смотрит на север. По его мнению, этот факт может выступать как аргумент того, что наблюдали как раз за северным небом. Кроме того, неизвестно как ориентированы остальные 16 сооружений, которые еще не раскопаны.

Таковы основные гипотезы касательно назначения комплекса. В них есть расхождения, но есть и общее зерно - все исследователи сходятся во мнении, что комплекс ориентирован по звездам. Прочем, также как и многие другие сооружения глубокой древности. А это значит, что древние жители того региона обладали необходимыми знаниями не только в строительстве, но и в астрономии! Кроме того, вероятно, что они каким-то образом фиксировали свои наблюдения. И вполне возможно, что они делали это привычным для людей того времени образом – высекая определенные изображения на колонах комплекса. Исходя из этого, исследователям в последнее время, не дает покоя один, крайне интересный вопрос – какое послание закодировано на столбе №43 или, как его еще называют, колонне «Стервятника»?

Столб №43. Каменная летопись.

«Жители Гёбекли Тепе считали важным записывать прецессию Земли за достаточно длинные периоды времени очень наглядным и постоянным способом». Из доклада «Расшифровка артефактов Гёбекли-Тепе с позиции археоастрономии: что говорит лиса?».

В апреле этого года на страницах научного журнала «Средиземноморская археология и археометрия» (Mediterranean Archaeology and Archaeometry) был опубликован доклад двух ученых из Эдинбургского университета - Мартина Б. Свитмана и Димитриоса Цикрициса, под названием: «Расшифровка артефактов Гёбекли-Тепе с позиции археоастрономии: что говорит лиса?». На данный момент каждый желающий имеет возможность ознакомиться с русскоязычным переводом доклада, потому не стану подробно пересказывать его содержание. Сосредоточим наше внимание на выводах, к которым пришли авторы, проанализировав все доступные по данной теме, археологические, геологические и астрономические источники. А также подробно рассмотрим колонну №43, так как она представляет для нас определенный интерес.

Итак, вышеупомянутые ученые пришли к выводу, что данный комплекс служил обсерваторией, которая была ориентирована на ось Север-Юг и основная функция которой:

«заключалась в наблюдении за потоком метеоров и фиксации случаев столкновения комет. Действительно, жители Гёбекли-Тепе, по-видимому, проявляли особый интерес к Тауридному метеорному потоку (the Taurid meteor stream), тому самому, который, как предполагается, послужил причиной события Позднего Дриаса».

В геологии период Поздний Дриас (также называют - младший, верхний), на сегодняшний день, принято датировать - 10 730—9700 ± 99 гг. до н. э.. В последние годы появились неопровержимые факты того, что данное резкое похолодание, которое имело место, в истории нашей планеты, в конце последнего ледникового периода и которое продлилось около тысячи лет, было следствием падения метеорита (или нескольких) на Северное полушарие нашей планеты. Этой тематике посвящена обширная статья на нашем портале под названием: «Гибель культуры Кловис и загадка Позднего Дриаса».

Сооружение D. Колонна №43 или камень «Стервятника».

Теперь вернемся к колонне №43. Данные учёные интерпретировали изображения на камне как созвездия на небе, которые расположены в определенном порядке. Так, по их мнению, основные символы – это скорпион, который соответствует созвездию Скорпиона и орел\стервятник – соотносится с созвездием Стрельца. Круг над крылом орла\стервятника соответствует Солнцу. В астрономии принято, что зодиакальная эпоха определяется положением Солнца, находящегося в определенном зодиакальном знаке при восходе/заходе солнца на одной из четырех благоприятных дат в году - весеннее равноденствие, летнее солнцестояние, осеннее равноденствие или зимнее солнцестояние. На это указывают символические «сумочки» в верхней части камня, которые интерпретируются как графическое представление заката или восхода солнца. Далее, используя программу для моделирования звездного неба Stellarium, они произвели некоторые расчеты. В результате было получено несколько вероятных дат:

2000 н.э. - Зимнее солнцестояние

4350 до н.э. - Осеннее равноденствие

10,950 до н.э. - Летнее солнцестояние

18 000 до н.э. - Весеннее равноденствие

Выделенная дата абсолютно соответствует археологии ГТ, ведь по данным К. Шмидта на 2010 г. самая ранняя определяемая дата, для органического содержания штукатурки некоторых стен в сооружении D, соответствует невероятному 11530 году до н.э. ± 220 лет! Также обращу внимание читателей на верхнюю дату – 21 декабря 2000 г. н.э., к которой мы еще вернемся чуть ниже.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что столб №43 является своеобразной каменной летописью или «печатью даты». То есть на нем, как память об этом событии, в символической форме записана дата, которая соотносится с расположением звезд, когда произошел данный катаклизм –10950г. до н.э. ± 250 лет. Данная дата чётко соответствует периоду начала Позднего Дриаса, которая указана выше. На то, что этот катаклизм был гибельным событием для большей части земного человечества, по мнению авторов доклада, указывает обезглавленная человеческая фигура в правой нижней части камня. Нужно отметить, что данное утверждение критикуют археологи исследовательской группы по изучению ГТ. Они указывают на то, что у этой человеческой фигуры фаллос находится в возбужденном состоянии, что противоречит версии о гибели.

Российский исследователь Андрей Скляров в своей книге “Генетический код человека” пишет о том, что и сейчас можно обнаружить следы от мощного цунами, который возник как следствие данного катаклизма:

«Комплекс Ольянтайтамбо сохранил следы разрушения мощным водным потоком, который шел по долине реки Урубамбы против ее течения и был «отголоском» Потопной цунами, пришедшей со стороны Тихого океана. Пирамида в мексиканской Чолуле покрыта мощным глиняным чехлом, оставленным мощным селем. Аналогичные селевые отложения были зафиксированы в мексиканском комплексе Теотиуакан и в комплексе Гебекли-тепе в Турции».

Очевиднее всего, это был «конец времен» предыдущей земной цивилизации - атлантов. После этого - все началось заново…

Необходимо сказать, что некоторые положения, изложенные в докладе, например интерпретация колонны №43, уже звучали и ранее. Об этом писал Грэм Хэнкок в своей книге «Маги Богов». Также Эндрю Коллинз, в ответ на книгу Хэнкока, высказал критику данной гипотезы и предложил альтернативную интерпретацию. Например, он стоит на том, что изображение орла\стервятника неверно соотносить с созвездием Стрельца потому, что с древнейших времен образ стервятника, обычно, сравнивали с такими созвездиями:

Лебедь-Cygnus - небесная птица в эллинской традиции;

Лира-Lyra - небесная лира Орфея, известная также как Падающий гриф;

Орёл-Aquila - небесный орел, который также известен как Летучий стервятник-Vulture.

В эллинистической мифологии эти небесные птичьи образы интерпретировались как три стимфалийские птицы, которые нападают на Геракла. Также, все три созвездия находятся в одной и той же области неба, их яркие звезды - Денеб, Вега и Альтаир соответственно были известны как Летний треугольник.

Карта с расположением созвездий Лебедя, Лиры и Геркулеса. Орел расположен ниже данного участка карты.

Расположение «стревятника» по отношению к расположению созвездий. В итоге Коллинз приходит к выводу, что если стервятник на столбе №43 действительно представляет собой одну из этих трех небесных птиц то, очевиднее всего, он должен олицетворять созвездие Лебедя - Cygnus. Кроме того, по его мнению, двойные центральные колонны в сооружении D, во время его постройки (а также в сооружениях B,C и E), точно нацелены на Денеб (Deneb)- самую яркую звезду созвездия Лебедь. Также он добавляет, что форма крыльев стервятника на столбе №43 почти полностью отражает схему главных звезд Лебедя в 9400 г. до н.э., и что эта дата является предполагаемой датой постройки корпуса D.

В данном стройном ряду размышлений есть одна неувязка. Дело в том, что сооружение D, по археологическим данным, датируется более ранним периодом, о чем сказано выше.

Но хотелось бы вернуться к тому, что писал Хэнкок, ведь он подметил некоторую интересную особенность. Для этого приведу одну небольшую выдержку:

«Комплексные знаки зодиака вписаны в один из его известняковых столбов, включая астрономические данные. Еще более озадачивает положение звезд - не совсем то, где они были бы на небе 12 000 лет назад. . . Но именно там, где они находятся сегодня. Это как если бы эти таинственные, невероятно образованные строители построили свой храм, как будто он существовал в наши дни».

Исходя из этого Хэнкок считает, что ГТ – это капсула времени, точнее своеобразное послание в будущее. Ведь не даром его засыпали, как бы законсервировали, превратив тем самым в неприметный песчаный холм, один среди многих, еще в VIII тысячелетии до н.э. И время, когда суждено вскрыть это послание, судя по звездам - наше время. Так и произошло!

Также Хэнкок дает вариант расшифровки данного послания. Он считает, что древние строители, таким образом, предупредили людей нынешнего времени, что в период с 1960 по 2040гг н.э. землян снова ожидает всемирная катастрофа. Что, в течение этого 80-летнего окна, комета (или ее фрагменты), которая стала причиной начала Позднего Дриаса, может вновь поставить под угрозу мир.

Такие его выводы не голословны и мы уже касались данной тематики в цикле статей. Например, вот одна из них: «Раскрыты тайны Ангкора и плато Гизы - маятник Ориона и Дракона. Апокалипсис сегодня?».

Но, все-таки, какое же послание закодировано на колонне №43? Мы решили взглянуть на звезды с помощью программы Stellarium и провести собственный анализ.

Единственное, прежде чем мы это сделаем, давайте снова подведем краткие итоги:

согласно вышеизложенным гипотезам основные фигуры на колонне №43 олицетворяют определенные созвездия: скорпион - Скорпион, стервятник – Стрелец, по одной версии и Лебедь, по другой;

H-образные символы олицетворяют положение Веги и/или Денеба. Эти звезды являлись полярными в более ранние времена, потому на них могли ориентироваться. Например, Вега была полярной 13 тыс. лет до н.э.;

своеобразные «сумочки» на верхней части колонны указывают на даты равноденствия и/или солнцестояния;

круг над крылом стервятника – солнце;

обезглавленная человеческая фигура в нижней части камня указывает на событие, которое стало гибельным для большей части человечества (?);

если всю эту картину, запечатленную в символической форме, спроецировать на звездное небо, то получается вполне конкретная дата – 10950 г. до н.э. с небольшим допуском ± 250 лет. По мнению ученых, именно в этот период и произошел данный катаклизм. Эта информация согласуются с геологическими данными.

Наблюдение аналитиков «Точка зрения».

«…это было сообщение потенциально скептическим поколениям, о том, что была известна великая правда о миропорядке и что эта истина важна для их дальнейшего процветания и, возможно, для выживания». Из доклада «Расшифровка артефактов Гёбекли-Тепе с позиции археоастрономии: что говорит лиса?».

Для начала давайте снова взглянем на колонну №43 и проведем некоторые сопоставления с созвездиями.

Колонна №43 или камень «Стервятника». Сооружение D. Изображение созвездия Скорпиона. Изображение созвездия Орла. Изображение созвездия Ориона. Вертикальный Н-образный символ – созвездие и детализация -горизонтальный Н-образный символ – пояс Ориона.

Со Скорпионом все достаточно очевидно.

Далее, касательно созвездия Орла. Здесь нужно отметить, что ярчайшая звезда созвездия – Альтаир, получила свое имя от арабского «al-ta’ir» – «летающий орел» или «стервятник». Птолемей называл ее Aetus – латинское обозначение орла. Подобным образом ее именовали шумеры и вавилоняне.

Следующий знак - это Н-образный символ, который встречается не только на колонне №43, но и на других колоннах в разных вариантах исполнения – вертикальном и горизонтальном, также как на камне «Стервятника». Очевиднее всего, что он указывает на созвездие Ориона. Горизонтальный вариант исполнения символа, в виде буквы Н, указывает на три центральные звезды созвездия – так называемый, пояс Ориона. Далее, чтобы увидеть порядок расположения этих созвездий по отношению друг к другу, давайте посмотрим на карту, которая расположена ниже и, для лучшего понимания, представлена в двух ракурсах.

Как видно – оба эти созвездия экваториальные, потому расположены практически на одной линии, точно также как и на колонне №43. Почему древним астрономам было важно запечатлеть на этой летописи Орион? К этому вопросу еще вернемся ниже.

Далее, давайте проследим, как расположены основные созвездия по отношению друг к другу.

Расположение созвездия Орла по отношению к созвездию Скорпиона (наше время) По данной карте звездного неба северного полушария четко видно, что расположение созвездий Орла и Скорпиона в осенне-летний период соответствует изображению на камне. На этой карте также можно увидеть созвездие Стрельца и Лебедя, которые упоминались в предыдущем разделе. После того, как мы сопоставили основные фигуры, давайте, воспользовавшись программой для моделирования звездного неба Stellarium, посмотрим на небо той эпохи и проверим наши предположения. Также проведем параллели с сегодняшним днем.

Итак, ниже приведены две картинки, которые указывают на дату 11 сентября 10 950 г до н.э. Иными словами, эта дата указывает на время, когда Солнце, двигаясь по эклиптике, пересекает линию галактического экватора. Эти две условные линии будут пересекаться в двух точках 2 раза в год, так как две не совпадающие окружности на сфере пересекаются в 2х точках. Вот одна из таких точек и показана.

Более того, 11 сентября - это дата летнего солнцестояния той эпохи, 13000 лет назад, когда Солнце кульминирует в своей наивысшей точке - на высоте 84.4 градуса. Эта величина указана для 31 градуса северной широты.

Еще один момент, по первой картинке видно, что ниже от Скорпиона (на картинке справа) расположено созвездие Волка. На камне «стервятника» мы также видим рядом со скорпионом изображение волка, которое частично закрыто каменной кладкой.

А вот уже наше время и дата 21 декабря 2012 г. – день зимнего равноденствия.

Снова вернёмся к колонне №43. По ней видно, что над крылом стервятника изображен круг. А теперь посмотрим на небо.

Можно заметить, что через крыло Орла проходит линия галактического экватора. Потому круг над крылом стервятника - это Солнце. Оно идёт по линии эклиптики, а изображение его над крылом стервятника обозначает момент, когда солнце, двигаясь по эклиптике, пересекает линию галактического экватора. В наше время, как уже было показано выше - это дата 21 декабря 2012 г.

Последний элемент, который мы еще не разобрали на камне «Стервятника» – это своеобразные значки, расположенные в верхней части колонны и которые Хэнкок в шутку назвал «сумочки». Есть на нашем портале видео про эти «сумочки», оно находится в теме «Бородатый Бог. Кто Он?». Там показан и камень «Стервятника», в том числе. Эти «сумочки» в мифологии разных народов мира изображали в руках Богов, которые дали людям Знания. Соответственно, они и символизируют это событие, то есть процесс привнесения или передачи этих Знаний.

Кетцалькоатль - божество у Ацтеков и жителей Центральной Америки. Оаннес. Ассирия. Каменные сумочки из разных культур.

Таким образом, дата 11 сентября 10 950 г. до н.э., очевиднее всего, была очень важна для людей той эпохи, также как в наше время 21 декабря 2012 г. – когда Исконные Знания о духовной природе человека вновь были явлены миру на пороге испытаний и чтобы люди смогли сделать свой выбор.

Итак, снова мы вернулись к маятнику Ориона-Дракона, половинчатый цикл которого, составляет 13000 лет и который указывает на «конец времен». Иными словами, на период надвигающихся глобальных катаклизмов и время тяжких испытаний для людей данной цивилизации. Также мы получили две даты как две контрольные точки.

В завершение данной главы приведу цитату из книги А.Новых «Сэнсэй-IV. Исконный Шамбалы»:

«Конец времён» — это всего лишь срок, который отводится жизни данной цивилизации в целом. Если за этот период люди в большинстве своём свершат духовный скачок, смогут направить движение цивилизации в сторону повышения духовности, тогда им будут даны знания, благодаря которым они смогут пережить надвигающиеся катаклизмы Земли. Но если люди в массе своей будут материальны и тяготеть к земным ценностям, они будут просто уничтожены во время катаклизмов. Будет зарождена другая цивилизация и начнётся всё сначала. Но несмотря на это общее, касательно всей цивилизации, у каждого человека есть личный Шанс вырваться из материального мира и заслужить лучшую участь для своей души. Использует ли он годы своей жизни, чтобы прожить жизнь как животное, просуществовать как растение или же он воспользуется отведенными ему годами, чтобы выскочить в высшие сокрытые духовные сферы, осуществив долгожданное стремление своей души, — это его личное дело и выбор!..».

Хочется верить, что люди успеют сделать правильный выбор!

Взгляд на артефакты Гёбекли-Тепе сквозь призму Исконных знаний.

«Судя по всему, в X и IX тысячелетии до Р.Х. в верховьях Тигра и Евфрата существовала широко распространенная система символов. Ее содержание нам, конечно, неизвестно, однако понятно, что знаки служили людям того далекого времени в качестве инструментов для накопления багажа культурной памяти». Клаус Шмидт «Они строили первые храмы. Загадочная святыня охотников каменного века».

Итак, как известно 21.12.2012 г была закончена работа над книгой «Аллатра», благодаря которой весь мир получил возможность снова прикоснуться к Исконным Знаниям. Если провести тщательный анализ артефактов разных древних культур, то можно убедиться в том, что эти Знания, время от времени давались людям на разных континентах и в разные времена. На нашем портале множество статей посвященных данной тематике.

Как выше было сказано, очевиднее всего, в тот период Знания также были привнесены в мир. Более того, люди, осознавая жизненную важность этого события, увековечили их в понятной для человека той эпохи ассоциативной форме – высекая определенные изображения на каменных колоннах. Таким методом сохранить информацию пользовались многие древние народы. Например, до наших дней сохранились египетские священные столбы, поверхность которых полностью покрыта иероглифами и знаками. Это же мы можем наблюдать и в Гёбекли-Тепе.

Для начала давайте разберемся с вопросом, вразумительный ответ на который не смогли дать ни астрономы, ни археологи. Что могут означать многочисленные изображения лисы?

Ища ответ на этот вопрос, вспомнилась книга французского этнографа Марселя Гриоля, который много лет провел среди жителей африканского племени догонов. Он подробно описал их систему верований, основанных на поразительно точных астрономических данных о звезде Сириус, а также космогонические мифы о сотворении Земли. Данная книга называется - «Бледный лис». Так догоны называли падшего бога - Ого, который, по преданию, прибыл с Сириуса и сотворил Землю и самих догонов. Иными словами - сотворил земной мир материальный и материальные тела людей, в том числе.

Более того, догоны считают нашу Солнечную систему плацентой нечистого существа — Ого. Земля же, что весьма существенно, — это «место, где пуповина Ого соединялась с его плацентой...». Что интересно, читая характеристику Ого можно с легкостью провести параллели с Люцифером, которого с древних времен именовали не иначе как – «князь мира сего». Иными словами, именно он является князем мира материального, потому здесь властвуют животные принципы. Позже на Землю, также с Сириуса, прибыл бог Номмо. Он победил лиса Ого и дал догонам знания, а также многому их научил. Здесь мы снова наблюдаем акт передачи Знаний высшим существом людям, чтобы они смогли победить в себе «зверя» или свое животное начало. Именно его и олицетворяет лис – умное и хитрое, хищное животное. Таким образом, мы видим, что природа человека двойственна и об этом древние хорошо знали. Кстати, догоны верят, что однажды Номмо еще вернется.

В сооружении В мы можем видеть изображение лисы, которая символизирует животное начало человека, на боковых частях двух центральных Т-образных ортостатов. Эти столбы расположены друг напротив друга и, как мы уже знаем, олицетворяют человека.

Сооружение В столб №9 Сооружение В столб №10 Тау-крест Разные варианты изображения креста Анкх Здесь уместно упомянуть, что в древнем Египте обычного человека также символически изображали в виде Тау-креста. Но если к нему добавить сверху кольцо, то получиться уже крест Анкх, а это уже обозначение человека идущего по духовному пути. Но почему изображения животных наносили на боковых частях колон?

Из книги «Аллатра» А.Новых мы узнаем, что человеческое существо многосложно. Как видно по картинке – в его основе лежит пирамидальная энергетическая конструкция, которая выстроена вокруг частички из мира Бога - души. Данная конструкция расположена в 6-и измерениях. Стороны пирамиды составляют 4-е так называемые сущности человека. Их с древних времен изображали в виде зверей с разными характеристиками. Например, правую и левую животные сущности изображали в виде агрессивных зверей и располагали по соответствующим сторонам человека. С древности изображения таких животных размещали на воротах перед входом в храм, как напоминание для входящего, чтобы он очистился и оставил свои животные стремления за порогом.

Это же мы можем наблюдать и в Гёбекли-Тепе.

U-образный камень перед входом в храм. Художественная реконструкция.

Чтобы попасть в сакральное пространство храма, посетителю нужно было прежде преступить через узкие врата с животными по бокам. Далее пройти по длинному коридору, который археологи называют – дромос, а после этого, проследовать еще по лабиринту. Такой длинный путь был необходим, чтобы очиститься и настроиться на молитву, а также символизировал непростое и, порой запутанное как лабиринт, путешествие человека к своей истинной сущности.

Внутри комплекс также изобилует множеством агрессивных животных образов, которые изображены, преимущественно, в позах нападения. Некоторые высечены из камня, другие вырезаны на колоннах.

Дикий вепрь Волк Лев

Итифаллическая протома Также, на комплексе часто встречаются изображения и статуэтки людей с возбужденным фаллосом – символом жизни. Такие статуэтки археологи именуют – итифаллическая протома. Или же такие, многочисленные изображения, как описывает Клаус Шмидт: «На одной половине (ред. известняковой плиты) можно узнать похожие на змею пластические образы, вторая часть имеет форму человеческого седалища».

Подобные мотивы со змеями часто встречались во многих древних культурах. И мы уже рассматривали эту тему в статье о Трипольской археологической культуре: «Трипольская цивилизация. Антропоморфная пластика и её сакральный смысл».

Каменный идол со змеями. Изображение змеи.

Но если сказать кратко, то подобного рода артефакты твердят о том, что древние обладали знаниями о сексуальной энергии, а также о её немаловажном значении при выполнении некоторых духовных практик. Ведь недаром животный разум постоянно спекулирует на этой теме, дабы отвлечь человека от духовного пути и направить его силу совершенно в иное русло.

А сейчас давайте подробно рассмотрим один любопытный артефакт. Это колонна №18 - одна из двух парных центральных колон, которая расположена в сооружении D, практически напротив камня «Стревятника».

Сооружение D. Колонна №18 и её увеличенные фрагменты.

Как можно расшифровать символизм данной колонны с позиции Исконных Знаний изложенных в книге «Аллатра»?

Каменное прямоугольное основание символизирует мир материальный. Но на нем нанесено изображение 7-и водоплавающих птиц похожих на уток. Утки – птицы водоплавающие, то есть связанны со стихией воды, потому также как и вода, в духовной традиции, символизируют вхождение в измененное состояние сознания во время выполнения духовных практик. Их количество, равное 7-и, символизирует измерение, с которого и начинается мир духовный - в нем уже не властвует животный разум.

На основании стоит Т-образный столб, который символизирует человека – это можно понять также по наличию рук. Сбоку изображена лиса как символ животного начала – темной, но неотъемлемой части любого человеческого существа. На ремне или поясе человека висит шкура лисы – это говорит о том, что данный человек обуздал свое животное начало. Положение ладоней фигуры также символично – они находятся на нижней части живота, именно на том месте, где расположен чакран Хара, который часто используется в некоторых духовных практиках. Это также указывает на то, что человек контролирует свою сексуальную энергию. На поясе также нанесены Н-образные символы в разных вариантах исполнения.

Знак Аллатра. В верхней части фигуры на лицевой стороне, практически в области солнечного сплетения, изображен древний знак аллатра – полумесяц с рожками вверх и круг над ним. Далее, для более глубокого понимания, приведу несколько цитат из книги «Аллатра»:

«Название этого знака — «АллатРа» говорит о качестве его силы. Дело в том, что на заре человечества, благодаря исконным Знаниям, люди ведали о Едином (о Том, Кто создал всё), обозначая Его проявления звуком Ра. Созидательную силу Ра — божественное женское начало, Праматерь всего сущего, изначально называли Аллат. Оттуда и пошло среди посвящённых в духовные Знания наименование этого исконного знака — «АллатРа» как обозначение созидательной силы Того, Кто создал всё».

«Знак «АллатРа» работает в измерениях выше шестого и это ставит его в ряд с теми немногими уникальными рабочими знаками, доступными для человека в этом миру... Так что знак «АллатРа» — это действительно сильный знак, который позволяет накопить и преумножить в себе силы Аллата, той силы, которая исходит от самого Бога и направляется непосредственно на созидание, то есть воплощение Его плана. Почему в сакральном смысле этот знак и считается воплощением силы Бога через Аллат».

«Знак «АллатРа» также использовался в качестве обозначения того, кто пришёл из духовного мира (иного, высшего) в этот материальный мир, обновляя утраченные исконные Знания».

Последняя цитата подталкивает к выводу, что данный ортостат олицетворяет того, кто и пришёл обновить Знания. А напротив этого ортостата расположен столб №43, который указывает на дату, когда это событие произошло. Но почему над знаком расположен Н-образный символ, такой же, как и на поясе?

Этот символ, очевиднее всего, указывает на преемственность передачи Знаний. Чтобы была понятна логика, приведу несколько цитат из книги А.Новых «Сенсей-IV»:

«Скажем так, слово «Сах» у древних египтян имело несколько значений. «Сах» означало «просветление». Этим же словом называли созвездие Орион, которое они считали царём звёзд. Кстати говоря, Орионом часто называли и Осириса, а Сотис (звезду Сириус, самую ближайшую к Земле) — супругу Исиду».

«К примеру, созвездие Орион называли не иначе, как душой бога Осириса. Сотис, или же Сириус по-нашему, являлся душой богини Исиды, верной супруги Осириса…».

«… по существу понятие аллата едино. Это вообще слово внеземного происхождения. К нам оно попало, как я уже говорил, с Фаэтона. На Фаэтон с Сириуса. Да и на Сириус оно пришло от более высокоразвитых цивилизаций».

Как известно, бог Осирис некогда был реальным человеком, который также принес людям Знания и у египтян он ассоциировался с Орионом. Но откуда Знания попали на Сириус и почему Осириса часто называли Орион? Намек на ответ содержится в иной книге А.Новых – «Эзоосмос»:

«В тамге Владыки такой же цветок лотоса с пирамидой и глазом внутри. Только в оправу глаза вставлен камень гораздо больших размеров, чем у Прави и Нави вместе взятых. Это символ «всевидящего Ока», обозначающий Шамбалу. Над пирамидой же, в центральном лепестке расположен малый глаз, в который вставлен ещё более интересный камешек. По своей плотности он намного превышает алмаз. Его малые размеры относительно больших камней отнюдь не преуменьшают его значимости. Он словно зёрнышко По. И сила, заключённая в нём, неиссякаема. Этот камешек символизирует абсолютную власть Бога, в том числе и над «всевидящим Оком»… В тамге Владыки Шамбалы цветок лотоса прикреплен к золотой круглой монаде, на которой имеется три больших камня, расположенных треугольником. Они символизируют в расшифровке созвездие Орион, откуда был доставлен маленький камешек, и не только… Эти камни указывают на божественную тройственность, силу и власть над жизнью и смертью. Этот знак в миру ещё называют знаком Грааля… Практически в комплексе изображений на монаде, включая цветок лотоса, есть символы всех мировых религий, как обозначение того, что всё духовное в людском мире выходит из Шамбалы… Да, ещё по бокам от монады, так сказать в качестве украшений, которые были сделаны при последнем обновлении тамги, находятся скульптурные изображения на египетскую тему».

Тамга владыки Шамбалы.

По этой причине Н-образный знак на колонне, как символ Ориона, указывает на место, откуда были принесены Знания. Потому он находится над знаком Аллатра - символом того, кто это сделал.

И напоследок еще несколько астрономических фактов об Орионе. Если поинтересоваться какой астрономический адрес у нашей Солнечной системы во Вселенной, то можно обнаружить, что она находится в глубине толщи диска галактики Млечный Путь, в рукаве Ориона. Более того, в то время – около 13000 лет назад, Орион был практически максимально приближен к Земле.

Послесловие.

На красоту приятно нам взглянуть,

Но все ж не красота важна, а суть.

Что красота? Она, увы, мгновенна.

Лишь наша сущность вечна и нетленна.

Руми

Как видно по вышеизложенному материалу, комплекс ГТ выполнял полифункциональные задачи – это культовый центр, храм, святилище, обсерватория и хранилище Знаний. Этот комплекс просуществовал несколько тысяч лет, при этом он достраивался и расширялся. Но в VIII тысячелетии до н.э., по неопределенным причинам, был законсервирован – просто засыпан песком. Должно быть – наступила новая эпоха… Таким образом, он превратился в неприметный холм на 10 тысяч лет. В 1994 году произошло воскрешение ГТ. А с 1995 года, несмотря на многочисленные сложности, начались интенсивные археологические раскопки и изучение памятника. Все это осуществлялось под началом археолога и просто человека влюбленного в свое дело – Клауса Шмидта. Но в 2014 г трагический случай оборвал его жизнь – с того момента раскопки практически приостановлены. Таким образом, памятник раскопан всего лишь на 5-10% и снова ждет своих исследователей и энтузиастов. Ведь сколько тайн он еще скрывает под толщей песка и о чём молчит Пузатый холм?..

Хочется верить, что такие люди обязательно найдутся, а человеческая алчность и глупость не смогут уничтожить этот прекрасный памятник древности. Ведь прецеденты уже были – в 2010г была украдена одна из колон. А в данный момент, тот регион является одним из наиболее напряженных в мире. Ведь совсем рядом с ГТ находится граница с Сирией, на территории которой регулярно ведутся боевые действия.

Как бы там ни было, земля со временем открывает свои тайны людям и радует настойчивых искателей красивыми артефактами, которые порой, многие тысячелетия хранились в ее глубинах и ждали своего часа. Но сможет ли человек разгадать изначально вложенную в них суть? И как воспользуется данной информацией? Это зависит лишь от самого человека! Потому неслучайно в эпиграфе послесловия написан стих великого турецкого поэта-суфия Джалаладдина Руми, который и отражает весь смысл сказанного в этой статье.

И напоследок, заканчивая этот объемный материал, хочется повторить слова Грэма Хэнкока – НАМ ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ У ДРЕВНИХ!!!

P.S. В процессе подготовки данного материала, экспромтом родился белый стих:

Полдень.

Холмистое плато.

Пустынный холм -

затерянный средь многих.

Желаний древо

лишь раскинулось на нём…

Но летопись о звёздах

он хранит для поколений

И в его чреве –

Исконных Знаний истины

увековечены в камнях.





Гёбекли-Тепе до начала раскопок. Фото из книги Клауса Шмидта «Они строили первые храмы. Загадочная святыня охотников каменного века».

Подготовил: Святослав Сергеев (Киев, Украина), в соавторстве с группой аналитиков «Точка зрения».

Основные источники:

Клаус Шмидт "Они строили первые храмы. Загадочная святыня охотников каменного века" (Sie bauten die ersten Tempel. Das rätselhafte Heiligtum der Steinzeitjäger);

https://tepetelegrams.wordpress.com/ - страница исследовательской группы по изучению ГТ;

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1307/1307.8397.pdf - доклад Джулио Магли;

http://www.ed.ac.uk/news/2017/ancient-stone-confirms-date-of-comet-strike - заявление о публикации доклада Свитмана и Цикрициса на сайте Эдинбургского университета;

http://maajournal.com/Issues/2017/Vol17-1/Sweatman%20and%20Tsikritsis%2017%281%29.pdf - доклад Свитмана и Цикрициса;

http://grahamhancock.com/ - страница Грэма Хэнкока;

www.andrewcollins.com - страница Эндрю Коллинза.

Источник: https://rgdn.info/gbekli-tepe._o_chm_molchit_puzatyy_holm._istoriko-astronomicheskoe_issledovanie