Путин передал Западу послание: «Кто к нам с мечом придет, тот считай, больше не существует»

В марте 2018 года, историческая речь Владимира Путина настолько ошеломила западный мир, что вплоть до настоящего момента никто и подумать не мог, что это лишь начало…

В тот день, глава государства не просто сумел поставить на место спесивый Запад, но и показал на весь мир, что даже столь стратегически важную информацию действительно можно спрятать от спецслужб «коллективной Америки».

Для того, чтобы в полной мере оценить ступор наших геополитических партнеров, и то, почему они все эти месяцы упорно не могли поверить в реальность происходящего, необходимо вспомнить о том, что именно военные секреты других государств всегда были объектом наиболее пристального внимания.

В этой связи, осознать тот факт, что Запад с разгромным счетом проиграл не только битву инновационных вооружений, но и область, в которой после распада СССР властвовал безраздельно, было для него сродни наказанию. А уж предположить, что спустя пару месяцев Россия нанесет очередной удар, тем более выходило за рамки их возможностей.

Однако, буквально на днях, аналитическое китайское издание «Хайцзян» в редакционной статье заявило: «Москва незаметно для всех, вновь оставила Вашингтон у разбитого корыта. Новые вооружения России опять потрясли западный мир».

— «Давайте пройдемся по фактам», — предлагает китайская пресса.

— «Только за последние семь дней России удалось продемонстрировать сразу три образца новейшего смертоносного оружия. В частности, она провела пробный запуск уникальной ракеты класса «земля-воздух» комплекса «С-500». Для понимания прорыва скажем следующее — цель была поражена на расстоянии в 480 километров! В США тут же заявили, что дальность этих ракет «самая большая за всю историю существования подобных комплексов», а их мощь «превосходит все известные ракеты того же класса».

Но главный удар «под дых», по словам китайских экспертов заключается даже не в этом. А в том, что Россия как страна, принявшая на вооружение гиперзвуковое оружие первой, первой же продемонстрировала и средства для его уничтожения. Иными словами, Россия буквально унизила американских военных, которые не так давно заявили, что беззащитны перед гиперзвуковым оружием, не имеют аналогов подобных ракет, и еще много лет не смогут создать полноценных средств защиты. И вдруг, такое: после испытания комплекса российская сторона выходит к публике и говорит — ракеты «С-500» могут перехватывать беспилотники, военные самолет и, внимание — гиперзвуковые ракеты.

Кроме того, «к концу этого года Россия введет в строй 14 новых межконтинентальных баллистических ракетных комплексов Ярс», — дополняет СМИ. «Они способны переносить от восьми до десяти разделяющихся головных частей (от 15 до 25 тонн каждая), с максимальной дальностью до 11 тысяч километров. Но что еще важнее, на ракете установлены новейшие средства обхода систем ПВО, позволяющие «Ярсу» достичь любой точки земного шара».

Также, в конце прошлого месяца произошло и еще одно на первый взгляд малозаметное событие. Однако по факту – это был стратегический и технологический прорыв.

— «22 мая с российской АПЛ «Юрий Долгорукий» за 20 секунд одним залпом было выпущено четыре ракеты серии «Булава», дальностью 9100 километров. Для понимания этого события», — пишут китайские СМИ. «Специалистами из США были проведены скрупулезные расчеты и вывод по итогам этого был неутешительным — мощность данного залпа была эквивалентна 160 атомным бомбам, сброшенным на Хиросиму. А все это в совокупности означает, что российская армия не только готова, но и способна нанести удар с моря, в пух и прах разнеся все ключевые районы северо-восточного американского побережья».

Многие события в современном мире проходят мимо обычных людей. И это не удивительно, ведь у стран – есть свой собственный язык общения. Однако если перевести слова России, сказанные ей в 2018 году США, то звучать они будут примерно следующим образом:

— «Кто к нам с мечом придет, тот считай, больше не существует».

Источник: x-true.info