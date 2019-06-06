Почему Россия не должна продлевать «газовый договор» с Украиной
Россия не должна продлевать договор с Украиной по транзиту газа по политическим соображениям. Такое мнение высказал политолог Николай Стариков, комментируя заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева об условиях продления соглашения с Киевом.
Ранее Медведев сообщил, что Россия готова продлить договор с Украиной по транзиту газа при соблюдении некоторых условий. По его словам, сотрудничество между РФ и Украиной должно быть взаимовыгодным, и может развиваться, если для этого сложится благоприятная атмосфера.
«Это сотрудничество должно быть прагматичным. Оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы. И, конечно, это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон», – отметил глава правительства.
Медведев выразил надежду, что у новой украинской власти «прагматичность возобладает над политическими спекуляциями».
В беседе с журналистом издания «ПолитРоссия» общественный деятель, политолог, писатель Николай Стариков объяснил, почему Россия должна прекратить прокачку газа через украинскую территорию.
«Я считаю, что транзит газа через территорию Украины должен быть прекращен не по экономическим, а чисто по политическим причинам. По тем же самым, по каким Россия прекратила поставки нефтепродуктов на Украину. Однако прекратить транзит газа – история гораздо более сложная и трудоемкая. Она должна занимать много времени, чтобы европейские потребители газа от прекращения транзита через территорию Украины не пострадали, поэтому Россия строит «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», – отметил эксперт.
При этом, по мнению собеседника издания, цель США состоит в том, чтобы вынудить Россию продлить договор газового сотрудничества с Украиной для обогащения последней.
«В этой ситуации главная задача «Соединенных Штатов Украины» принудить Россию все-таки продолжать качать газ через территорию Незалежной, тем самым финансировать киевский режим. С моей точки зрения, Россия ни в коем случае не должна этого делать, поэтому мне лично совершенно все равно, какие будут коммерческие условия прокачки российского газа в Европу через украинскую территорию. Мы просто не должны этого делать», – подчеркнул политолог.
Напомним, действующий контракт на транзит российского газа через украинскую территорию истекает в конце текущего года. В случае прекращения договора Украина потеряет примерно 4% от ВВП. Об этом рассказал коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Вопрос о продлении соглашения обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии. В Брюсселе состоялась последняя. В конце мая вице-президент ЕК Марош Шефчович призвал Киев как можно быстрее провести переговоры по транзиту газа.
Ранее «ПолитРоссия» писала, как российские газопроводы стали барьерами против гегемонии США.
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104432
Как раз тот случай, когда со Стариковым можно согласится .Вокруг этого транзита газа через Украину столько проблем было у России , что пора забыть все это как дурной сон .По крайней мере “у друзей России “, будет меньше оснований ( со временем ) для претензий .С другой стороны не глупо ли построить несколько газопроводов в обход ( потратить время , деньги , нервы ) и снова пользоваться газопроводом Украины ( а в будущем возможно восстанавливать – вкладывать деньги ). В случае если согласиться на минимальные обьемы транзита , то в последующем это будет основанием для расширения обьемов и соответственно конфликтов с руководством Украины или шантажа со стороны ЕС.
Ну есть же расчеты ,что даже при полном обьеме 2-Х потоков и все остальные,турецкий,когда включится не покрывают потребность Европы ,остается еще 10млрдм3 незакрытыми ,без Украины не получается.Что за болтовня ,когда это деньги значили меньше, чем бла-бла.Кто уступит?-об украине никто не говорит(видели как Зе потрепали по щеке ,как щенка в Брюсселе и он посмеялся,представьте Си на его месте или Путина ),Россия вынужденная к деньгам или от жадности,или Европа ,выбирая между дорогим из США и нашим.Опять двое- РФ и США-вот и ходят кругами-а украина с донбасом,Сирия с ираном,РБ с амбициями -это уже украшения после того как .
Тишина какая-то перед боем,Трамп сказал Англии; ,”не вздумайте отдавать Европе 50млрд за брексит,перебьются” и Германию приглашают на праздник победы над нацизмом,забыв про Россию,было бы правильно сейчас и Украину-памятники снесли ,жиды -плательщики бойни, у власти.Думаю,что если США возглавит кран (газовый)в украине ,то договорятся.