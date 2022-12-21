Перед очередными ударами
По ситуации с энергетикой Украины перед очередными ударами.
1. До 42% потребителей находятся без света или же в режиме аварийных отключений. В отдельных областях данные цифры доходят до 60%, а в Киевской так и вовсе 80%. ДТЭК и шайка Зеленского еще раньше дали понять, что такие реалии будут сохраняться как минимум до конца марта, и то, если не будет новых ударов, а они будут.
2. Полностью восстановить работу интернета в режиме "до 10-12 октября" пока не удается. И это пока что без ударов по дата-центрам (которые объективно желательны – некоторые из них вполне доступны для поражения). Перебои в сотовой связи носят менее системный характер.
3. Не приоритетные городские и сельские районы все чаще оставляют либо без света, либо переводят в режим произвольных аварийных отключений (например, сегодня во Львове после "успешного возобновления веерных отключений" были вынуждены перейти к аварийным, так как энергосистема области не справляется даже без новых ударов).
4. Задержки поездов пока носят не критичный характер и в этом плане на железнодорожные перевозки кризис энергосистемы повлиял на текущий момент ограниченно. Как уже не раз отмечалось, для более системных последствий необходимо поражение подстанций 750 и отключение АЭС от энергосистемы, чтобы лишить шайку Зеленского возможности балансировать энергосистему после ударов.
5. Передача Украине новых импортных ЗРК безусловно позволит ВСУ укрепить ряд узлов ПВО прикрывающих важнейшие объекты, хотя в силу размеров ТВД и обилия объектов, которые необходимо прикрывать, даже одна батарея ЗРК "Пэтриот" погоды не сделает. Кроме того, в последние недели заметен тренд на усиление охоты ВС РФ на РЛС и ЗРК в комплексе с наносимыми ударами.