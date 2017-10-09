Крым и украинские диаспоры: удар, откуда не ждали?

В Киеве много говорят о нарушениях прав человека в Крыму, одновременно устраивая гонения в отношении русскоязычного населения на Украине. Очередной удар «под дых» – международный съезд представителей украинских диаспор, который на полуострове проведут впервые, но при этом его значение трудно переоценить. Украинцы скажут свое слово…

Десятки зарубежных политиков соберутся на полуострове, чтобы обсудить сотрудничество. Кроме того, они не желают признавать монополию Киева, выступающего перед мировым сообществом якобы от имени всего украинского народа. На съезд приедут и наши ближайшие соседи: из диаспор Белоруссии и Молдавии, и, что самое интересное, представители Украины.

Программа официальных мероприятий уже продумана: делегаты посетят памятник поэту Тарасу Шевченко, музей украинской вышивки им. Героя Украины Веры Роик и Симферопольскую академическую гимназию. В гимназии имеются классы, преподавание в которых ведется на украинском языке. Удивляться не стоит, ведь в Крыму три государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский.

Каждый человек имеет право общаться и учиться на своем родном языке. Это его неотъемлемое право, залог сохранения национальной идентичности и культурных традиций. В России это понимают и уважают права своих граждан. Их проживает на полуострове почти 300 тысяч человек. Действует и украинская община. Никаких притеснений по национальному признаку нет.

Так, украинских военных пенсионеров не оставят на произвол судьбы. В Севастополе их уравняют в правах с российскими: бывшие военнослужащие ВСУ смогут получить жилье в Севастополе.

Может ли Украина похвастаться подобным? Русский язык так скоро возведут в статус «вражеского наречия». Откуда столько паранойи?

Да, в Крыму встретятся соотечественники… Немало их судьба разбросала по свету. Другая жизнь, более трезвый взгляд на вещи. Пускай приедут и посмотрят своими глазами, как живут люди в Крыму. А потом сравнят все это с той ложью, что льется с экранов телевизоров на Украине и в ряде западных стран. Самый лучший опыт – собственный. Только своим глазам и стоит доверять. Крым с радостью встретит гостей…