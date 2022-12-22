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Газа не будет: СПГ терминал НЕ СПАСЁТ Германию от Дефицита Газа | Геоэнергетика Инфо

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Газа не будет: СПГ терминал НЕ СПАСЁТ Германию от Дефицита Газа. Геоэнергетика Инфо
Германия ввела в эксплуатацию свой первый плавучий СПГ-терминал. Согласно планам оператора Uniper, природный газ впервые будет подан в газовую сеть Германии из Вильгельмсхафена 22 декабря. Члены правительства Шольц, Хабек и Линднер похвалят себя за то, что создали терминал в рекордно короткие сроки. Но это не решает проблему энергетического кризиса. Пять миллиардов кубометров сжиженного газа в год покрывают лишь 6% потребности Германии в газе.
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#Марцинкевич #новости #газ #спг #энергетическийкризис #германия #северныйпоток #европа #lng
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OY6Ggut2sRg
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 17843 16281
    Руса час назад

      Европа уже поплатилась за вражду с Россией триллионным ущербом: https://vz.ru/economy/2022/12/20/1191735.html

    • 10088 7636
      чужой час назад

        Наибольшего потребителя по % российского газа – Германии, хранилища заполнены так, что газа хватит до конца отопительного сезона. Весь вопрос про упадок промышленности и особенно энергоемкого производства авто и выплавки металла.

      • 27412 23094
        марина 23 мин. назад

          США создает условия для переезда всего высокотехнологичного в США.7 декабря в США произошло событие, которое, по мнению некоторых экспертов, может в среднесрочной перспективе привести к серьезным изменениям не только в Америке, но и во всем мире.
          Речь идет об открытии в штате Аризона завода TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) — знаменитого тайваньского производителя чипов и микросхем. TSMC — крупнейший в мире производитель чипов: на нее приходится примерно половина мирового рынка чипов с характеристиками 28−65-нм (нанометров) и 90% рынка чипов 5−10-нм чипов.С одной стороны ,нагнетая ситуацию военную,они создают условия для переезда..Одним из проявлений такой поддержки стало подписание в августе этого года американским президентом Джо Байдена закона о предоставлении субсидий в размере 52,7 млрд долл. для производства полупроводников и электроники в США. В частности, они будут предоставлены американским компаниям Micron, Intel, Lockheed Martin, HP и Advanced Micro Devices. А это как раз те компании, которым нужны тайваньские чипы.
          Китай вынужден тратиться ,для ускорение своего..он выделили на чипы 147 млрд дол..А где у нас такие деньги ??а ведь это новое вооружение в т.ч. значит будем чьей то армией скоро..

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