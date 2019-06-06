Почему Россия не должна продлевать «газовый договор» с Украиной

Россия не должна продлевать договор с Украиной по транзиту газа по политическим соображениям. Такое мнение высказал политолог Николай Стариков, комментируя заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева об условиях продления соглашения с Киевом.

Ранее Медведев сообщил, что Россия готова продлить договор с Украиной по транзиту газа при соблюдении некоторых условий. По его словам, сотрудничество между РФ и Украиной должно быть взаимовыгодным, и может развиваться, если для этого сложится благоприятная атмосфера.

«Это сотрудничество должно быть прагматичным. Оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы. И, конечно, это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон», – отметил глава правительства.

Медведев выразил надежду, что у новой украинской власти «прагматичность возобладает над политическими спекуляциями».

В беседе с журналистом издания «ПолитРоссия» общественный деятель, политолог, писатель Николай Стариков объяснил, почему Россия должна прекратить прокачку газа через украинскую территорию.

«Я считаю, что транзит газа через территорию Украины должен быть прекращен не по экономическим, а чисто по политическим причинам. По тем же самым, по каким Россия прекратила поставки нефтепродуктов на Украину. Однако прекратить транзит газа – история гораздо более сложная и трудоемкая. Она должна занимать много времени, чтобы европейские потребители газа от прекращения транзита через территорию Украины не пострадали, поэтому Россия строит «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», – отметил эксперт.

При этом, по мнению собеседника издания, цель США состоит в том, чтобы вынудить Россию продлить договор газового сотрудничества с Украиной для обогащения последней.

«В этой ситуации главная задача «Соединенных Штатов Украины» принудить Россию все-таки продолжать качать газ через территорию Незалежной, тем самым финансировать киевский режим. С моей точки зрения, Россия ни в коем случае не должна этого делать, поэтому мне лично совершенно все равно, какие будут коммерческие условия прокачки российского газа в Европу через украинскую территорию. Мы просто не должны этого делать», – подчеркнул политолог.

Напомним, действующий контракт на транзит российского газа через украинскую территорию истекает в конце текущего года. В случае прекращения договора Украина потеряет примерно 4% от ВВП. Об этом рассказал коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Вопрос о продлении соглашения обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии. В Брюсселе состоялась последняя. В конце мая вице-президент ЕК Марош Шефчович призвал Киев как можно быстрее провести переговоры по транзиту газа.

Ранее «ПолитРоссия» писала, как российские газопроводы стали барьерами против гегемонии США.

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104432