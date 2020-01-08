По данным США, в результате ударов Ирана не пострадал ни один американец.
17:45. 8 января 2020 113 просмотров 2 коммент. Опубликовал: BlackCat
Среди чиновников администрации президента США Дональда Трампа растет уверенность, что во время ракетных ударов по базам американцев в Ираке иранцы намеренно не попали в районы, в которых могли нанести больше повреждений и убить или ранить военных США.
Ирак получил устное сообщение перед ракетным ударом Ирана по американским базам.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет CNN.
По словам чиновников, Иран мог бы попасть в районы с наибольшим сосредоточением американских войск – но не сделал этого. По их мнению, это было сделано намеренно чтобы отправить соответствующее сообщение Штатам, однако не совершить ничего такого, за что США могли нанести удар в ответ.
"Мы могли бы это сделать, но мы этого не сделали", - таким считают послание от иранцев чиновники в Госдепе США.
Сейчас в Пентагоне прорабатывают, действительно ли такие удары со стороны Ирана были сознательными, чтобы не нанести никаких повреждений, или же это проблемы с иранскими системами наведения.
Напомним, в ночь на 3 января США устроили ракетный обстрел в районе Международного аэропорта Багдада - в нем, в частности, был убит командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. После этого события
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Критикуют операцию и в США - спикер Палаты представителей Конгресса США назвала ракетный удар "неоправданным и провокационным". В свою очередь государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что ликвидация иранского генерала
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5 января.
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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/v-administracii-trampa-rastet-uverennost-chto-iran-namerenno-ne-popal-v-rayony-s-amerikancami-cnn-1470960.html
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