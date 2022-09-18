«Мировая битва за СПГ началась»
«Мировая битва за СПГ началась»
Прекращение Россией поставок газа в Европу уже спровоцировало мировое соперничество за СПГ — ЕС разворачивает газовозы, направляющиеся в Азию, перекупая голубое топливо по бешеным ценам, сообщает Le Monde. Между тем, как пишет французское издание, азиатским странам в ближайшее время тоже понадобится заполнять газовые хранилища — а это определённо обострит конкуренцию за ныне «стратегический» ресурс.
С самого начала российской спецоперации на Украине у европейских берегов всё чаще можно увидеть суда одного и того же типа — танкеры с большими охлаждаемыми цистернами, пишет Le Monde. Именно в них транспортируют газ на большие расстояния — и с тех пор, как Москва прекратила поставлять в Европу своё голубое топливо, всё больше таких судов перенаправляются из Азии в европейские страны: с конца февраля ЕС успел нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США и других стран на 60%, говорится в материале издания.
Как подчёркивает кореспондент газеты, эта «перетасовка газовых потоков» говорит только об одном: «мировая битва за СПГ началась». «СПГ уже позволил сгладить шок от фукусимской ядерной катастрофы, — пояснил в беседе с журналистом профессор парижского Института политических исследований и эксперт в области энергетики Тьерри Брос. — Европа тогда отправила свой сжиженный газ в Японию, а взамен стала использовать российский». По словам эксперта, сегодня всё повторяется с точностью до наоборот. Европа смогла восстановить запасы газа так быстро лишь благодаря СПГ, который она перетянула у Азии, — и сделала она это, заплатив за него большую цену, а возможно и спровоцировав блэкауты в других странах, включая Индию и Пакистан.
Но получится ли проворачивать подобный сценарий и дальше — большой вопрос, ведь по мере приближения зимы азиатским странам также понадобится восстанавливать свои запасы, а это точно нарастит международную конкуренцию, предупреждает корреспондент Le Monde. В частности, Южная Корея, правительство которой по закону обязано заполнить газовые хранилища на 90% к концу октября, точно должна будет нарастить поставки — а Япония, проявив предусмотрительность, уже заполнила их более чем наполовину.
Есть и Китай — но с ним пока ситуация не вполне ясна, говорится в материале Le Monde. Как рассказал изданию генеральный представитель Международной группы импортёров СПГ Венсан Демури, ситуация с китайским импортом газа будет зависеть от того, насколько суровой окажется зима и как повлияет пандемия коронавируса на промпроизводство, а также от того, станет ли Пекин возобновлять работу своих угольных электростанций. «Если цены будут достаточно высокими, не исключено, что Пекин решит сохранить работу своих угольных ТЭС, а газ будет поставлять из Средней Азии и России, как он, собственно, и поступает в последние месяцы», — полагает эксперт.
Нынешний кризис позволил США нарастить объёмы экспорта газа, главным образом добываемого сланцевым методом, однако настоящим выгодополучателем оказался именно Китай, который теперь по «космическим» ценам перепродаёт СПГ, полученный по долгосрочным контрактам, Европе, пишет Le Monde. Этот источник голубого топлива «окрыляет» европейцев, поскольку позволяет им избавиться от «принуждений» со стороны Москвы и от её трубопроводов, — во всяком случае, об этом свидетельствуют инфраструктурные проекты, которые сейчас развивает ЕС даже несмотря на то, что он рискует увязнуть в стратегии, которая окажется очень затратной в экологическом плане, констатирует обозреватель издания.
Дело в том, что сжижение и последующая транспортировка газа морем требует больше энергии — а следовательно, и выбросов парниковых газов, — чем его прокачка по трубам, поясняет журналист. Кроме того, этот СПГ зачастую является сланцевым, а, как напоминают французские эксперты, добыча сланцевым методом создаёт в 1,5—4 раза больше выбросов, чем обычная.
По информации Le Monde, в одной только Германии, которая до недавних пор делала ставку на трубопроводы, планируют реализовать шесть проектов строительства плавучих СПГ-терминалов, а в Испании уже есть как минимум шесть СПГ-терминалов и готовят к возобновлению работы седьмой. В свою очередь, Франция собирается к 2023 году запустить пятый такой терминал, пишет газета.
Из-за «газового состязания с Россией» СПГ получил важнейшую роль в плане поддержания европейской солидарности: как заявили на этой неделе французские чиновники, Франция с середины октября сможет поставлять в Германию, у которой пока нет собственной инфраструктуры, сжиженного газа на 100 ГВт/ч в сутки, что эквивалентно по мощности четырём энергоблокам АЭС.
Впрочем, найти газ, чтобы заполнить всю новую инфраструктуру, европейцам будет не так уж просто, пишет Le Monde. Как разъясняет Тьерри Брос, СПГ смог заместить большую часть российских поставок, однако чтобы найти замену для оставшихся 10% объёма, придётся попотеть, особенно учитывая соперничество со стороны Азии и отсутствие нужных объёмов добычи.
Крупные СПГ-проекты в Канаде и Катаре начнут работу лишь позже 2024 года. «Кое-какие новые объёмы пойдут благодаря плавучему СПГ-заводу Coral South от Eni в Мозамбике, проекту BP Greater Tortue Ahmeyim в Мавритании и Сенегале, а также ещё одной инициативе Eni в Конго, — заявил Венсан Демури. — Но за исключением этих мелких проектов в ближайшие два года дополнительных объёмов добычи вводиться будет мало».
К этому добавляются форс-мажоры, которые могут проявляться на всём протяжении производственной цепочки, что ясно показал произошедший в июне пожар на техасском экспортном СПГ-терминале Freeport LNG, служившем одним из крупнейших поставщиков для Европы, а также снижающая доступность танкеров из-за роста ставок фрахта и списания отдельных судов, которые больше не соответствуют экологическим нормам, подчёркивает обозреватель Le Monde. «В энергетике волшебства не бывает — даже для сектора СПГ», — подытоживает журналист.
https://russian.rt.com/inotv/2022-09-18/Mirovaya-bitva-za-SPG-nachalas – цинк
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/09/16/a-l-approche-de-l-hiver-une-bataille-mondiale-pour-le-gnl-a-commence_6141938_3234.html – оригинал на французском
Вот и свершилось то, что было неизбежным — но надежда на здравый смысл всё же жила до последнего. Федеральное правительство Германии приняло решение о передаче в доверительное управление всех немецких активов “Роснефти” Федеральному сетевому агентству, то есть, по сути, самому себе. Две немецкие дочерние компании “Роснефти” — Rosneft Duetschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH — являются совладельцами трех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ РСК в городе Шведт, НПЗ MiRO в Карслруэ и НПЗ Bayernoil в Нойштадт-на-Дунае).
Нужна ли такая головная боль Берлину? Экстренно брать под управление сложнейший высокотехнологичный бизнес, перед зимой рушить отношения с крупным поставщиком топлива — шаг, определённо противоречащий интересам Германии. Канцлер Шольц сошёл с ума? Нет, он просто выполняет приказы, на что деликатно намекает и “Роснефть” в своём официальном заявлении:
Решение… находится в логике навязанного США алгоритма действий в отношении российских предприятий на территории Германии.
Между тем Германия не может выжить без России. Все её попытки противостоять русским заканчивались полным обнищанием и крахом государства, тогда как союзнические операции с Петербургом и Москвой приводили к победам. Попытки заменить Россию Штатами привели лишь к нескольким совместным авантюрам в Азии и Африке, от которых Германия не получила ровно ничего.
Но так или иначе, ответственность за фактическую экспроприацию активов взял на себя Берлин, и отвечать за него будет тоже Берлин.
В упомянутом заявлении “Роснефть” напомнила о долгих годах своей работы в Германии, которую компания снабжала нефтью и бензином по разумным ценам, о 4,6 млрд евро инвестиций, о планах по производству “зелёного” биотоплива, о других состоявшихся и теперь, кажется, уже отменённых проектах.
П.С. как мы лебезим ,напоминаем ,нас выкидывают ,мы цепляемся ,готовы простить,какая нехорошая Америка.Готвы работать с таким инструментом .А всё брехня-Германия выживет ,а вот ожиревшие и переставшие дкмать Сечины -вопрос и на кого перекинут затраты -на гос-во,как в Германии ,или на население и сказки про рынок .Германия не стесняясь провела национализацию газовых и нефтяных активов,чтобы компенсировапть затраты населению..Какой там у нас след .праздник,дата и где нужно еще открыть Чертово Колесо,и улыбаться..
Германия свои хранилища почти уже заполнила.
От Германии осталось одно телодвижение по заключению долгосрочного контракта с Москвой.
В самом глупом положении снова оказались поляки как перед наступлением Гитлера.