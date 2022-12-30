ПУЧКОВ (Goblin) про отмену русской культуры, отечественный кинематограф и церковь
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Продолжение беседы с Дмитрием Пучковым: почему фокус внимания сдвинулся в сторону разнообразных меньшинств, а вовсе не к борьбе за права трудящихся – «большинств»? Почему сегодня общаться с русскими «некультурно»? Обсудим, как Лайма Вайкуле Союз кормила. Почему бы не поднять старые уголовные дела? Российские кинотеатры умирают, а у нас до сих пор нет своего аналога Голливуда. С возрастом люди становятся более религиозными: миф или реальность? Все это обсудим в выпуске и узнаем персональный прогноз «Гоблина» на 2023 год.
Дмитрий Пучков и Metametrica поздравляют всех с наступающим Новым годом!
Metametrica выражает благодарность за помощь в создании новогодней атмосферы в студии шоуруму интерьерного декора «На Правде»
http://napravde-decor.ru/
https://t.me/napravde_decor
Таймкоды:
0:00 Социальный шовинизм, веганы, российский кинематограф. Кто за все платит?
1:06 Пучков Vol.2 – стартуем
1:24 Излишнее внимание к меньшинствам VS реальная борьба за права трудящихся
6:47 Газик от Катара Европа не получит!
7:53 С русскими сейчас общаться некультурно, а «мягкой силы» у нас нет
11:19 Какое русское «искусство» интересно на Западе?
13:52 Как Вайкуле СССР кормила: почему бы не поднять старые дела?
17:23 Эпоха «цифрового суверенитета» настала внезапно
20:25 Уход «Голливуда» – смерть для наших кинотеатров
22:03 Хотели сделать аналог киноиндустрии США, а получилось как всегда
25:14 Философия «Гоблина» в 2023 году: жизнь на краю вулкана
27:11 Церковь – место времяпрепровождения старшего поколения
28:32 Дмитрий Юрьевич поздравляет с Новым годом! Подписывайтесь на Метаметрику!
29:11 Титры С СЮРПРИЗОМ)
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Дмитрий Пучков:
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Telegram – https://t.me/oper_goblin
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Дмитрий Егорченков:
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