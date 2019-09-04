Новости Украины и Новороссии 04 сентября 2019

Американский СПГ, который Польша будет продавать Киеву, не покроет дефицит газа на Украине, которой грозит блэкаут. Об этом в интервью газете «Факты» заявил украинский эксперт, экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

В условиях, когда транзит российского газа через Украину может прекратиться, заявления киевских властей о восполнении дефицита энергетического баланса путем закупок СПГ у Польши нельзя оценивать позитивно, считает Кущ.

«Потому что они создает ложную иллюзию, что газ через территорию Польши, который американцы будут поставлять по морю, может закрыть наш газовый дефицит», — заявил эксперт.

По его словам, объемы американского СПГ кардинально не изменят энергетическую ситуацию в стране. При этом альтернативные каналы поставок газа для Украины пока что отсутствуют или только начинают разрабатываться, добавил он.

«Но нынешняя ситуация грозит полноценным блэкаутом именно этой зимой», — предупредил Кущ.

Ранее сообщалось, что Польша договорилась продавать Украине СПГ, закупаемый в США, поставки будут осуществляться до конца 2019 года. Газ будет закачиваться в польскую систему передачи, откуда он будет поступать на Украину.

По словам министра энергетики США Рика Перри, поставляя сжиженный природный газ Польше, Вашингтон помогает ей стать независимой от поставок газа из России и дает возможность оказать помощь Украине.

Киев прекратил закупки газа у Москвы в ноябре 2015 года. С тех пор он закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет. Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии, последняя состоялась в Брюсселе в январе.

Министр энергетики России Александр Новак в июне после переговоров с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем говорил, что Россия готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки Киеву.

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