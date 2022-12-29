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В оккупированной Одессе

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В Одессе прошедшей ночью местные нацисты в масках снесли памятники Екатерине Великой и фельдмаршалу Суворову.
Если кто забыл, то Одесса это оккупированный нацистами русский город.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8064195.html
Метки: Нацизм, одесса, оккупация, Украина
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 10186 7722
    малыш 18 мин. назад

      К великому сожалению Россия пока не сможет потянуть еще и Одессу.
      Боливар не вынесет двоих.

      • 27530 23204
        маринамалыш 13 мин. назад

          боливар слаб в коленках и себарит-чтобы даже пикнуть,что мол она же наша -Катька строила с Потемкиным…Чтобы забыть об этом -их и снесли вчера с пьедисталов…Говорят -мы потом вернемся.Ага -потом суп с котом -вам контроль над черным морем заказан навсегда ,пользуйтесь болотом Азовским…

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