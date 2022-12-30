Почему России надо прекратить сотрудничество с международными финансовыми организациями. В.Катасонов
Говорим с доктором экономических наук, председателем Русского экономического общества имени Шарапова Валентином Катасоновым. Ведущая – Дария Павлова.
Канал ДЕНЬ на других платформах
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/dentvinform
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
#ДеньТВ #катасонов #ВалентинКатасонов #МВФ #ВТО #экономика #финансы #ВсемирныйБанк
Из валютной структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) исчезнут евро, иены и фунты стерлингов – их исключит Минфин. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Отмечается, что до 80% фонда можно будет вкладываться в китайскую национальную валюту, до 40% — в золото.
Центральные банки по всему миру с начала 2022 года скупили рекордное количество золота с 1967 года, сообщает Financial Times.
Речь идет о 673 тоннах драгметалла, 400 из которых были приобретены с июля по сентябрь. Наибольшие объемы были закуплены Банком России и Центробанком КНР. Таким образом осуществляется попытка уйти от долларовой зависимости и диверсифицировать золотовалютные запасы, считают аналитики.
По итогам первых девяти месяцев текущего года Россия заняла четвертое место среди крупнейших мировых экономик по объему золотовалютных резервов. С 9 по 16 декабря он вырос на 5,2 млрд долларов и достиг 581,7 млрд, уточнили в ЦБ….
п.с. и это когда еще300 где то бродят ..Неплохо вроде ,а КТ??ты не рад ,что украина опять повысила ,уже второй раз за год цены на траспортировку нефти по Држбе ,сначала на 34 ,потом на 18 дол…Ты предлагаешь все перекрыть????
Что хорошего?Накопили и что?”до 80% фонда можно будет вкладываться в китайскую национальную валюту” это даже не шизофрения-это ВРЕДИТЕЛЬСТВО ! Вместо того что бы создавать свою экономику и дать заработать СВОИМ гражданам,эти ПИ..РЫ ГНОЙНЫЕ будут финансировать Китай.ОХ..ТЬ,слов просто нет.
П.С.Где твой Путин?АУ!
А ведь все просто дайте вэлфэр аборигенам. Лишних денег не будет, нищеты средневековой не будет и социализм вертолетный хотя бы будет построен. И главное не волнуйтесь сказали отдадут Китаю значит вернут в Бельгию. Вот если бы сказали в Бельгию с учетом КТ тогда точно в юанях