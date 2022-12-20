Поддержка войны на 2023-й год
В проекте бюджета США на 2023-й год подразумевается выделение почти 45 млрд. долларов на союзников по НАТО и на Украину.
Все это на фоне роста оборонного бюджета до 850 млрд. долларов.
Не следует пробавляться иллюзиями, что:
1. США прекратят поддерживать войну на Украине.
2. США прекратят финансировать войну на Украине.
3. США перестанут поставлять вооружения на Украину.
4. США снимут санкции против России.
5. США откажутся от контроля над Европой.
Не прекратят, не перестанут, не снимут и не откажутся. Потому что ставки в этой войне слишком велики. Поражение в этой войне для США означает окончательный крах любых претензий на мировую гегемонию. Поэтому поддержка и финансирование войны на Украине продолжится. Люди, заявляющие, что "США сами уйдут с Украины", "США прекратят поддерживать войну на Украине", "у США закончатся вооружения для поставок на Украину" – занимаются самообманом и вводят в заблуждение окружающих.
Эти моменты надо четко осознавать и готовиться к длительной борьбе, где достижение целей СВО определяет будущее нашей страны на последующие десятилетия.
Тут хохлолокижорики судили ,рядили с икспэрдом Сергеевым по поводу Финской компании в 1940году ,естественно с намеком об агресситвности СССР ,как сегодня РФ с хохлами..СВР опубликовали материалы (опоздали на 100 лет конечно ) и ведь все конечно в русле этих упырей жидосаксов :
“Великобритания и Франция в начале 1940 года хотели затягивания советско- финской войны, чтобы в подходящий момент, настроив свое население против Советского Союза, совместно ударить по ослабленному СССР из Финляндии, об этом свидетельствуют рассекреченные архивные документы, обнародованные Службой внешней разведки России.
Материалы из архива СВР обнародованы на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина управления делами президента России в разделе “Вторая мировая война в архивных документах”. Публикация приурочена к 102-й годовщине со дня создания отечественной внешней разведки.
В числе этих материалов – служебная записка 5-го отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР (внешняя разведка) “о полученных агентурных сведениях из Китая о том, что Великобритания и Франция хотят вести войну против СССР на территории Финляндии, не исключая при этом присоединения к ней Германии”. Документ был составлен 4 марта 1940 года, то есть в самом конце советско- финской “зимней войны”…https://kukmor.livejournal.com/4823832.html..
п.с. неужто вся эта европка пожнет то,что сеяла сотни лет..