Дисциплина “Тоталитарная пропаганда”
Когда мем стал дисциплиной в МГУ. Сегодня завершается осеннняя сессия и принимается зачет.
Все 12 лекций с сентября по декабрь как соберу и как залью куда-нибудь, выложу (ранее выкладывались в Телеграм) на новогодние праздники.
В целом, получилось довольно интересно (надеюсь и для студентов тоже) , тем более, что вообще не думал, что когда-нибудь буду работать по образовательному профилю. Спасибо Андрею Манойло и Константину Стригунову за то, что сподвигли на эти усилия.
PS. Книга про фейки в ходе СВО уже сверстана и готовится к печати, черновой вариант на выходных уже смотрел. Полагаю, уже весной появится в магазинах.
Мой вклад там порядка 30 листов вступительной части. Ну и там в самой книге соавторы собрали неплохую подборку различных фейков, которыми бомбили массовое сознание весной-летом 2022-го года. Как выйдет, анонсирую.
PS2. Список рекомендованной литературы для домашнего изучения.
1. Сергей Кара-Мурза «Манипуляция сознанием».
2. Сергей Кара-Мурза «Экспорт революции»
3. Бэзил Лиддл-Гарт «Стратегия непрямых действий».
4. Джин Шарп «От диктатуры к демократии»
5. Эдвард Люттвак «Государственный переворот»
6. Каливас Статис «Логика насилия в гражданской войне»
7. Арнольд Тойнби «Цивилизация перед судом истории»
8. Дональд Маклахлан «Тайны британской разведки»
9. Макс Блюменталь «Управление дикостью»
10. Владимир Крысько «Секреты психологической войны»
11. Дарон Аджемонглу «Почему одни страны богатые, а другие бедные»
12. Джон Перкинс «Исповедь экономического убийцы»
13. Наоми Кляйн «Доктрина шока. Расцвет капитализма катастроф»
14. Павел Кошкин «Американская журналистика и постправда»
15. Сергей Переслегин «Сумма стратегии»
16. Стив Колл «Призрачная война»
17. Фрэнк Морз «Методы исследования операций»
18. Яша Левин «Разведывательная долина»
19. Уильям Блум «Убийство демократии»
20. Лоуренс Фридман «Стратегия»