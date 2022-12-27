Блэкаут по-американски: Ледяной Шторм погрузил США в BLACKOUT | Геоэнергетика Инфо
Блэкаут по-американски: Ледяной Шторм погрузил США в BLACKOUT. Геоэнергетика Инфо
Около 250 миллионов человек оказались без света в США. Мощный зимний шторм, принёсший сильный мороз и обильные осадки, охватил большую часть территории США. Зимний шторм в Соединенных Штатах вызвал рекордное снижение добычи природного газа. Из-за снежной бури этот показатель снизился почти на 2,8 миллиона кубических метров. Как отмечается, это максимальный спад добычи за более чем десятилетие. В то же время спрос на газ внутри самих США достиг максимальных показателей за почти четыре года.
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