Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии, Политика

Перед очередными ударами

67 0


По ситуации с энергетикой Украины перед очередными ударами.

1. До 42% потребителей находятся без света или же в режиме аварийных отключений. В отдельных областях данные цифры доходят до 60%, а в Киевской так и вовсе 80%. ДТЭК и шайка Зеленского еще раньше дали понять, что такие реалии будут сохраняться как минимум до конца марта, и то, если не будет новых ударов, а они будут.

2. Полностью восстановить работу интернета в режиме "до 10-12 октября" пока не удается. И это пока что без ударов по дата-центрам (которые объективно желательны – некоторые из них вполне доступны для поражения). Перебои в сотовой связи носят менее системный характер.

3. Не приоритетные городские и сельские районы все чаще оставляют либо без света, либо переводят в режим произвольных аварийных отключений (например, сегодня во Львове после "успешного возобновления веерных отключений" были вынуждены перейти к аварийным, так как энергосистема области не справляется даже без новых ударов).

4. Задержки поездов пока носят не критичный характер и в этом плане на железнодорожные перевозки кризис энергосистемы повлиял на текущий момент ограниченно. Как уже не раз отмечалось, для более системных последствий необходимо поражение подстанций 750 и отключение АЭС от энергосистемы, чтобы лишить шайку Зеленского возможности балансировать энергосистему после ударов.

5. Передача Украине новых импортных ЗРК безусловно позволит ВСУ укрепить ряд узлов ПВО прикрывающих важнейшие объекты, хотя в силу размеров ТВД и обилия объектов, которые необходимо прикрывать, даже одна батарея ЗРК "Пэтриот" погоды не сделает. Кроме того, в последние недели заметен тренд на усиление охоты ВС РФ на РЛС и ЗРК в комплексе с наносимыми ударами.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8044553.html
Метки: война на украине, ЗРК, пво, Россия, Украина, энергетика
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
По данным США, в результате ударов Ирана не пострадал ни один американец.
Путин передал Западу послание: «Кто к нам с мечом придет, тот считай, больше не существует»
Крым и украинские диаспоры: удар, откуда не ждали?
Сводки от ополчения Новороссии 08 сентября 2019
Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 марта 2016

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru