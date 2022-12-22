Газа не будет: СПГ терминал НЕ СПАСЁТ Германию от Дефицита Газа | Геоэнергетика Инфо
Газа не будет: СПГ терминал НЕ СПАСЁТ Германию от Дефицита Газа. Геоэнергетика Инфо
Германия ввела в эксплуатацию свой первый плавучий СПГ-терминал. Согласно планам оператора Uniper, природный газ впервые будет подан в газовую сеть Германии из Вильгельмсхафена 22 декабря. Члены правительства Шольц, Хабек и Линднер похвалят себя за то, что создали терминал в рекордно короткие сроки. Но это не решает проблему энергетического кризиса. Пять миллиардов кубометров сжиженного газа в год покрывают лишь 6% потребности Германии в газе.
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США создает условия для переезда всего высокотехнологичного в США.7 декабря в США произошло событие, которое, по мнению некоторых экспертов, может в среднесрочной перспективе привести к серьезным изменениям не только в Америке, но и во всем мире.
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