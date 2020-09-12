Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии возбудил уголовное дело о хищении в отношении представителя Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова.

Об этом сообщил старший инспектор по особо важным делам Департамента Артем Дунько в эфире телеканала СТВ. Дело расследуется ч. 4 ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

Кравцову вменяются хищения в период, когда он был одним из руководителей ООО «Архитектурное бюро 35» и одновременно заместителем директора ОАО «Минский часовой завод».

В эфире телеканала ОНТ Дунько рассказал, что «на протяжении четырех лет Кравцов вместе со своим партнером по бизнесу Ольгой Зеленкевич, которая находилась в его подчинении и руководила отделом архитекторов, организовали схему по перечислению денежных средств в адрес подконтрольной им фирмы „Архитектурное бюро 35“ под различными предлогами».

По данным КГК, «ущерб, причиненный действиями Кравцова и Зеленкевич заводу, составляет 400 тысяч белорусских рублей».

По словам Дунько, в мае–июне 2015 года они перечислили в адрес архитектурного бюро 60 тыс. рублей за предпроектные работы, «которые на самом деле не выполнялись».

Кроме того, Кравцов и Зеленкевич «обеспечили заключение договоров между заводом и бюро на оказание различных услуг, в основном проектные работы». «В действительности по указанным договорам работы выполнялись самими же работниками завода, и специалистами бюро, которые были трудоустроены на завод. Тем самым, все перечисления за указанные услуги являлись незаконными, так как выполнялись самими работниками завода», — сообщил Дунько.

По его утверждению, «полученные деньги перечислялись в адрес их знакомых и работников, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей», а после обналичивались и передавались Кравцову.

Кравцов — исполнительный секретарь Координационного совета. Он, пресс-секретарь совета Антон Родченков и член президиума совета Мария Колесникова перестали выходить на связь утром 7 сентября. Родченков и Кравцов обнаружились на следующий день в Киеве. Они рассказали, что их принудительно доставили на границу и выдворили на Украину, а Колесникова активно сопротивлялась, порвала свой паспорт и вышла из машины, куда ее посадили сотрудники спецслужб, через окно. После этого ее задержали.

По версии властей, трое оппозиционеров хотели тайно покинуть Белоруссию, но Колесникова нарушила границу и ее задержали. Сейчас она арестована по делу о призывах наносить ущерб госбезопасности.

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