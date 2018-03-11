О Послании президента российскому избирателю

1.

1 марта 2018 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выступил с посланием Федеральному собранию РФ, которое транслировалось главными каналами российского телевидения, а также через интернет и в действительности было посланием к народам России и других стран мира. Другим странам, и прежде всего странам и правительствам Запада, была адресована вторая часть послания, которая сопровождалась видеопрезентацией. По ее ходу народы и правительства Запада смогли убедиться, что за годы правления Путина Россия сумела обзавестись столь мощным новейшим оружием, что никакие системы противоракетной обороны не смогут ему противостоять. Смысл демонстрации этих новых систем оружия, вероятно, был в том, что Западу следует дважды подумать, прежде чем решаться на угрозы в адрес России, на посягательства на ее суверенитет и на попытки вмешательства в ее внутренние дела (в том числе направленные на смену режима и главы государства или, как минимум, на замораживание их счетов в западных банках). Но часть наших политологов небезосновательно полагают, что неожиданный поступок Путина может вызвать обратный эффект. Публичная демонстрация военной мощи может еще больше укрепить создаваемый агитпропом Запада образ России как агрессора и заставит западного избирателя и налогоплательщика поддержать антироссийские силы, не говоря уже о толчке к новому кругу гонки вооружений… При этом желающих вмешаться в наши внутренние дела это никак не остудит; понятно же, что Путин не нажмет «красную кнопку» в ответ на действия условных «трамповских хакеров» во время избирательной кампании 2018 в России…

Однако оставим в покое вторую часть послания, про которую так много говорят и еще будут говорить. Обратимся к первой части, про которую все больше умалчивают или упоминают вскользь. А ведь первая часть послания Путина обращена к нам, гражданам России, которым 18 марта, то есть через две с небольшим недели после произнесения послания, предстоит идти к избирательным урнам. Явно ведь, что в нарушение закона о выборах кандидат в президенты В.В. Путин воспользовался своим служебным положением и превратил часть послания Федеральному собранию в послание к российским избирателям. Но тут уж ничего не поделаешь и никакие обращения в суд, как показал опыт, не помогут, ведь мы знаем, что судей у нас по Конституции назначает своим указом тот же кандидат в президенты, на которого подавали в суд его незадачливые соперники. Так что перейдем к существу дела. Что же захотел сообщить своим потенциальным избирателям президент (он же – кандидат в президенты)?

2.

Все наши официальные СМИ в один голос твердят, что правление действующего президента ознаменовалось тем, что Россия преодолела кризис 90-х, восстановила былую силу и превратилась в оплот традиционных ценностей, идеалов русской нации, суверенной демократии и многополярного мира, надежду и опору всех европейских консервативных оппозиционеров, борющихся против космополитизма, либерализма, мультикультурализма, и толерантности. Иначе говоря, Россия Путина изображается ее же официальными СМИ как государство идеократическое, которое существует ради реализации определенного идеологически-политического идеала, а не как царство либеральной безыдейщины, где все думают лишь о том, как денег побольше заколотить и, пардон, каким местом удобнее удовольствие получить... Поэтому все ожидали от послания президента высоких слов о русском мире, о традиционных ценностях, о противостоянии вырожденческому Западу. Это ведь электорат Собчак и Явлинского все толкует про экономическую успешность. Электорат Путина – люди идейные, патриоты (во всяком случае так они себя позиционируют). Не говоря уже о том, что Дмитрий Киселев нам всем давно уже объяснил, что живем мы хорошо и богато. И вдруг – на тебе…

Путин в своем выступлении сообщил, что Россия остается страной с бедным населением и что желательно хотя бы вдвое снизить уровень бедности. Низко оценил президент производительность труда в нашей стране и пообещал увеличивать ее на 5% в год. Признал, что с медициной дела обстоят не очень хорошо, и тоже пообещал выделять на медицину 5% ВВП и сделать медпомощь доступнее. Денежными вливаниями президент собирается увеличить рождаемость и повысить среднюю продолжительность жизни в стране. Чтоб обеспечить всех жильем, нужно, по мысли Путина, уменьшить ставку по ипотеке до 7%. Мимоходом мы узнали, что Россия сейчас больше закупает агропродукции за рубежом, то есть, судя по всему, о полной продовольственной безопасности остается только мечтать. Дальше шла уже совсем фантастика – об экологических производствах, искусственном интеллекте, роботизированных такси. Когда Путин заговорил о необходимости цифровизации всего и вся, мне захотелось ущипнуть себя: «Уж не Медведев ли на его месте?»

И все это, естественно, за счет снижения доли государства в экономике. Путин ведь был и остается либералом ельцинской выучки. Еще в своем послании Федеральному собранию от 2003 года он говорил: «Нужно не заканчивать приватизацию, а улучшать администрирование… Когда страна начинала приватизацию, когда страна перешла к рынку, исходили из того, что новый собственник будет гораздо более эффективным. На самом деле так оно и есть – во всем мире частный собственник всегда более эффективен, чем государство». Итак, наш президент убежден, что государство – неэффективный хозяин и что нужно все, что только можно (кроме стратегических областей экономики), отобрать у государства и поделить между «эффективными» частными собственниками. Которые, скорее всего, по чистой случайности снова кажутся старыми друзьями президента из кооператива «Озеро»…

Гоголевский Манилов, помнится, любил сесть на скамейку и с масляными глазками помечтать о том, что хорошо бы каменный мост построить через пруд, а на мосту чтоб лавки стояли и купцы крестьянам полезные вещи продавали… То же и наш президент (он же – кандидат в президенты). Он сам признает, что страна – в глубоком кризисе, значительная часть населения – за чертой бедности, люди бегут из деревень и малых городов в мегаполисы, больницы в райцентрах уничтожены и скорой помощи в случае болезни не дождешься, жилье разрушается, производительность труда низкая. А он рассуждает об искусственном интеллекте, роботизированных такси и «эффективных» капиталистах…



3.

При этом удивительная короткая память у нашего национального лидера! Он сетует на малодоступность медицинских услуг, и это, конечно, верно. Но ведь большинство больниц в райцентрах, малых городах, да и в мегаполисах закрылось именно в его правление, и делалось это не без его ведома, а целенаправленно, в рамках программы «оптимизации медицины»! Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основе сведений Росстата сообщает: «В 2000 году в стране работало 10,7 тысячи больниц. В 2015 году их количество существенно уменьшилось – до 5,4 тысячи. <…> если закрытие больниц будет идти такими же темпами, то уже к 2022 году Российская Федерация по числу больниц сравняется с Российской империей – по данным на 1913 год, в империи было 3 тысячи больниц». То есть 17 лет Владимир Путин требовал закрытия больниц и поликлиник в России, и его чиновники послушно исполняли его волю, а на 18-м году, аккурат перед выборами на четвертый президентский срок, вдруг спохватился: «Как же так, дорогие россияне, медуслуги у нас теперь недоступные!» При этом он ни слова не сказал о том, что программа «оптимизации медицины» будет остановлена. Дорогие россияне должны радоваться просто тому, что барин снизошел до них и обратил внимание на их проблемы …

Не менее трогательно выглядит его забота о жилье для граждан, которые имеют не очень высокий доход! Конечно, снижение ипотечной ставки на 5% – с 12 до 7 – существенно «облегчит» ипотечное бремя для малообеспеченных граждан. Возьмем, к примеру, рядового доцента вуза в моем родном регионе. До майских указов президента он получал 20 000 рублей в месяц. Теперь ему подняли зарплату до средней по региону – до 30 000 рублей. Если он хочет взять ипотеку на двухкомнатную квартиру (которая стоит у нас в провинции минимум около 3 миллионов рублей) под путинские 7% на 10 лет, то ему придется платить всего лишь… 34 833 рубля в месяц. Это значит, что если у него жена временно без работы, то им нужно не пить и не есть, не платить за ЖКХ и еще каждый месяц занимать 4833 рубля…

Во всех социальных государствах Европы для решения жилищного вопроса взят на вооружение советский опыт: малоимущие встают на очередь и получают государственные квартиры на правах пожизненного найма. И только у нас государство крепко держится за американскую модель ипотечного кредитования. Очевидно, потому, что, в отличие от государственного раздатка жилья, ипотечная система дает нажиться банкам, интересы которых – реальный, а не декларируемый объект заботы президента и правительства РФ …

Впрочем, путинское государство готово предоставлять льготы по ипотеке, для чего создаются даже целые федеральные программы. Например, в 2015 году была принята федеральная целевая программа «Жилище», рассчитанная на 5 лет (с 2015 по 2020 г.). По ней субсидии на получение жилья выделяются, например... работникам Прокуратуры и Следственного комитета России. Как сообщала газета «Коммерсант», «в 2015 г. на эти цели было выделено 464 млн руб., в 2016 г. – 406 млн руб.». Вспомним, что в одном из интервью на вопрос, предусмотрено ли субсидирование школьных педагогов для покупки ими жилья, как это делается по отношению к военнослужащим, гражданским госслужащим, работникам МВД, В.В. Путин ответил красноречивым молчанием. На запрос же Юрия Чайки и Александра Бастрыкина в 2016 году Путин, напротив, ответил утвердительно. Естественно, работники прокуратуры и Следственного комитета у нас ведь получают гораздо меньшие зарплаты, чем школьные учителя, и поэтому субсидия на жилье им нужнее…

Особенно же умиляет полное отсутствие логики в рассуждениях президента. Вот он обещает побороть бедность и сделать граждан России обеспеченнее. Причем для этого он хочет… уменьшить долю участия государства в экономике, то есть – давайте называть вещи своими именами! – вернуться в 1990-е, когда государство скукоживалось, а рынок разрастался. Но ведь и опыт российских 1990-х, и опыт западного капитализма XIX века ясно показывает: уход государства из экономики и расширение рынка приводит к резкому имущественному материальному расслоению населения. Одна из социальных функций рынка – формировать классовую структуру общества, проще говоря, разделять людей на богатых – тех, кто приобрел от рыночных операций, и бедных – тех, кто от этих операций потерял. Понятно, что бедных будет гораздо больше, чем богатых, ведь чтоб один человек приобрел на рыночных операциях доход в 1 миллион долларов, нужно, чтоб 100 тысяч человек потеряли свой доход в 10 долларов, то есть для появления еще одного супербогача нужно, чтоб разорились 100 тысяч бедняков.

Итак, в скором времени Путин собирается отдать частному сектору практически все предприятия, кроме стратегически важных (вероятно, имеются в виду те, что производят ракеты и подлодки, показанные Путиным в ходе видеопрезентации). Еще 1 февраля 2016 года на совещании по вопросам приватизации Путин открыто выступил за уменьшение доли участия государства в компании «Роснефть». Примечательно, что на совещание были приглашены и представители таких компаний, как «Аэрофлот», РЖД, «Совкомфлот», «Алроса». За 4 года до этого, 9 февраля 2012 года, Путин заявил что планирует в отдаленном будущем и приватизацию «Газпрома»: «Газпром – это госкомпания с контрольным пакетом у российского государства. <…> В целом и здесь можно двигаться в сторону приватизации когда-то, но только тогда, когда будут выровнены определенные условия, связанные с потреблением первичного энергоресурса. Экономические условия прежде всего».

А еще за 5 лет до этого, в 2007 году, Путин высказался еще более концептуально: «Мы не собираемся создавать государственного капитализма. Это не наш выбор, не наш путь. Но мы видим, что без поддержки государства некоторые жизненно важные сферы экономического характера нам просто не восстановить. <…> Но я хочу сразу же вам сказать, что мы не намерены вечно держать эти госкорпорации в таком виде, в котором они создаются. После того как они встанут на ноги и будут конкурентоспособными на мировых рынках, будем привлекать туда бизнес».

Так что все разговоры о социальном госкапитализме Путина – это блеф. Если Путин что-то и делает в этом направлении, то все равно он считает это временной мерой. Госкорпорации «откармливают», чтоб потом продать их частным инвесторам. Путин, правда, уверяет, что это будет не приватизация 1990-х и что продаваться госимущество будет по «честным, рыночным правилам», а не друзьям через залоговые аукционы. Но, судя по тому, что во главе этих госкорпораций он ставит именно своих друзей вроде Игоря Сечина, понятно, кому предназначены «жирные коровы», откормленные за счет налогов, то есть за счет наших с вами, избиратель и налогоплательщик, денег. Еще немного, и практически везде будут частные собственники, они начнут сокращать работников в целях минимизации расходов и увеличения прибыли (вспомним недавнюю авиакатастрофу в Подмосковье: выяснилось, что частные авиакомпании вместо положенных трех пилотов сажали в кабину по два – чтоб платить меньше). Без работы останутся сотни тысяч, если не миллионы людей. Вряд ли нужно подробно объяснять, чего после этого стоит обещание Путина вдвое уменьшить число граждан, живущих за чертой бедности…

4.

Подведем итоги. До выборов осталось меньше двух недель. Главный кандидат отказался от участия в дебатах. Провластные политологи высокомерно заявляют, что негоже-де политическому «тяжеловесу» дискутировать на равных с другими кандидатами. Но ведь за КПРФ, которая выдвинула П. Грудинина, на выборах 2016 года проголосовали 13,4% пришедших на избирательные участки избирателей. Это 7 миллионов активных граждан России, или 1/20 часть всего 140-миллионного населения РФ! Получается, что кандидату в президенты В.В. Путину настолько наплевать на мнение 1/20 части населения страны, что он не снизошел даже до дискуссий с кандидатом, выражающим их интересы!

Далее, кандидат Путин, как выясняется, не имеет никакой предвыборной программы. Его пресс-секретарь Песков уверял, что предвыборную программу он объявит во время послания ФС РФ (напомню, в нарушение закона о выборах). Послание мы услышали, и что же? Буквальный смысл его сводится к тому, что все россияне буду жить лучше, а для наших врагов у нас припасены новые ракеты. Подспудный смысл сводится к тому, что приватизация будет продолжаться, ипотека останется все равно супердорогой, медицина будет «оптимизирована», но зато у нас будут искусственный интеллект и роботизированные такси!

