Согласованно, эффективно, без пауз — такую оценку работе Госдумы VII созыва дал президент РФ Владимир Путин. Глава государства встретился с депутатским корпусом в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца, чтобы подвести основные итоги законотворческой работы парламентариев.

Путин поблагодарил депутатов «за профессионализм, ответственность» и работу на «высоком уровне практически все пять лет». Он подчеркнул, что «свой важный, значимый вклад в общий результат внесли все фракции – “Единая Россия”, КПРФ, ЛДПР, “Справедливая Россия” – и все без исключения депутаты, избранные как по партийным спискам, так и по округам».

«Руководство Думы, все парламентские комитеты и комиссии действовали согласованно и эффективно, выстроили конструктивную работу с правительством, с Администрацией президента, с коллегами в Совете Федерации, с регионами. Были всегда нацелены на общий результат, на поиск оптимальных решений по каждому вопросу, который выносился на рассмотрение парламента, – отметил президент. – Знаю, что многое было сделано для повышения качества законодательства, для увеличения числа законов прямого действия, не требующих подзаконных актов. Расширялась и практика общественных обсуждений за счёт новых форматов. К примеру, стали проводиться, как вы их сами назвали, большие парламентские слушания по наиболее резонансным, сложным вопросам и проблемам».

Отдельно Путин остановился на сложностях работы в последний год.

«Отмечу и то, что фактически три сессии из десяти вам пришлось отработать в экстраординарных условиях – условиях опасной эпидемии. Однако даже в этот сложнейший для всей страны период законодательный процесс не прерывался – и так было не во всех странах мира, во многих парламенты прекращали работу, – указал он. – Насколько было важно работать без пауз, я думаю, понимают все: без своевременного принятия законов могут попросту встать и встали бы у нас целые отрасли, забуксовали бы важнейшие проекты и программы, необходимые для развития регионов, для повышения качества жизни миллионов людей. При вашей поддержке, самом активном, непосредственном участии были выработаны и реализованы несколько срочных пакетов мер, направленных на преодоление последствий пандемии. Для этого потребовалось оперативное принятие десятков законов. Ещё раз хочу повторить: если бы это не было сделано, то – по-простому, чтобы всем было понятно, – деньги просто зависли бы и не пришли бы своевременно ни к людям, ни в отрасли экономики, ни на предприятия».

Говоря о пандемии коронавирусной инфекции, глава государства отметил, что угроза COVID-19 в России ещё не отступила, но удалось смягчить «самый первый, наиболее жёсткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших учёных, разработавших вакцину». Кроме того, удалось «быстро, эффективно помочь людям, тем, кто попал в самое трудное положение: это семьи с детьми, тем, кто потерял работу, это малый и средний бизнес, самозанятые граждане, это трудовые коллективы промышленных предприятий, в том числе стратегического значения». При этом Путин подчеркнул, что некоторые из экстренных антикризисных мер имеют бессрочный характер: например, двукратное снижение общей ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30% до 15%.

Отдельно он напомнил о том, какую «большую, кропотливую работу» провели депутаты, работая над конституционными поправками.

«Добавлю, что законы, принятые Думой в развитие новых статей и норм Конституции уже вступили в силу – это тоже ведь огромная работа, масштабная, тонкая, аккуратная работа, в результате которой были внесены изменения в тексты 180 действующих законов», – сказал глава государства.

Также он оценил поддержку Госдумой инициатив Послания президента Федеральному Собранию, добавив, что «за прошедшие два месяца уже многое удалось сделать». В частности, речь идёт о ежемесячных пособиях на детей и для беременных женщин, которые находятся в трудном жизненном положении, и др.

Теперь предстоит сосредоточиться на выборах депутатов следующего, VIII созыва. Голосование намечено на 19 сентября.

«Наша общая ответственность – провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность её итогов. Для всех нас, для общества, для уверенного развития страны важно, чтобы состав будущей, восьмой Думы, объективно отражал волю людей, суверенный выбор граждан России. Повторю, наша общая задача, в том числе парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто в строгом соответствии с законом, – подчеркнул Путин. – Чтобы естественная, острая конкуренция выражалась в цивилизованной, предметной дискуссии без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, не выполнимых по сути обещаний. Я очень надеюсь, что этот этап в жизни страны прошёл и остался в 1990-х годах. Только такой содержательный стиль предвыборной конкуренции, уважение к оппонентам, а главное к гражданам страны послужит прогрессивному, качественному развитию парламентаризма и многопартийности в России».

По материалам сайта Президента РФ, Первого канала