Гонка ядерных вооружений и кризисы Холодной войны
Большой обзорный ролик Таганая посвященный гонке ядерных вооружений и ядерным кризисам первой Холодной войны. Тема, как не трудно догадаться, актуальна и сегодня.
Гонка ядерных вооружений и кризисы Холодной войны
Таймкоды:
00:00:00 Вступление
00:03:38 Формирование двух блоков
00:07:40 Китай
00:10:14 Создание NATO
00:12:08 Планы бомбардировок СССР
00:16:24 Планы СССР
00:18:22 Создание Ту-4
00:24:36 Маккартизм
00:27:50 Корейская война
00:34:44 Водородная бомба
00:46:20 Царь-бомба
00:49:34 Ядерные испытания с военными
00:56:00 Заявка СССР в NATO
00:59:18 Кёртис Лемей
01:03:55 Новые стратегические бомбардировщики
01:09:50 Ракеты
01:17:58 Фильм «Октябрьское небо»
01:19:10 Ответ США
01:23:43 Подводные лодки
01:29:53 Сопоставимость ядерных сил
01:33:00 SIOP
01:35:46 Уничтожение U-2 под Свердловском
01:39:34 Берлинский кризис
01:44:53 Ракеты США в Турции
01:47:10 Карибский кризис
02:09:12 Чёрная суббота
02:15:47 Рост ядерных вооружений
02:23:23 Война во Вьетнаме
02:27:07 Переговоры
02:30:09 Разделяющиеся боеголовки
02:34:36 Мобильные ракетные комплексы
02:38:14 Р-29
02:41:41 ТУ-22М
02:45:22 ОСВ-2
02:47:45 Афганская война
02:52:32 Крылатые ракеты
02:59:57 Вторжения США
03:00:50 Авиакатастрофы
03:02:37 Апокалиптические фильмы
03:03:55 Внутренний кризис
03:05:16 Горбачёв
03:08:47 Распад СССР
03:14:43 Современность
03:26:04 Ядерное вооружение современности
03:30:47 Сармат
03:32:45 Подводные лодки России
03:34:32 Стратегическая авиация России
03:38:09 Боеготовность ядерной триады
03:39:25 Запрещение ядерного оружия
03:43:53 Аварии на АЭС
03:45:48 Заключение
03:48:44 Титры