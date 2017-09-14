Кто создает информационный фон предвыборной кампании президента

Приближение очередных выборов президента отмечено очередным холиваром с религиозным подтекстом, навязываемым нам СМИ так настойчиво, что поневоле начинаешь искать за спинами борцов за «чувства верующих» знакомый профиль Владислава Юрьевича. Но, скорее всего, кто-то использует методичку предыдущего электорального цикла.

Говорят, явка избирателей на муниципальных выборах и на выборах губернаторов кое-где упала до 6% от общего числа избирателей, а президентская кампания в самом разгаре… Что-то наши свободные СМИ не рвут глотки по поводу низкой явки, «Матильда» им в помощь…

Но неужели у электората совсем память отшибло? Попробую напомнить: 4-го марта 2012 года состоялись выборы президента Российской Федерации, а 3-го марта за выступление в храме Христа Спасителя были арестованы участницы панк-рок-группы «Пусси райот»…

Само выступление состоялось задолго до ареста, широкая публика узнала о факте выступления из сообщений в СМИ, из СМИ же про выступление в храме узнали и немедленно оскорбившиеся сим фактом «верующие»…

Я цитирую и длинный перечень наград и премий, выпавших золотым дождем на головы несчастных репрессированных панк-рок певиц. Режиссер «Матильды» тоже рассчитывает выдвинуть свой фильм на кинопремию «Оскар»…

https://russian.rt.com/nopolitics/article/423330-film-oskar-rossiya-pretendenti Уже через месяц станет известно, какой фильм будет выдвинут от России на вручение премии «Оскар». О вероятном участии своих проектов в оскаровской гонке заявили создатели картин «Нелюбовь», «Аритмия», «Матильда» и «Анна Каренина. История Вронского». RT попытался выяснить, кто выбирает фильм — претендент на соискание премии Американской академии киноискусств и наук, а также по какой схеме победителя определяют в самой Калифорнии. …Если «Матильду» пока мало кто видел, «Аритмия» уже успела взять Гран-при «Кинотавра», а «Нелюбовь» очень тепло встретили в Европе: картина получила приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля и главный приз международного кинофестиваля в Мюнхене. В случае с «Оскаром» важно, чтобы фильм громко прошёл на фестивалях. Ещё лучше, если имя режиссёра уже известно жюри. А Звягинцев, к слову, уже попадал в список номинантов с лентой «Левиафан». Президент Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Кирилл Разлогов в ходе беседы с RT отметил, что в настоящее время в оскаровском комитете состоит много людей и предугадать их выбор довольно трудно. По словам эксперта, скандал вокруг «Матильды» сыграет на руку её создателям, однако единственным реальным фаворитом на выдвижение всё же является «Нелюбовь».

Эстафета «Пусси райот» по набрасыванию информационного дерьма с религиозным подтекстом на вентилятор российской внутренней политики с успехом подхвачена на новом электоральном цикле депутатом ГД РФ Н. Поклонской. Цели прежние — раскол в обществе и личный пиар всех участников — и тех, кто «за» «Матильду» и тех, кто «против». Еще одно обстоятельство роднит «Пусси райот» М. Гельмана и фильм «Матильда» А. Учителя, — «культурные явления» появились ровно за год до очередных выборов президента…

Фильм «Матильда» выходит в прокат в октябре 2017 года, а первый клип группы «Пусси райот» был размещен в сети в ноябре 2011 года. Идут с соблюдением предвыборного графика? Будем считать это простым совпадением.

Однако, учитывая экономическую нестабильность и отток валюты из ЦБ накануне выборов, если бы скандала вокруг «Матильды» не было, его следовало бы придумать. Рискну предположить, что фильм посредственный, и заманить публику на очередную мелодраму из жизни исторических персонажей можно было, только устроив грандиозный скандал. Теперь же — создан ажиотаж, и публика валом валит. Про Матильду Кшесинскую, как поклонница балета, я, разумеется, знала и раньше, как и про многолетний любовный роман балерины с наследником престола. Единственное, что меня могло бы заинтересовать в этой мелодраме — насколько исторически точно показан балетный театр столетней давности, костюмы артисток, исполнение танцев, но, чем громче скандал, — тем меньше желания вообще смотреть фильм.

Вполне допускаю, что А. Учитель с Н. Поклонской не в сговоре, и госдур@ рекламирует в СМИ его фильм совершенно бескорыстно, а ему просто «подфартило»… Возможно, стоящие за ней круги решают собственные задачи — например, получение общественной поддержки в связи с сомнительными основаниями для канонизации последнего русского царя Николая II? Недавно группой японских ученых-генетиков получены и опубликованы доказательства того, что так называемые «останки Николая Второго и его семьи», никакого отношения к Николаю Второму и его семье не имеют…

http://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/dokazatelstvo-velikogo-podloga-falshivye-carskie-ostanki

Обнародование японскими генетиками результатов исследования человеческих останков, которые официальные российские власти признали останками семьи Николая Романова, наделало немало шума. Проанализировав структуры ДНК екатеринбургских останков и сравнив их с анализом ДНК брата Николая Второго Великого князя Георгия Романова, родного племянника императора Тихона Куликовского-Романова, и ДНК, взятым из частичек пота с императорской одежды, профессор Токийского института микробиологии Татсуо Нагаи пришел к выводу, что останки, обнаруженные под Екатеринбургом, не принадлежат Николаю Романову и членам его семьи.

Вот уж кто действительно поставил под сомнение биографию святого, а заодно и правомерность канонизации, но Поклонская – молчит, РПЦ – как воды в рот набрали. С чего бы такая скромность?

Правда, если почем зря обвинять японского ученого-генетика, то суд ему можно и проиграть, если до суда вообще дойдет. Тогда вся юридическая основа претензий на власть от современных монархистов рухнет, как карточный домик. Поклонская и иже с ней, конечно, фанатики, но ложку мимо рта не понесут!

Самостоятельную международную дипломатическую деятельность развернул на почве «Матильды» еще один опытный холиварщик – депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Признаюсь, имя этого борца за все хорошее против всего плохого я самостоятельно не вспомнила, пришлось подсмотреть в Википедии. Заодно проверила другие его законодательные инициативы, оцените сами:

1. Предложил законодательно запретить супружеские измены.

2. Ввести государственную регистрацию магов, колдунов и лиц, оказывающих оккультные услуги.

3. Ввести «туристический сбор», для всех лиц, выезжающих на отдых за пределы РФ.

Ну, что тут скажешь, инициативы хорошие, но какие-то половинчатые. По третьему пункту лучше уж сразу крепостное право вводить, а то ходят вокруг да около. А по первому и по второму — вспомнила анекдот:

- Как будет называться заключительная часть эпопеи о Гарри Поттере?

- «Гарри Поттер и святая инквизиция»…

Может в Законодательном собрании Ленинградской области проходит конкурс инсценированного анекдота?

Депутат Петров в обход ведомства С. Лаврова и прочих комитетов по внешней политике ГД и СФ РФ, обскакав даже Отдел внешних церковных связей РПЦ, накатал обращение по поводу «Матильды» прямиком в Ватикан:

http://www.newsru.com/religy/13sep2017/pope_matilda.html?utm_source=tema-main К разрешению споров вокруг искусственно созданного скандала с фильмом режиссера Алексея Учителя “Матильда” решили подключить главу Римско-католической церкви. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров написал Папе Римскому письмо в надежде, что слово понтифика успокоит обе стороны конфликта, который уже вылился в “экстремистские выходки”. В письме “скромный российский парламентарий” просит Его Святейшество, как одного из главных авторитетов на планете в области “этических нюансов при экранизации образов святых”, “высказаться по существу и примирить стороны” – русскую интеллигенцию и радикально настроенных верующих. “Сегодня Россия полна бесконечными спорами по поводу этого, никем еще не увиденного кино. А все у нас началось чуть ли не год назад, когда одна моя коллега, правда уже из Госдумы РФ, посчитала фильм о любви святого к балерине богохульством. И с тех пор мою страну почти каждый день раздирают новости на эту тему. Одни уверены, что будущая кинолента прелестна, другие требуют ее запрета. Доходит уже до экстремистских выходок”, – написал Петров в письме на имя Папы Франциска, разместив его в своем Facebook. “Вы же лицо нейтральное и к тому же имеете моральное право дать оценку ситуации – Матильда Кшесинская блистала и влюблялась, в том числе и в Николая Второго, будучи до 1925 года католичкой. Полагаю, что любое Ваше Святейшее отношение в части оценки роли католички Матильды Кшесинской, выраженное публично, станет неожиданным и умиротворяющим. Какое бы оно ни было, начиная от осуждения и заканчивая даже канонизацией Матильды, будет услышано россиянами с уважением”, – обращается депутат к Папе Римскому. Письмо в секретариат понтифика направлено на трех языках: русском, английском и латинском. Адрес на конверте – “Его Святейшеству Папе Франциску, Апостольский дворец. Италия, Рим, Ватикан”. Комментируя свое послание главе Римско-католической церкви, Петров написал в Facebook, что стороны конфликта вокруг “Матильды” упускают одну очень важную деталь – саму личность Матильды Кшесинской. “Кто она такая? “Жертва” или “хищник”? Какую жизнь она прожила, какие ценности исповедала? Все знают, что Православная церковь причислила Николая Второго к лику святых, страстотерпцев. Именно это обстоятельство и отвлекает спорщиков от сути вопроса – будущий фильм посвящен не только русскому монарху, а его отношениям с балериной, где она занимает роль равноправного героя киноповествования, – отмечает депутат. – Главные события в ее жизни произошли в ее “католический период”. А кто, как не глава Католической церкви, Папа Римский, может дать оценку ее жизни и, главное, роли в жизни царя”. Как объясняет Петров, именно поэтому он и обратился к Папе Франциску “с просьбой дать моральную оценку жизненному пути известной балерины”.

Слабые политические деятели, исторически любят привлекать к внутренним разборкам авторитетные «международные фигуры», в этом смысле депутат Петров берет пример с М. Саакашвили. Надеюсь, старшие товарищи из ГД и СФ РФ объяснят Петрову, что «здесь вам не тут», точнее, «здесь вам не Украина, а вы не Саакашвили». Пока еще не Украина…

Нельзя сказать, что проблема «Матильды» совсем не имеет решения, кто-то предложил канонизировать балерину Матильду Кшесинскую, я — за. Она, во-первых, всю жизнь тяжело работала, во-вторых, соблюдала диету, то есть всю жизнь — сплошные самоограничения…

Но если очередной холивар при желании еще можно свести на нет, то с явкой на выборы президента что делать будем?