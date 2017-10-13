«Дело реставраторов»: Сталина на вас нет!

Мягким приговором суда подается «сигнал» потенциальным расхитителям, что можно почти безнаказанно продолжать воровать миллионы дальше и больше.

Совсем неохотно центральные СМИ сообщали о развитии ситуации по так называемому «делу реставраторов», центральным лицом которого является бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов.

Высокопоставленные чиновники Минкульта сознательно завышали стоимость реставрационных работ, а деньги потом делили с исполнителями, владельцами строительных компаний. Среди объектов – Изборская крепость Псковской области, Музей Космонавтики в Калуге, башня Кронпринц в Калининграде, Московский Новодевичий монастырь. Речь идет примерно о 160 миллионах рублей.

В дальнейшем средства обналичивались через подконтрольные фирмы, участники «схемы» распределяли миллионы между собой. Фигурантами, помимо Пирумова, стали директор Департамента управления Министерства культуры Борис Мазо, управляющий строительной компанией АО «Балтстрой» Александр Коченов, директор подведомственного министерству ФГКУ «Центрреставрация» Олег Иванов, руководитель Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта Борис Цагараев, руководитель проекта ООО «Стройкомплект» Владимир Сванбек, предприниматель Андрей Кокушкин. Но нас в большей степени интересует Михаил Миндлин, директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева и экс-руководитель Государственного центра современного искусства.

Он предстал наряду с другими по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (Ст. 159, Ч. 4 УК РФ, дело № 01-0442/2017). Миндлин в ходе следствия признал свою вину и просил о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, без изучения доказательств и допроса свидетелей: «Вину признаю полностью и полностью согласен с предъявленным обвинением».

Михаил Борисович Миндлин – крупный специалист в области «современного искусства» и «новой культуры». Любопытно, что Миндлин до этого руководил «Государственным центром современного искусства», создал сеть филиалов «современного искусства» по стране. Можно лишь догадываться, чем руководствовался министр Мединский при назначении «специалиста современного искусства» директором музея древнерусской культуры и искусства.

С назначением директором Музея имени Андрея Рублева Миндлина, конечно, попёрли креативные прожектики: магазины, кафе да рестораны, новые экспонаты, «комфортная среда», «эфемерность», «прозрачность», «мираж» на территории древнего монастыря, где покоятся герои Куликовской битвы.Можно послушать самого Миндлина на эти темы. То есть, все как всегда у представителей «новой культуры»: разложение традиционной и классической культуры, «тусовка», креативные лозунги, создание коррупциогенной среды. По-другому они не могут, натура такая утонченная у адептов «современного искусства». Везде, где «новая культура» – там воровство. Везде, где «либеральные реформы» – там воровство.

И вот, в Дорогомиловском суде Москвы 9 октября вынесен окончательный приговор бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову и его подельникам. Гособвинение настаивало для Пирумова на пяти годах колонии и штрафе в размере 1 миллиона рублей, а для его пособников – условные сроки (от 2 до 4,5 года) и штрафы в размере от 200 тысяч до 900 тысяч рублей.

Реально же Пирумов, обвиняемый в хищении более 160 миллионов рублей, по решению суда получил 1,5 года колонии, однако тут же был выпущен, поскольку, как бы, уже успел отбыть этот срок в СИЗО.

Миндин осужден 9 октября 2017 г. по ст. 159, ч. 4 УК РФ: «Признать Мидлина, Кокушкина и Коченова виновными, применить ст. 73 УПК РФ и назначить им наказание в виде условного срока лишения свободы».

Суд, как бы, учел бессчетные позитивные характеристики на участников «группы», бесчисленные поручительства от «видных деятелей культуры и искусства». Например, среди поручителей Миндлина на суде выступила гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, тоже большой специалист и ценитель «современного искусства». Говорят, что «публика», состоявшая в основном из друзей и «поклонников» обвиняемых, приветствовала решение суда аплодисментами.

Интересно, что дело рассматривается в особом порядке, то есть, подсудимые в ходе следствия признали свою вину, а также вернули ущерб, нанесенный государству, около 160 миллионов рублей. Факт по возвращению 160 миллионов тоже интересен, потому, как сообщается, что в сентябре 2017 года, накануне очередного судебного заседания, Министерство культуры объявило об отзыве иска о взыскании ущерба по «делу реставраторов». Как пояснил журналистам министр культуры Владимир Мединский, «сумма ущерба выплачена давно и полностью».

Из каких средств «сумма ущерба выплачена»? Из награбленных? А если это так, то почему бы из этих же средств не выплатить еще и штрафы? Не для того ли был отозван иск Министерством культуры, чтобы «стимулировать» фигурантов дела в большей степени молчать, не раскрывать иные детали и эпизоды дела? Почему суд пошел по пути «упрощенного» и неадекватно «мягкого» рассмотрения дела?

За хищение миллионов из бюджета Пирумов «вышел из зала суда», директор Музея Рублева Михаил Миндлин, наряду с такими же, как он, получил всего лишь условный срок и никакого штрафа! Судя по всему, Миндин останется на своем ответственном месте работы, продолжит свои «реформы» музея и «выставочную деятельность» «современного искусства», ну и сопутствующую этому «деятельность».

Интересно сопоставить, каков реальный срок будет назначен гражданину за кражу, скажем, нескольких мешков картошки? И потом, совсем не ясен сам подход. Должна же быть хоть какая-то соразмерность ответственности за совершенные преступления. Если в соответствии с действующим законодательством, например, за получение взятки лицо карается в размере от 25 до 100-кратного размера взятки, то в случае «распила» народных средств, как в случае с «реставраторами», оказывается, достаточно просто «выплатить сумму ущерба». Хотя, уровень опасности деяния от прямого хищения, никак не ниже, чем от взяток.

Такими решениями суда, неохотным информированием со стороны СМИ по сути дела «реставраторов» (и подобных делах) подается «сигнал» потенциальным «расхитителям общественной собственности», что можно воровать миллионы бюджетных средств без всяких последствий и денежных штрафов.

Вот и дело Кирилла Серебренникова, подозреваемого в хищении 68 миллионов рублей, идет примерно по этому же сценарию. Все «подозреваемые» там довольны, отпущены под подписку или находятся под домашним арестом. «Прогрессивная культурная общественность» в массовом порядке выступает в его поддержку, конечно, пишутся бессчетные позитивные характеристики и бесчисленные поручительства.

Ведь, что получается? Адепты «новой культуры», они же – поборники «современного искусства», во-первых, за государственный счет проталкивают в массы свои порочные идеи, разлагая молодежь и общество в целом, а во-вторых, – еще и берут с государства, то есть, с налогоплательщиков всей страны, за это мзду. А государство, мягкими и символическими приговорами за совершенные преступления, поощряет их «деятельность».

Источник: https://www.infox.ru/opinion/soshenko/185195-delo-restavratorov-stalina-…