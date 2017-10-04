Развенчание мифа о „русском патриоте” Н.И. Бухарине-2

«Одна из глав нашей книги посвящена документальным свидетельствам по делу Бухарина. И как становится ясным после их подробного изучения, все выявленные на сегодняшний день источники подтверждают тезис о бухаринской виновности по меньшей мере в тех преступных деяниях, в которых он сам покаялся на предварительном следствии и затем подтвердил в ходе открытых слушаний на процессе. А в них Бухарин ни много ни мало выступил с разоблачением подпольной сети или тайного оппозиционного «блока» высокопоставленных заговорщиков против Советского правительства, раскрыл их связи с высланным из СССР Л.Д. Троцким и занимающими высокое положение военачальниками, включая маршала М.Н. Тухачевского, указал на наличие контактов Троцкого и группы военных с нацистской Германией. Поэтому вслед за признанием достоверными бухаринских показаний мы вынуждены признать вину не только Бухарина, но и других изобличённых им соучастников заговора независимо от того, подвергались ли они избиениям, запугиваниям или каким-то иным «методам» следствия.

Через несколько лет после первой публикации статьи А.Рослякова вышел исторический труд Гровера Ферра (США) и Владимира Боброва (Россия) «1937. Правосудие Сталина.Обжалованию не подлежит» и статья этих авторов «Первые признательные показания Н. И. Бухарина на Лубянке», где данные выводы были уже научно подтверждены.

В специальной главе книги показана причастность Бухарина и других «правых» заговорщиков к руководимой Н.И. Ежовым кампании по уничтожению тысяч ни в чём не повинных советских граждан в ходе массовых репрессий. Бухарин мог спасти многие жизни и положить конец «ежовщине». Но вместо этого «любимец», наоборот, выступил в поддержку кровавых акций.



В другой из глав, используя недавно обнаруженный, но всё ещё секретный в нынешней России документ, доказывается, что ради вынесения «реабилитационного» решения по делу Бухарина Верховный суд СССР прибег к грубой фальсификации.



Располагая фактами, удостоверяющими виновность Бухарина, Верховный суд и Прокуратура СССР совершили подлог, представив всё так, будто эти материалы, напротив, свидетельствуют об отсутствии бухаринской вины. Остаётся лишь отметить: то была самая первая «реабилитация» времен перестройки и гласности, и именно она открыла дорогу другим «реабилитационным» решениям такого же сорта.



Неотъемлемая часть «бухаринского мифа» — предсмертное послание «любимца» («Коба, зачем тебе понадобилась моя смерть?»), якобы отправленное Сталину в марте 1938 года. И само бухаринское письмо (хотя никто не видел его подлинника), и вся связанная с ним «история» не вызывали сомнений и всеми считались безусловно подлинными. В отдельной главе представлены доказательства, что в действительности мы имеем дело с грубой исторической фальшивкой.



В книге, посвящённой заговорам оппозиции, московским процессам и разоблачению лжи, нагроможденной вокруг событий тех лет, нам поневоле приходится касаться личности И.В. Сталина. Но только потому, что в историографии, в СМИ и в массовом сознании все вопросы, связанные с заговорами 1930-х годов, сводятся, как правило, лишь к одному Сталину. В предлагаемой вниманию книге предпринята попытка отыскать правду о событиях, имевших огромное значение для российской и советской истории и, возможно, судеб остального мира.



Увязывать её с чьей-то апологией или сталинизмом просто неуместно…» (http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks314944).

Стоит отметить, что в числе тех, кто подписывал смертельный приговор, был и Н.С.Хрущёв.

Гровер Ферр (родился в 1944 году, американский профессор университета Монтклер штата Нью-Джерси.

В 2007 году в России была издана книга Ферра, содержащая критический разбор и оценку доклада Н.С. Хрущёва на ХХ съезде партии «О культе личности и его последствиях».В русском переводе книга вышла под названием «Антисталинская подлость». Английское издание книги вышло в 2011 под авторским названием.

В предисловии русского издания автор утверждает:

«Из всех утверждений «закрытого доклада», напрямую «разоблачающих» Сталина или Берию, не оказалось ни одного правдивого. Точнее так: среди всех тех из них, что поддаются проверке, лживыми оказались все до единого. Как выясняется, в своей речи Хрущёв не сказал про Сталина и Берию ничего такого, что оказалось бы правдой. Весь «закрытый доклад» соткан сплошь из подтасовок такого сорта».

РУСОФОБСКАЯ ПОЗИЦИЯ Н.И.БУХАРИНА

В газете «Известия» от 21 января 1936 года была опубликована статья Н.И.Бухарина «Наш вождь, наш учитель, наш отец» к годовщине смерти В.И.Ленина (http://dmitrystogov.livejournal.com/29041.html — полный текст — наше прим.), в которой, кроме всего прочего, имеются высказывания русофобского содержания.

Вот что, согласно видному писателю и публицисту В. В. Кожинову (в комментариях — В.К.), писал о Бухарине М. С. Агурский:

«О нём сложилось немало легенд, и одна из них заключается в том, что он якобы был настоящим русским человеком, близко к сердцу бравшим страдания русского народа и в особенности крестьянства…»; на деле же «Бухарин испытывал подлинную ненависть к русскому прошлому… он до самого конца пытался сражаться, как только мог, с русским национализмом… Он говорил (имеется в виду статья Бухарина в редактируемой им газете «Известия» от 21 января 1936 года. — В.К.), что русские были нацией Обломовых, а слово «русский» было синонимом жандарма и т.п.



Правда, при этом Бухарин прославлял современный ему русский рабочий класс за то, что ему удалось победить в себе отрицательное наследие прошлого (как и Сталин до 1934 года. — В.К.). «Правда» резко отозвалась на эту статью Бухарина: «Партия всегда (сие, конечно, никак не соответствовало действительности! -— В.К.) боролась против… «Иванов, не помнящих родства», пытающихся окрасить все историческое прошлое нашей страны в сплошной черный цвет» (цитируется «Правда» от 10 февраля 1936 года).

ОДЫ РАССТРЕЛАМ

При этом он, конечно, не был добрым идеалистом и большим ребенком.

Бухарин не расстреливал и не создавал концлагеря, но строил царство террора пером и словом.

Со страниц редактируемой им «Правды» каждый день неслись призывы к «беспощадной расправе».



«Вопрос о власти будет решён гражданской войной, которую никакими заклинаниями остановить нельзя», — заявил Бухарин с трибуны Учредительного собрания депутатам, призывавшим к национальному примирению».



«Пролетарское принуждение во всех его формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи», — писал он в 1920 году в «Экономике переходного периода».



«ГПУ свершило величайшее чудо всех времен. Оно сумело изменить саму природу русского человека», — рассыпался он в комплиментах в декабре 1927 года, когда отмечалось 10-летие ВЧК.



Некоторые откровения Бухарина вызывают оторопь.



«Почитай, нет в России ни одного дома, у которого мы прямо или косвенно не убили мать, отца, брата, дочь, сына или вообще близкого человека», — спокойно констатировал «любимец партии» в 1918 году.



«Кто, как не Ленин, обокрав сначала эсеров, а потом и меньшевиков, стукнул им всем по голове, взял в руки дубинку, и даже с нами разговаривал лишь после того, как сам все решит?» — восхищался он в частном письме.



И ещё:



«Мы ободрали церковь, как липку, и на её «святые ценности» ведём свою мировую пропаганду, не дав из них ни шиша голодающим. Мы заменили требуху филаретовского катехизиса любезной моему сердцу «Азбукой коммунизма», закон божий — политграмотой, вместо икон повесили вождей, и постараемся для Пахома и «низов» открыть мощи Ильича под коммунистическим соусом… Дурацкая страна!»



По вопросам о Брестском мире и отмене военного коммунизма Бухарин занимал как раз ультралевые позиции. И в годы нэпа поменял взгляды, скорее всего, не от человеколюбия.

Пережив гражданскую войну, когда, по его собственным словам,

«Деникин (был) под Тулой, мы укладывали чемоданы, в карманах уже лежали фальшивые паспорта и «лети-мети», причём я, большой любитель птиц, серьёзно собирался в Аргентину ловить попугаев»,

— он боялся новых внутри- и внешнеполитических авантюр.

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ПОЛИТИКЕ

Анатолий Гончаров, латвийский писатель в 2012 году опубликовал в «МК Латвия» исторический детектив «Голые короли», отдельная глава которой посвящена Н.И. Бухарину.

Приведём некоторые высказывания из данной книги.

1. Его назвали «Ниночкой» (он желал, чтобы все его обожали):



«Ниночка», как звали Бухарина партийные друзья и товарищи, был русским, презиравшим «страну Обломовых», был профессиональным революционером, то есть человеком без определённых занятий, был горячим поклонником проповедей Александры Коллонтай-Домонтович о свободной любви, и был, как уже сказано, «любимцем партии».



Не любовником, как Троцкий у Революции, а именно любимцем, балованным дитя, которому в отличие от любовника прощается почти всё.



2. Цинично использовал Надежду Аллилуеву в своих целях, что привело её к трагическому концу:



«Выступая, уже в последний раз, на Семнадцатом съезде партии, он десятикратно упомянул имя Сталина и всякий раз с эпитетами, превосходящими предыдущие. А в конце провозгласил здравицу в честь «славного фельдмаршала пролетарских сил, лучшего из лучших — товарища Сталина».



Между тем «лучший из лучших» уже знал, что за несколько дней до съезда Бухарин тайно встречался с заговорщиками, уславливаясь о тактике совместной борьбы с «фельдмаршалом». О чём думал Сталин, слушая пылкие славословия Бухарина? Может быть о том, что никому из ленинской гвардии нельзя доверить даже сапожную мастерскую в Тифлисе.



Ещё более пылкие словеса Бухарин адресовал Надежде Аллилуевой, таких она не слышала ни от кого — завораживающие, страстные, молящие о взаимности. Случилась ли та взаимность, неизвестно, однако словам «безответно влюбленного» поверила. Поверив, обвинила Сталина в жестокости и нравственной тупости по отношению к непорочному Николаю Ивановичу: «Он чистый и честный человек».



А «чистый и честный» замышлял забраться в супружескую постель отца народов, рассчитывая тем самым организовать активную поддержку в кремлевском тылу. Через постель ли, только ли через словеса, но этой поддержки он добился, однако вызвала она совсем не ту реакцию «фельдмаршала».



Тот быстро понял характер поползновений «Ниночки» и показал Наде кое-какие документы, из которых ей открылось, сколько девочек прошло через постель этого «радикалиста освобожденной плоти». Едва ли многие из них были старше их Светланы. «Какая мерзость! — закричала Надежда Сергеевна. — Все вы грязные шакалы! Злобные, похотливые карлики, связанные круговой порукой!..»



Она погрузилась в тяжёлую депрессию. Видимо, отношение к Бухарину было серьёзным, во всяком случае — романтически возвышенным. А у того? С какой стороны ни смотри — сплошная грязь. Такой же «шакал». И даже хуже. Улестил, увлёк, играя роль нежного воздыхателя, а на деле подбирался через неё к Сталину.



Может, не следовало ворошить грязное белье «любимца партии». Могло ли не произойти трагедии, если бы она прочитала не показания тринадцатилетних школьниц, а хотя бы вот эти строки: «Руководитель делегации Бухарин Н. И. имел в Париже тайную встречу с лидером меньшевиков Ф. Даном, в ходе которой были зафиксированы следующие его высказывания о ситуации в партии и роли т. Сталина: «Этот маленький, злобный человек, не человек, а дьявол», «Сталину, к сожалению, доверяет партия, он вроде как символ партии — вот почему мы все вынуждены лезть к нему в хайло», «Изменений ждать нечего, пока жив Сталин…».



Нет, ничего бы это не изменило в судьбе Нади, она всерьез увлеклась «Ниночкой», и открывшийся обман убил её. В 1932 году она застрелилась.



3. Призыв к восстанию



Сам Бухарин очень любил, когда его называли серьёзным экономистом и блестящим литературным критиком. Основания к тому имелись. Исповедуя расстрел как метод выработки коммунистического человечества, он в процессе личной эволюции выкинул смелый экономический лозунг «Обогащайтесь!»



Вскоре сообразив, что здесь как-то не все идеологически здраво стыкуется, поделился своими экономическими раздумьями на страницах «Известий»: «Если мы будем проповедовать в деревне накопление и одновременно пообещаем и устроим через два года восстание, то накоплять будут бояться».



Это озарение бухаринской мысли привело Троцкого в состояние восторженной истерики. К счастью, никто, кроме него, кажется, не заметил, что Бухарин опасно проговорился: о каком восстании и против кого могла идти речь? Правда, если никто не заметил, то это вовсе не означало, что не заметил и Сталин.



4. Травля С. Есенина



Бухарин с особым усердием громил русскую культуру, выбирая в жертвы тех, кем более всего дорожили в России: «Идейно Есенин представляет самые отрицательные черты русской деревни и так называемого «национального характера».



«Ниночка» положил начало травле великого поэта, а точку поставил Карл Радек 16 июня 1926 года в статье «Бездомные люди»: «Есенин умер, ибо ему не для чего было жить. Он вышел из деревни, потерял с нею связь, но не пустил никаких корней в городе… Он пел, как поёт птица. Связи с обществом у него не было, он пел не для него. И когда, наконец, это ему надоело, он перестал петь».



Есенин перестал петь, а «бездомным людям» в России давали понять: покончив с поэтом, возьмутся за его почитателей.



5. Покушение на И.В. Сталина планировалось в мае 1937 года



Троцкий: «Мы покажем, что такое настоящая власть! Путем террора, кровавых бань мы доведём русскую интеллигенцию до полного! отупения, до идиотизма, до животного состояния…» Переворот в Советском Союзе и физическое устранение Сталина были запланированы на май 1937 года.



Однако вместо этого «кремлёвскому волку» разом сдали около восьми тысяч активных участников заговора. Зарубежные вдохновители переворота стали опасаться, что дорвавшиеся до власти троцкисты не сумеют противостоять набиравшему силу Гитлеру, и переиграли расклад.



6. Как появилось «последнее письмо» Н.И. Бухарина



Спустя полвека после расстрела, 3 декабря 1987 года, «Московские новости» опубликовали вдруг «последнее письмо» Бухарина своей жене, озаглавленное как послание «Будущему поколению советских руководителей». В нём он осуждал сталинский террор и завещал бороться с тоталитарным режимом. Откуда взялось «последнее письмо», если не было и первого, Анна Ларина объяснить не умела. Лишь твердила, что оригинал уничтожила, а текст заучила наизусть и пятьдесят лет «хранила его в своей памяти».



Не в своей памяти и не пятьдесят лет, а всего лишь пару недель, в течение которых главный редактор ультралиберального «Огонька» Виталий Коротич и главный редактор «Московских новостей» Егор Яковлев сочинили этот вдохновенный «тюремный манифест». Писали и плакали. Как бы чего не вышло…



Как говорится, комментарии излишни. Советуем нашим читателям прочитать данную книгу.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предтечи Горбачёва

«Но так уж повелось в нашем мире, что какой бы добродетельный государь, какой бы мудрый регент или канцлер ни стоял у кормила власти, всегда найдутся никчёмные людишки, обойдённые судьбой неудачники, — в укромном месте, где никто их не слышит, осуждают и бранят они власть предержащую. (Повесть о доме Тайра — одно из самых значительных и ярких произведений в жанре гунки («военные эпопеи»), созданная в начале XIII века буддистским монахом Юкинагой)».

Возьмём обвинительное заключение, прозвучавшее 2 марта 1938 года на процессе по делу «правотроцкистского блока»:

«Произведённым органами НКВД расследованием установлено, что по заданию разведок враждебных СССР иностранных государств обвиняемые по настоящему делу организовали заговорщическую группу под названием «правотроцкистский блок», поставившую своей целью свержение существующего в СССР социалистического общественного и государственного строя, восстановление в СССР капитализма и власти буржуазии, расчленение СССР и отторжение от него в пользу указанных выше государств Украины, Белоруссии, Средне-Азиатских республик, Грузии, Армении, Азербайджана и Приморья» (Судебный отчёт по делу антисоветского «право-троцкистского блока», рассмотренному Военной Коллегией Верховного Суда Союза ССР 2-13 марта 1938 г. Полный текст стенографического отчёта. М., 1938. С.11.)

В течение десятилетий эти обвинения воспринимались как высосанные из пальца вздорные и нелепые измышления сталинской пропаганды. Однако давайте представим, что подобный процесс проходит в наши дни и на скамье подсудимых вместо Бухарина, Рыкова и Ягоды сидят Горбачёв, Ельцин, Яковлев и Шеварднадзе. Смотрим по пунктам:



Свержение существующего в СССР социалистического общественного и государственного строя — безусловно, имело место. Более того, ряд «обвиняемых» сами признаются, что сознательно действовали в этом направлении. Например, вот что сообщил бывший член Политбюро Александр Яковлев в интервью газете «Известия»:



«…И тем не менее, вы долгое время служили в этой системе и занимали большие посты. ….А как же, надо было с ней как-то кончать. Есть разные пути, например, диссидентство. Но оно бесперспективно. Надо было действовать изнутри. У нас был единственный путь — подорвать тоталитарный режим изнутри при помощи дисциплины тоталитарной партии. Мы своё дело сделали» (Александр Яковлев: «Российских фашистов породил КГБ» // Известия. 1998. 17 июня. № 108(25208). С.5.)

Как мы видим, говоря о своей предательской деятельности, главный идеолог ЦК КПСС постоянно употребляет множественное число: «у нас был единственный путь», «мы своё дело сделали». То есть, налицо группа заговорщиков в руководстве партии. При этом вполне логично предположить, что все эти действия совершались по заданию разведок враждебных СССР иностранных государств.



Восстановление в СССР капитализма и власти буржуазии — выполнено по полной программе.

Расчленение СССР и отторжение от него Украины, Белоруссии, Средне-Азиатских республик, Грузии, Армении, Азербайджана и Приморья. Отличия лишь в том, что в 1930-е годы в состав Советского Союза ещё не входили Прибалтика и Молдавия. Да и Приморье нынешние «перестройщики» и «реформаторы» ещё не успели никому отдать. Впрочем, в этом направлении работа тоже велась — вспомним огромные участки тихоокеанского шельфа, подаренные Горбачёвым и Шеварднадзе в 1990 году Соединённым Штатам, уступленные Китаю пограничные территории, а также маниакальное стремление руководства РФ «добиться нормализации российско-японских отношений» путём сдачи японцам Южных Курил.



Итак, в 1980-е годы в самом высшем эшелоне руководства КПСС образовалась группа предателей-перерожденцев, которая, действуя в интересах Запада, разрушила собственную страну и уничтожила Советскую власть. Почему же существование аналогичной группы в 1930-е годы следует считать заведомо невозможным?

Наоборот, есть веские основания предположить, что в случае победы противников Сталина Советский Союз был бы разрушен на 50 лет раньше, а «верные ленинцы» нашли бы себе уютные местечки в разнообразных «Бухарин-фондах», зарабатывая на жизнь рекламой пиццы.

Ведь в чём сущность так называемых «левого» и «правого» уклонов? После победы в гражданской войне, когда, вопреки ожиданиям, выяснилось, что «мировой революции» в ближайшее время не предвидится, среди лидеров партии большевиков возникли три течения. «Левые» — Троцкий, Зиновьев, Каменев — не веря в возможность построения социализма в одной отдельно взятой стране, стремились во что бы то ни стало, пусть даже ценой гибели России и Советской власти, разжечь мировую революцию. «Правые» — Бухарин, Рыков — тоже считали, что СССР всё равно обречён, и поэтому собирались капитулировать перед Западом, выторговав для себя более-менее приемлемые условия.



Наконец, Сталин и его единомышленники сделали ставку на то самое «построение социализма в одной стране», что означало курс на создание сильной и независимой державы.

Этими достижениями страна пользуется и поныне.



ИАЦ

***





Источник.