Точный просчет

Эксперт РИСИ Игорь Пшеничников — о том, что кибератака на ГЭС в Венесуэле уже давно была в планах США.

Обвинения, выдвинутые Каракасом, в том, что официальный Вашингтон стал организатором кибератаки против крупнейшей венесуэльской ГЭС имени Симона Боливара, получают документальные подтверждения. На поприще разоблачения авторов диверсии против энергосистемы Венесуэлы постарались кубинцы. Их газета «Гранма» опубликовала материал, в котором приводит убедительные доводы в пользу того, что кибератака 7 марта на ГЭС, в результате которой на несколько дней 21 из 23 штатов Венесуэлы остались без электроснабжения, «имеет следы ЦРУ США».

«Гранма» обратилась к документам, которые в сентябре 2010 года рассекретил сайт WikiLeaks. Среди них был некий «меморандум», автором которого является формальный организатор и руководитель действующего в Белграде «Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий» (CANVAS) Срджа Попович. CANVAS провозглашает своими целями «содействие демократии» и тренирует активистов и политиков для «ненасильственной» борьбы в поисках «изменений режима». Это та самая организация, которая обучила самозванного «президента» Венесуэлы Хуана Гуайдо. Она известна тем, что ее «выпускники» являются активистами цветных революций на Украине, в Грузии, в Египте и ряде других стран.

Как отмечает «Гранма», Срджа Попович пишет в своем «меморандуме», ориентированном на свержение Уго Чавеса, который был в тот момент президентом Венесуэлы: «Ключом к нынешним слабостям Чавеса является ухудшение в энергетическом секторе». Попович отмечает, что гидроэлектростанция на водохранилище Гури (ГЭС имени Симона Боливара) будет «одной из важных целей». В «меморандуме» рассматривается потенциальный крах венесуэльского энергетического сектора как «переломный момент». Именно он спровоцирует «общественное потрясение такого масштаба, какое ни одна оппозиционная группа не может спровоцировать».

Кроме того, Попович уточняет: существует «серьезная вероятность того, что 70% энергосистемы страны» могут быть отключены, и предполагает, что хорошо подготовленная оппозиционная группа может использовать это для дестабилизации тогдашнего правительства Уго Чавеса. И что мы видим сегодня? Гуайдо, обученный в CANVAS, использует последствия общенационального блэкаута как знамя, под которым он пытается — пока безуспешно — вывести людей на улицы.

Понятно, что это не совпадение. Практически полный блэкаут в Венесуэле, произошедший неделю назад, уже был запланирован американцами ещё при Уго Чавесе. Однако вполне успешно он был реализован лишь сейчас, против преемника Чавеса — законного президента Николаса Мадуро. Между тем, успех был только в технике исполнения. В течение последних дней Венесуэла потеряла не менее $875 млн в результате электрических сбоев — таков экономический результат диверсии. Но расчет Штатов на социальные последствия пока не оправдался. Венесуэльцы не требуют «отставки Мадуро по причине отсутствия света». Чего-то автор «меморандума» Попович не учел. Впрочем, он ли, сидящий в Сербии, так хорошо знает энергетическую инфраструктуру Венесуэлы?

В многочисленных публикациях, которые доступны в Сети, указывается на тесные связи организации CANVAS с Соединенными Штатами и, в частности, на то, что финансируется она американским Национальным фондом демократии (NED), тесно связанным с конгрессом США и американскими спецслужбами. Как пишет итальянское издание Il Giornale.it, за организацией стоит отставной полковник американской армии Роберт Л. Хелви (Robert L. Helvey), который «является членом Международного республиканского института и «специалистом в области подпольной деятельности и подготовки военных атташе посольств США». Комментарии излишни.

В комбинации с самой диверсией на ГЭС Штаты планировали широкомасштабную информационную кампанию, которая, судя по всему, тоже сорвалась. Американцы сами себя разоблачили. Мало тех, кто не заметил странной в своей скоропалительности реакции на венесуэльский блэкаут со стороны ведущих американских политиков. Спустя считаные минуты после того, как во всей Венесуэле погас свет, госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter написал: «Без еды. Без лекарств. А теперь и без электричества. И скоро — без Мадуро». Американский сенатор Марко Рубио, известный своей жесткой антивенесуэльской позицией, в той же соцсети, спустя лишь три минуты после отключения электроэнергии, когда ещё никому даже в Венесуэле не было понятно, что произошло, с удивительной точностью описал, что и где погасло.

Примечательно, что в западных СМИ поддерживалась та же самая версия венесуэльского блэкаута и рисовалась та же самая «драматическая» картина, которую пытались представить всему миру США. Так, испанская El País, чье интернет-издание стало де-факто рупором венесуэльской оппозиции и проводником политики США в Латинской Америке, пишет, что «никогда ещё проблема со светом не давала такой ясности о критической ситуации в стране… Этот кризис свидетельствует о том, что правительство Мадуро забросило электросистему страны». Далее El País, будто списывая твит Марко Рубио, указывает, что в таких ситуациях «страдают прежде всего больницы». Из чего становится ясным, что расчет американцев был как раз на массовую гибель пациентов в венесуэльских учреждениях и далее — на массовое народное недовольство. Беспредельный цинизм.

Власти Венесуэлы восстановили энергоснабжение в стране в полном объеме. Гражданам остается готовиться к новым провокациям. И одна из них не заставила себя долго ждать. Каракас 19 марта заявил, что дипломатические представительства в США насильственно захвачены венесуэльской оппозицией. Подобный шаг явно демонстрирует недовольство Штатов провалившейся электрической операцией.

Автор — эксперт РИСИ

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101943