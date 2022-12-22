По делу Кирилла Украинцева
Жена Кирилла Украинцева арестованного по делу о несанкционированных протестов профсоюза курьеров.
Так, а давайте по полочкам. СНОВА.
Андрей Рудой, Алексей Сахнин, Эльмар Рустамов, прочие отъехавшие, а также сомнительные марксистские паблики не имеют на данный момент никакого отношения к Кириллу Украинцеву.
Его два раза в месяц вижу я, на свидания ходить могут только я и его мать, а также адвокатЫ, с которыми я тоже поддерживаю постоянную связь.
Позиция, что жена Кирилла не понимает в политике, поэтому мы будем спрашивать у хер пойми кого, и у адвокатов тоже не будем, и у Кирилла заодно. (Это привет кое-кому такой). Ох, эта позиция вообще феерична. Она на самом деле выглядит вот так: «нас не устраивает твоё мнение, поэтому мы будем называть тебя дурой, а просто так мы помогать не хотим, хотя об этом будем орать в своих канальчиках, какие мы честные самаритяне, но нам Кирилл на самом деле нужен для хайпа».
При этом и я, и Кирилл очень благодарны большой поддержке нормальных людей, которым за неё ОГРОМНОЕ СПАСИБО. И их гораздо больше, чем всяких туристов, что бесконечно радует.
Все выходки за границей странных персонажей к Кириллу никакого отношения не имеют. Кирилл никогда их не просил зарубежом торговать его именем.
Так что искренне советую не ассоциировать нас вот с этими, теми самыми, а также не поддаваться на провокации и садиться в тюрьму ради людей, которые сбежали чего-то делать с булками, толи хрустеть, толи раздвигать. Или что там классик говорил про вербованных.
https://vk.com/katya_kukleva – цинк
По поводу требований курьеров.
1. Условия труда курьеров необходимо улучшать, чтобы потом не удивляться, а чего это курьеры недовольны условиями труда и грозят забастовками.
2. Государство должно повышать уровень их социальной защищенности, как и других рабочих профессий. Тема социальной незащищенности курьеров поднималась не раз еще и до дела Украинцева.
3. Украинцева освободить, ну штраф там выписать какой, если там был нарушен порядок проведения пикетов и митингов.
4. Друзей Макрона паразитирующих на деле Украинцева слать лесом.