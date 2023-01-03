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О первом семестре курса “Информационные и гибридные войны”

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О первом семестре курса "Информационные и гибридные войны"

Закончился первый семестр обучения слушателей программы "Информационные и гибридные войны". Будущие асы информационных операций показали себя с лучшей стороны: ничего удивительного, на программу поступали через жесткий отбор, после сдачи вступительных испытаний претендовало по четыре человека на место. Многие из них прошли военную службу не только в российской, но и в некоторых других армиях мира (есть с чем сравнивать, чей опыт лучше – российский, французский, чешский или … и этот, кстати, тоже). В итоге выжили почти все: пристрелка прошла нормально.

В этом семестре им давали, помимо профильных дисциплин (таких, как "новейшая практика информационных операций в российско-американских отношениях") такие специальные курсы как "Наркокартели и криминальные сети в Латинской Америке", "Особенности организации военно-гражданской администрации на освобожденных территориях". Впервые в рамках методики подготовки был обкатан экспериментальный курс по военной журналистике (журналистика в экстремальных условиях), в котором некоторые лекции читались прямо с передовой. Отличный курс по геополитике и международным отношениям в разрезе "тоталитарной пропаганды" прочитал известнейший военный эксперт, обозреватель и журналист Colonel Cassad. Оторваться от его лекций было невозможно.

В течение семестра группу посещали почетные гости, прочитавшие серию гостевых лекций – как публичные, так и сугубо непубличные, приход и отход которых по заранее оговоренным маршрутам приходилось согласовывать "там", легендировать и готовить как чекистско-войсковую операцию. На занятиях по Скрипалям, по слухам, в уголке тихо сидел человек, бывший в тот день в Солсбери – его приход и уход никто не заметил, даже лектор. Были засекреченные депутаты. На разборе темы "Вбросы: какими они бывают" кое-что интересное услышал про себя человек, которого New York Times 24 мая 2019 года назвала «агентом и источником ЦРУ, работавшим в ближайшем окружении президента Российской Федерации Владимира Путина» как минимум, с 2016 года (именно он, якобы, сообщил американской разведке о вмешательстве в выборы в США).

Были легалы и нелегалы. Были потенциальные работодатели, внимательно присматривавшиеся к будущим специалистам. Одним словом, год был интересным. Но 2023-й будут еще круче: весной пойдут основные специальные дисциплины. Сложные, как сама не имеющая аналогов уникальная система подготовки информационного спецназа, но интересные. Среди них не будет того набора, который демонстрируют различные политтехнологи, связанные с "политическими блоками" – не будет ни блогерства, ни позерства (выдаваемого за пропаганду), ни фрикового антифейкерства. Оперативная подготовка не терпит болтовни.

https://t.me/ManoiloToday/182 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8075720.html
Метки: вузы, гибридная война, информационная война, личное, манойло, МГУ, образование
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