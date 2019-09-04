Новости Украины и Новороссии 04 сентября 2019
- 07:02 Украинский министр предупредил об угрозе блэкаута.
- 00:00 В Сенате США призывают сохранить военную помощь Украине.
- Вчера 23:50 Матиос идет ко дну.
- Вчера 18:49 Что у Черновол с Портновым?.
- Вчера 17:29 Что разрешено офицеру СБУ.
Украинский министр предупредил об угрозе блэкаута
Американский СПГ, который Польша будет продавать Киеву, не покроет дефицит газа на Украине, которой грозит блэкаут. Об этом в интервью газете «Факты» заявил украинский эксперт, экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.
В условиях, когда транзит российского газа через Украину может прекратиться, заявления киевских властей о восполнении дефицита энергетического баланса путем закупок СПГ у Польши нельзя оценивать позитивно, считает Кущ.
«Потому что они создает ложную иллюзию, что газ через территорию Польши, который американцы будут поставлять по морю, может закрыть наш газовый дефицит», — заявил эксперт.
По его словам, объемы американского СПГ кардинально не изменят энергетическую ситуацию в стране. При этом альтернативные каналы поставок газа для Украины пока что отсутствуют или только начинают разрабатываться, добавил он.
«Но нынешняя ситуация грозит полноценным блэкаутом именно этой зимой», — предупредил Кущ.
Ранее сообщалось, что Польша договорилась продавать Украине СПГ, закупаемый в США, поставки будут осуществляться до конца 2019 года. Газ будет закачиваться в польскую систему передачи, откуда он будет поступать на Украину.
По словам министра энергетики США Рика Перри, поставляя сжиженный природный газ Польше, Вашингтон помогает ей стать независимой от поставок газа из России и дает возможность оказать помощь Украине.
Киев прекратил закупки газа у Москвы в ноябре 2015 года. С тех пор он закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет. Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии, последняя состоялась в Брюсселе в январе.
Министр энергетики России Александр Новак в июне после переговоров с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем говорил, что Россия готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки Киеву.
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В Сенате США призывают сохранить военную помощь Украине
Сенаторы от обеих партий призвали Белый дом не отказываться от предоставления военной помощи Украине.
Соответствующее письмо было направлено в администрацию США во вторник, 3 сентября.
Подписи под документом поставили республиканцы Роб Портман, Рон Джонсон и демократы Джин Шахин, Дик Дурбин, Ричард Блюментал, которые входят в так называемый «Кокус по Украине».
«Это финансирование имеет решающее значение для долгосрочной стабильности Украины, а также постоянную поддержку и одобрение со стороны Конгресса США, который выделил эти средства.
Мы настоятельно призываем вас поручить Пентагону незамедлительно направить эти средства (на военную помощь Украине)», — указано в письме, текст которого опубликован на сайте сенатора Портмана.
Напомним, 29 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине.
По данным телекомпании CNN, американская администрация в течение последних нескольких недель выражала намерение прекратить предоставление 250 миллионов долларов военной помощи Украине, однако окончательное решение еще не принято.
По итогам обзора пакета военной помощи Киеву Пентагон выступил за его сохранение.
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Матиос идет ко дну
На Украине лишили должности главного военного прокурора Украины Матиоса.
Многие дела связанные с криминалом и военными преступлениями в зоне АТО глушились именно этим персонажем.
«Зе-команда» решила избавиться от шантажиста и жулика, доставшегося в наследство от Порошенко
«Новая метла» в лице «президента»-комика освободила Военную прокуратуру Украины от ее бессменного (в течение нескольких непростых лет) главы – Анатолия Матиоса.
Формально, решение об увольнении Матиоса с поста руководителя ГВПУ принял новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Причем данным распоряжением он не просто уволен с должности главного военного прокурора, но и исключён из списков личного состава Генпрокуратуры Украины.
Кроме того, новый генпрокурор передал Матиоса в ведение Минобороны с формулировкой «для принятия решения о дальнейшем прохождении военной службы в Вооружённых силах Украины».
Таким образом, он оказался отстраненным в предельно жестком варианте, несмотря на то, что на протяжении пяти лет он благополучно пережил множество скандалов, в том числе, и спровоцированных его неоднозначными выступлениями. Сходили ему с рук и многочисленные преступления коррупционного характера, совершенные еще до прихода к власти бандеровцев. Не «инкриминировали» Матиосу и то, что он успел потрудиться на свергнутого в результате государственного переворота президента Виктора Януковича. Так, в 2011-2014 годах Матиос занимал должность заместителя руководителя Главного контрольного управления администрации президента Украины.
Формальным предлогом его отстранения, озвученном ранее в офисе Владимира Зеленского, назван провал наиболее резонансных дел, в первую очередь, по Иловайскому «котлу». Матиосу пеняют на то, что он за пять лет так и не сумел найти виновных в отдаче «преступных приказов», отправивших украинских боевиков «на верную гибель».
Напомним, что именно в августе 2014 года Матиос и был назначен на должность руководителя Главной военной прокуратуры (вскоре после победы евромайдана он стал заместителем генпрокурора), а до этого назначения он работал в органах Службы безопасности Украины.
Начав свою карьеру во времена Ющенко, он умудрился «пережить» многих начальников, дойдя до самых вершин карьеры, оставаясь при этом человеком с, мягко говоря, двусмысленной репутацией.
Те, кто знаком с биографией Анатолия Васильевича, знают о его склонности собирать компромат на всех и вся, на коллег, на руководителей, на окружение – от небезызвестного судьи Зварыча до экс-президента Януковича. При этом, за последние годы Матиос сумел создать подконтрольные себе структуры, которые занимались тем, что «кошмарили» бизнес. В незримом «сотрудничестве» с некоторыми влиятельными политиками и чиновниками ему удалось сколотить существенный капитал. Впрочем, об этом господин Матиос в разговорах с прессой скромно умалчивает.
Имеется информация о том, что на разных этапах своей карьеры бывший главный военный прокурор Украины Матиос Анатолий Васильевич вёл борьбу с контрабандистами, но зачастую борьба сводилась к выколачиванию денег с последних. Благодаря этому, у главного военного прокурора появился телефон Vertu, автомобиль BMW Х6 и в придачу несколько десятков бриллиантов, выполненных в виде колье.
Но по-настоящему Матиос развернулся при Порошенко. Вопросов к нему множество.
К примеру, по «спиртовому делу Лабутина». По делам Коцюб, которые несколько раз выкупали свою свободу. По делу Денисюка, с которого откровенно вымогали миллионы за свободу. По делам остальных налоговиков. В том числе, и по умершему в ходе «вертолетного дела» в возрасте 41 года Алексею Ярошенко.
Вот, что писал по этому поводу адвокат покойного Юрий Иващенко: «Матиос заигрался. В деле налоговиков первая смерть. По сути, убили фигуранта дела — Алексея Ярошенко. Его довели до сердечного приступа. Всего 41 год. В деле нет перспективы, поскольку нет доказательств. Поэтому в ход идёт самая грязь, которая может быть. Гореть тебе, начальник, в аду. Должность главы ДБР того стоит?»
Иващенко со ссылкой на близких Ярошенко уверяет, что на экс-налоговика «жестко давили с военной прокуратуры, склоняли к сделке со следствием, угрожали уголовным наказанием ему и его семье». «Они убеждены, что сердечный приступ стал следствием нечеловеческого давления военной прокуратуры», — заявил адвокат.
Стоит отметить, что военная прокуратура в период Матиоса расследовала все подряд, совсем даже не военные темы. Но всегда – особо «жирные». Отговорка, что расследовали потому, что больше было некому, – это несерьезно. На самом деле, при Матиосе военная прокуратура стала передовым отрядом вымогательства и беспредела.
Определенный итог пятилетнего пребывания на посту главного военного прокурора Анатолия Матиоса подвел экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, назвав его одним из главных виновников многих преступлений киевского режима.
«Наконец-то свершилось, новая власть уволила самого коррумпированного на Украине госчиновника – главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.
Я этому искреннее рад, но не до конца. Лично я его знаю, и знаю, на что он способен ради денег – он готов предать близких, готов уничтожать население Украины. Именно он прикрывал и скрывал миллиардные хищения и на этом обогащался. Именно он с помощью средств массовой информации разжигал межнациональную ненависть и рознь, распространяя ложь о русских в Донбассе.
Он первый предал Януковича. Как вы знаете, он ранее до 2014 года работал в Администрации президента Украины. На его совести тысячи без вести пропавших в Донбассе украинцев. На его руках – кровь, боль, трагедия нашего народа», – написал политик на своей странице в Facebook
Также он выразил надежду, что Матиоса посадят пожизненно в тюрьму со строгим режимом, но перед этим привезут в Донбасс и продемонстрируют результаты его деяний.
«Не хочу показаться озлобленным человеком и показывать свою месть, но чисто по-человечески я хочу, чтобы этот недочеловек, русофоб ответил за все свои преступления и сел в тюрьму со строгим режимом на пожизненный срок…
…Вот мое мнение про это существо. Назвать его человеком у меня язык не поворачивается», – добавил Журавко.
Впрочем, можно не сомневаться в том, что у команды Зеленского, принявшего решение о снятии Матиоса, претензии к нему были совсем иные, чем у антифашиста Журавко. А какие? Неужели, причина действительно в том, что Матиос не возбудил дела против Порошенко, Гелетея и Муженко – главных виновников Иловайского разгрома?
Скорее всего, подлинной причиной отставки стала его любовь к сбору компромата. Как уже говорилось выше, накопив за годы деятельности папки с компроматом практически на всех, прокурор Матиос стал не только богатой, но и влиятельной персоной, которая, ожидаемо, имеет и свои амбиции.
Одной из его любимых тем является тема «украинского Пиночета», который, по убеждению Анатолия Васильевича, должен прийти и спасти страну. И само собой разумеется, что «диктатор» должен иметь под рукой всю необходимую информацию, чтобы вовремя ее достать и сформулировать приговор всем своим противникам и «зрадникам».
Понятно, что Анатолий Матиос умудрился собрать компромат, в том числе, и на нового главу государства, на нынешнего шефа СБУ Баканова, с которым еще во времена Порошенко (как Анатолий Васильевич помог уйти с «трона» Петру Алексеевичу, слив информацию о делах Свинарчука-Гладковского, – это отдельная история) успешно строил отношения, а также на других членов команды Зеленского.
Дошло до того, что следователь Военной прокуратуры Юрий Ковальчук вызвал на допрос пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель, показав тем самым, что его начальник готов бить «Зе-команду» на взлете.
Для нее это был первый звоночек, который для самого Матиоса стал последним. По крайней мере, в статусе главного военного прокурора.
Сразу же после этого вызова Рябошапка, будучи еще заместителем главы офиса президента Зеленского, заявлял, что не видит необходимости в существовании на Украине военной прокуратуры и военной юстиции.
Впрочем, Матиос, скорее всего, попытается остаться в игре, используя свое влияние на Баканова. Во всяком случае, источники из окружения экс-главного военного прокурора полагают, что он надеется, для начала, уговорить Ивана Геннадьевича продлить себе контракт в СБУ, который заканчивается в начале сентября. Но это лишь задача минимум.
Задача максимум на ближайшее время для Матиоса – получить хорошую должность в СБУ. Желательно, первого зампреда и начальника Главка «К».
Впрочем, в свете крайнего раздражения руководства «Зе-команды» в отношении этого шантажиста, жулика и манипулятора, вероятность реализовать эти программы для Матиоса невелика.
Сергей Спиридонов
https://asd.news/articles/persony/nepotoplyaemyy-matios-idet-ko-dnu-/ – цинк
В посадку Матиоса не очень верится, так как он слишком много знает о делишках людей Коломойского и Авакова на Донбассе.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Что у Черновол с Портновым?
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Что разрешено офицеру СБУ
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