В Кремле состоялась пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. И хотя она не заявлялась как итоговая в этом году, стала ею по сути. Глава государства отметил, что Россия прошла 2022-й «достаточно уверенно».

«У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, помешает реализовать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год», – сказал он.

Говоря об экономике, Путин констатировал: «Предрекаемый обвал экономики не состоялся». «Да, у нас есть снижение… Обещали где-то — не обещали, а надеялся кто-то на то, что у нас будет снижение, сокращение объёма ВВП на 20–25%… Это снижение ВВП имеет место, но не 20–25%, а 2,5%. Первое. Второе. Инфляция, как я уже говорил, у нас будет в этом году чуть побольше 12%. Это, я думаю, гораздо лучше, чем во многих других странах, в том числе в странах “двадцатки”. Безработица минимальная на историческом уровне — 3,8%. У нас дефицитный бюджет, это правда, но в районе 2% будет в этом году, в следующем тоже, потом будет 1%, а в 2025 году — меньше единицы: мы рассчитываем где-то на 0,85%. Нам нужно повышать уровень реальной заработной платы граждан. Это совершенно очевидно. С учётом инфляционных процессов, с учётом доходов бюджета мы в состоянии сделать шаг и в этом направлении. У нас целый набор действий, которые мы должны предпринять в сфере экономики. Я не сомневаюсь, что все они достижимы», – сказал он.

Финансовая система страны устойчива. Приоритет на следующий год — развитие инфраструктуры: портов, аэропортов, автомобильных дорог. Но разбрасываться деньгами государство не будет. По словам президента, важно удержать макроэкономическую стабильность. И цены на энергоресурсы на это не влияют.

Комментируя попытки Запада ограничить стоимость российской нефти, российский лидер сказал, что Москва готовит ответные меры.

«Указ, я думаю, подпишу где-нибудь в понедельник-вторник. Это предупредительные меры, потому что какой бы то ни было индивидуальный ущерб для России, для российской экономики, для российского ТЭКа не просматривается. Мы примерно и продаём по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка, – отметил он. – Да, конечно, цель понятна наших геополитических оппонентов и противников – ограничить доходы российского бюджета, но мы не теряем ничего от этого потолка. Потерь для российского ТЭКа и для экономики бюджета нет – никаких потерь нет, потому что мы по этим ценам и продаём. Но дело совершенно не в этом, а дело в том, что на мировую энергетику, в мировую экономику стараются ввинтить новые, абсолютно не присущие рыночной экономике инструменты. Потребитель-покупатель старается внедрить в сознание и в практику всего мира новые совершенно, не присущие рыночной экономике инструменты, нерыночное регулирование».

Путин обратил внимание на то, что «отрасль и так недоинвестирована». «Здесь и так есть проблемы, связанные с тем, что в последние годы в связи с экологической проблематикой и переходом на возобновляемые источники энергии не вкладывались деньги в новые проекты – в трубопроводные, в добычу, в разработку и т.д. Банки денег не дают, страховые компании не страхуют. Мировые крупные компании перестали инвестировать в том объёме, который нужен для мировой энергетики. А сейчас ещё и потолок цен стараются в административном порядке установить. Это дорога в направлении разрушения мировой энергетики, – заявил он. – Может наступить момент, когда недоинвестированная отрасль перестанет давать на рынок нужный объём продукции, и тогда цены взлетят до небес и больно ударят по тем, кто пытается эти инструменты внедрить. Поэтому производители энергоресурсов, в данном случае нефти, всё принимают на свой счёт – не на счёт России, а именно на свой счёт, потому что все считают, что это только первая попытка навязать производителям административные правила регулирования цен».

Президент признался, что «партнёры удивляют своими непрофессиональными решениями».

Попытки Запада вмешиваться в рыночную экономику он сравнил с колониализмом.

«Смотрите, ведь сейчас пытаются делать ограничения цен на энергоносители – на нефть, газ. Кто является производителем? Россия, арабские страны, в Латинской Америке, в Азии Индонезия производит, Катар, Саудовская Аравия, Эмираты производят нефть. В Штатах производят и нефть, и газ, но сами всё потребляют: для внешнего рынка у них мало что остаётся. То есть производится в этих странах, а потребляется в Европе и в Штатах. На мой взгляд, то, что они сейчас пытаются делать, такой атавизм колониализма. Они привыкли воровать, грабить другие страны. Ведь в значительной степени подъём экономики европейских стран основан на работорговле и на грабеже Африки, Азии, Латинской Америки. В значительной степени благополучие Штатов выросло на работорговле и на использовании труда рабов, а потом, конечно, на Первой и Второй мировых войнах, это понятно. Но они привыкли грабить. И попытка нерыночного регулирования в сфере экономики – это тот же самый колониальный грабёж, во всяком случае, попытка колониального грабежа. Но мир изменился, и вряд ли им удастся это сделать сегодня», – заключил Путин.

Коснулся глава государства темы специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины и защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Он ещё раз подчеркнул, что Россия была вынуждена её начать.

«Те, кто уходит из жизни, защищая интересы своего Отечества, своей Родины, своих людей, те, кто получает ранения, — это самые сильные ребята. Они впереди. Вот в чём дело. И, конечно, они герои. Я об этом много раз говорил. Это моё личное глубокое убеждение. Представьте себе: мы с вами стоим сейчас в этом зале в Кремлёвском дворце, нам тепло, солнце светит над нами искусственное, лампочки горят, интерьер красивый, а ребята там в снегу, понимаете? Мы говорим о стельках в сапогах и т.д., об оружии — а они под обстрелы попадают… Конечно, они все герои. Будем ставить их в пример всему нашему обществу, как пример для молодого поколения на будущее. Вот именно такие люди укрепляют внутренний дух нации», – отметил президент.

Он подчеркнул, что наша страна готова к переговорам, а деструктивную позицию занимает Киев.

«Все конфликты, все вооружённые конфликты заканчиваются так или иначе какими-то переговорами на дипломатическом треке — а мы и не отказывались никогда. Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры. Это уже выглядит несколько необычно, странно даже, я бы сказал. Тем не менее рано или поздно, конечно, любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придёт к тем, кто нам противостоит, тем лучше. Мы-то от этого никогда не отказывались», – сказал глава государства.

В действиях Запада он не видит ничего нового: нашу страну пытались развалить столетиями, пытаются и сейчас. По словам Путина, передача систем Patriot не удивляет, наши войска и их «перещёлкают». У российского оборонно-промышленного комплекса, в отличие от украинского, есть потенциал.

«На Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора в основном советского производства. Это действительно близко к исчерпанию: там практически мы всё повыбивали, повыжгли. Там несколько десятков можно насчитать единиц бронетехники, сотню, ещё чего-то — вот в таком масштабе. Выбили много, это правда. Эта техника близка к исчерпанию. Но это не значит, что у западных стран, стран НАТО нет другой техники. Есть. Говорят: Patriot могут туда поставить. Хорошо, пусть ставят — мы пощёлкаем и Patriot… Разница между нами и теми, кто нам противостоит, заключается в том, что, скажем, украинский ВПК если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется. Собственной базы скоро не останется, а у нас она только растёт», – сказал он.

В заключение, по просьбе журналистов, Путин рассказал, что постарается встретить этот Новый год в кругу близких, «чтобы рядышком были близкие люди».

«А что касается спорта, то да, я занимаюсь, продолжаю заниматься. Я считаю, что это просто средство поддержания физической формы, а я должен быть в работоспособном состоянии. Это такая очень правильная, хорошая “таблетка” для того, чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии. Я и всем вам желаю тоже так же относиться к спорту – это хорошее дело. Говорят, ещё это помогает сохранять и интеллектуальнее способности, так что в здоровом теле – здоровый дух», – сказал он.