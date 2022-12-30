Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика

Почему России надо прекратить сотрудничество с международными финансовыми организациями. В.Катасонов

44 3

Говорим с доктором экономических наук, председателем Русского экономического общества имени Шарапова Валентином Катасоновым. Ведущая – Дария Павлова.

Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/dentvinform
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.

#ДеньТВ #катасонов #ВалентинКатасонов #МВФ #ВТО #экономика #финансы #ВсемирныйБанк
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rhfbUR10eKI
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Почему Россия не должна продлевать «газовый договор» с Украиной
Была ли Грузия союзником России? Политическая модель выживания грузинского государства
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО: «НАША РОДНАЯ РОССИЯ»
Как НАТО пыталось завоевать Россию
Россия медленно, но уверенно, приближает конец американской империи
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 27576 23246
    марина 58 мин. назад

      Из валютной структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) исчезнут евро, иены и фунты стерлингов – их исключит Минфин. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Отмечается, что до 80% фонда можно будет вкладываться в китайскую национальную валюту, до 40% — в золото.
      Центральные банки по всему миру с начала 2022 года скупили рекордное количество золота с 1967 года, сообщает Financial Times.

      Речь идет о 673 тоннах драгметалла, 400 из которых были приобретены с июля по сентябрь. Наибольшие объемы были закуплены Банком России и Центробанком КНР. Таким образом осуществляется попытка уйти от долларовой зависимости и диверсифицировать золотовалютные запасы, считают аналитики.

      По итогам первых девяти месяцев текущего года Россия заняла четвертое место среди крупнейших мировых экономик по объему золотовалютных резервов. С 9 по 16 декабря он вырос на 5,2 млрд долларов и достиг 581,7 млрд, уточнили в ЦБ….
      п.с. и это когда еще300 где то бродят ..Неплохо вроде ,а КТ??ты не рад ,что украина опять повысила ,уже второй раз за год цены на траспортировку нефти по Држбе ,сначала на 34 ,потом на 18 дол…Ты предлагаешь все перекрыть????

      • 16588 15448
        KTмарина 42 мин. назад

          Что хорошего?Накопили и что?”до 80% фонда можно будет вкладываться в китайскую национальную валюту” это даже не шизофрения-это ВРЕДИТЕЛЬСТВО ! Вместо того что бы создавать свою экономику и дать заработать СВОИМ гражданам,эти ПИ..РЫ ГНОЙНЫЕ будут финансировать Китай.ОХ..ТЬ,слов просто нет.
          П.С.Где твой Путин?АУ!

          • 6079 4613
            ИгорьKT 29 мин. назад

              А ведь все просто дайте вэлфэр аборигенам. Лишних денег не будет, нищеты средневековой не будет и социализм вертолетный хотя бы будет построен. И главное не волнуйтесь сказали отдадут Китаю значит вернут в Бельгию. Вот если бы сказали в Бельгию с учетом КТ тогда точно в юанях

        Оставить комментарий

        Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

        Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
        Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

        (Обязательно)

        Быстрый переход:

        Информация о сайте

        Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

        Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
        Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
        Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

        Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

        Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru