Новости Украины и Новороссии 12 сентября 2020
- 09:01 На Украине рассказали об итогах «нормандских» переговоров в Берлине.
- 08:50 Козак: прорыва на встрече советников «нормандской четвёрки» не было.
- 08:30 Сбежавший на Украину белорусский оппозиционер стал обвиняемым в уголовном деле.
- 06:30 Новый «Шатун»: Зеленскому готовят импичмент (ВИДЕО).
- Вчера 21:41 Мы завалим продуктами мир.
На Украине рассказали об итогах «нормандских» переговоров в Берлине
Новая встреча советников лидеров стран-участниц нормандского формата должна состояться в ближайшее время, поскольку переговоры, прошедшие накануне в Берлине, ещё не завершены.
Об этом заявил вице-премьер Украины — министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников в комментарии одному из украинских изданий.
«Ключевыми были вопросы продолжения режима прекращения огня на Донбассе, взаимного обмена (пленными — прим. РВ), разминирования,.. не привязывая их к вопросу местных выборов. Это была отдельная тема», — пояснил Резников.
Он признал, что новые договоренности, которые можно было бы зафиксировать на бумаге, пока не достигнуты.
«Но точно, как я считаю, между сторонами не было противоречий по продолжению режима прекращения огня и по призыву сторон поддерживать принятый для этого комплекс мер. Это факт», — заверил украинский министр.
Он также выразил надежду, что очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которое пройдёт по итогам состоявшихся «сложных, но рабочих» переговоров советников лидеров стран «нормандской четверки», будет более продуктивным.
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Козак: прорыва на встрече советников «нормандской четвёрки» не было
“Договорились, что будет поддержан режим тишины, режим прекращения огня, что те дополнительные меры, которые были приняты 22 июля, будут безусловно соблюдаться, выполняться, те механизмы обеспечения режима прекращения огня будут выполняться как с одной, так и с другой стороны”, — заключил он.
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Сбежавший на Украину белорусский оппозиционер стал обвиняемым в уголовном деле
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии возбудил уголовное дело о хищении в отношении представителя Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова.
Об этом сообщил старший инспектор по особо важным делам Департамента Артем Дунько в эфире телеканала СТВ. Дело расследуется ч. 4 ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).
Кравцову вменяются хищения в период, когда он был одним из руководителей ООО «Архитектурное бюро 35» и одновременно заместителем директора ОАО «Минский часовой завод».
В эфире телеканала ОНТ Дунько рассказал, что «на протяжении четырех лет Кравцов вместе со своим партнером по бизнесу Ольгой Зеленкевич, которая находилась в его подчинении и руководила отделом архитекторов, организовали схему по перечислению денежных средств в адрес подконтрольной им фирмы „Архитектурное бюро 35“ под различными предлогами».
По данным КГК, «ущерб, причиненный действиями Кравцова и Зеленкевич заводу, составляет 400 тысяч белорусских рублей».
По словам Дунько, в мае–июне 2015 года они перечислили в адрес архитектурного бюро 60 тыс. рублей за предпроектные работы, «которые на самом деле не выполнялись».
Кроме того, Кравцов и Зеленкевич «обеспечили заключение договоров между заводом и бюро на оказание различных услуг, в основном проектные работы». «В действительности по указанным договорам работы выполнялись самими же работниками завода, и специалистами бюро, которые были трудоустроены на завод. Тем самым, все перечисления за указанные услуги являлись незаконными, так как выполнялись самими работниками завода», — сообщил Дунько.
По его утверждению, «полученные деньги перечислялись в адрес их знакомых и работников, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей», а после обналичивались и передавались Кравцову.
Кравцов — исполнительный секретарь Координационного совета. Он, пресс-секретарь совета Антон Родченков и член президиума совета Мария Колесникова перестали выходить на связь утром 7 сентября. Родченков и Кравцов обнаружились на следующий день в Киеве. Они рассказали, что их принудительно доставили на границу и выдворили на Украину, а Колесникова активно сопротивлялась, порвала свой паспорт и вышла из машины, куда ее посадили сотрудники спецслужб, через окно. После этого ее задержали.
По версии властей, трое оппозиционеров хотели тайно покинуть Белоруссию, но Колесникова нарушила границу и ее задержали. Сейчас она арестована по делу о призывах наносить ущерб госбезопасности.
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Новый «Шатун»: Зеленскому готовят импичмент (ВИДЕО)
Осмотр позиций украинских военных под Горловкой, запланированный на 10 сентября, был сорван, и будет ли теперь эта инспекция — большой вопрос. Подробно об этом рассказал журналист киевского издания Klymenko Time Глеб Ляшенко.
«Кравчук уверяет, что будет. Но пока стороны конфликта рьяно обвиняют друг друга. А по факту мы наблюдаем очередную иллюстрацию того, что установление мира на Донбассе и при Зеленском — процесс долгий и мучительный», — сказал он.
Кто виноват в том, что даже маленький шажок навстречу миру сделать не получается и будет ли новый виток войны, которая продолжается уже седьмой год?
«Процесс урегулирования увязает в непреодолимом болоте взаимных противоречий, — отметил Ляшенко. — Что характерно, представители других стран, выступающих гарантами Минских соглашений — Франции и Германии — пока официально молчат».
Однако накануне срыва инспекции появилась информация о том, что Зеленский пообщался с канцлером Германии Ангелой Меркель о ситуации на Донбассе.
«По всей вероятности публичный отказ Киева от достигнутых с ДНР и ОБСЕ договоренностей произошёл после разговора с Меркель, — обратил внимание журналист. — Правда, непонятно, кто был инициатором: то ли Меркель сама рекомендовала Зеленскому отказаться от запланированной инспекции, то ли Зеленский предложил, а Меркель была не против».
Ляшенко добавил, что решению об отмене инспекции предшествовали многочисленные угрозы порохоботов в адрес президента Украины. Так, «движение сопротивлению капитуляции» провело акцию протеста у резиденции Зеленского в Конча-Заспе.
Патриоты назвали инспекцию под Горловкой (уже отменённую!) «преступлением против государства и сдачей национальных интересов», и пообещали Зеленскому импичмент.
«Вот поразительно! Какие-то вонючие гопники с улицы стоят под домм президента Украины и пугают его по сути смертью, убийством, как Муаммара Каддафи! Помните? Не знаю, обращал ли на это внимание сам президент, но вне зависимости от того, отменяют инспекцию на Донбассе или не отменяют, свои акции против Зеленского под лозунгами «Нi державнiй зрадi! (перевод с укр. — „Нет государственной измене!“ — прим. РВ) националисты всё равно проводят и под окнами его офиса, и под его загородной резиденцией», — сказал Ляшенко.
Он добавил, что «если президент Украины, выбирая между войной и дружбой с националистами, выбирает дружбу с националистами, он получает и войну, и разъярённых националистов».
«А ведь всего этого можно было избежать, посадив лидера партии войны Порошенко, доведя до конца хотя бы одно из двух десятков открытых против него уголовных дел», — уверен журналист.
Что теперь будет с перемирием на Донбассе?
Из-за срыва инспекции под Горловкой вероятность нового военного обострения сильно выросла. Сторонники партии войны, даже не начав массовые протесты, заставили Зеленского отказаться от стратегии мира, хотя в начале этого года глава Офиса президента Ермак обещал не только устойчивый мир, новые договорённости с Россией, но и выборы на всей территории Донбасса.
«Но очевидно, что в Офисе президента политического урегулирования не хотят. Войны тоже не хотят. Но делать политические шаги не намерены. Зеленский хочет, чтобы украинские военные находились на передовой, но не погибали. Ну как-то так! Хотя сегодня в Берлине проходит встреча советников глав государств «нормандской четвёрки». И как знать, возможно, с 11 сентября начнётся новый, более оптимистичный этап переговоров по Донбассу. А пока это называется замороженный конфликт, который нынешнюю власть полностью устраивает», — резюмировал Ляшенко.
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Мы завалим продуктами мир
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