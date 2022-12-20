В проекте бюджета США на 2023-й год подразумевается выделение почти 45 млрд. долларов на союзников по НАТО и на Украину.

Все это на фоне роста оборонного бюджета до 850 млрд. долларов.



Не следует пробавляться иллюзиями, что:

1. США прекратят поддерживать войну на Украине.

2. США прекратят финансировать войну на Украине.

3. США перестанут поставлять вооружения на Украину.

4. США снимут санкции против России.

5. США откажутся от контроля над Европой.

Не прекратят, не перестанут, не снимут и не откажутся. Потому что ставки в этой войне слишком велики. Поражение в этой войне для США означает окончательный крах любых претензий на мировую гегемонию. Поэтому поддержка и финансирование войны на Украине продолжится. Люди, заявляющие, что "США сами уйдут с Украины", "США прекратят поддерживать войну на Украине", "у США закончатся вооружения для поставок на Украину" – занимаются самообманом и вводят в заблуждение окружающих.

Эти моменты надо четко осознавать и готовиться к длительной борьбе, где достижение целей СВО определяет будущее нашей страны на последующие десятилетия.

