Доклад RAND. Длительная война
Сжатый пересказ доклада корпорации RAND о перспективах длительной войны на Украине
Доклад RAND. Длительная война
В новом докладе корпорация RAND рассматривает вопросы течения войны на Украине. Доклад вышел с заголовком "Как избежать долгой войны".
Rand в своем докладе делают пометку, что рассматривают войну на Украине только в контексте интересов США в ней.
Авторы доклада рассматривают 5 важных, с их точки зрения, аспектов, которые могут определить траекторию развития конфликта:
• возможное использование Россией ядерного оружия
• возможная эскалация конфликта между Россией и НАТО
• территориальный контроль
• продолжительность
• форма прекращения войны.
Применение Россией ЯО
По первому аспекту RAND сутево сказать не смогли. Только написали, что в случае применения РФ ЯО, ответ со стороны Запада должен быть незамедлителен.
Возможная эскалация конфликта до НАТО / РФ
Второй аспект вызывает в RAND сильное беспокойство, поскольку они считают, вовлечение НАТО в конфликт (т.е., видимо, ввод войск) может случиться из-за непреднамеренного инцидента. Как было после падения украинской ракеты в Польше.
Территориальный контроль
А вот с третьим аспектом (территориальным контролем) всё очень не однозначно. Хотя RAND признают, что переход возвращенных Россией территорий под украинский контроль находится в интересах США, они всё же понимают, что подобное не дает абсолютно никаких гарантий для завершения конфликта. С их точки зрения, если хохлы захватят бывшие области, то Россия в любом случае отреагирует на это новым витком эскалации. Если же Украина примет границы декабря 2022 года, то никаких гарантий того, что РФ не пойдет дальше возвращать территории, нет. При этом RAND подчеркивает, что территории включенные РФ недавно в свой состав, признавать на международном уровне как часть России не следует.
RAND указывают, что под чьим контролем не находились бы территории, это в любом случае приводит к экономическим издержкам для США: если хохлы территории завоевывают, то США несут издержки в виде средств на восстановление экономики Свинии, а если территории остаются под контролем РФ, то издержки пойдут на военную помощь хохлам. При этом чем длинее будет конфликт, тем больше издержек США понесут.
Длительность конфликта
Продолжительность конфликта также играет для США важную роль. К основным плюсам длительной войны для пендосов можно отнести: ослабление РФ, пока та занята Украиной, снижение зависимости Европы от энергоносителей из России.
Однако длительный конфликт влечет куда больше рисков, чем преимуществ. К таким рисков относятся:
война между РФ и НАТО (самый высокий риск);
новые территориальные приобретения России;
США будут слишком заняты войной между РФ и Украиной, следовательно, будут хуже контролировать остальной мир;
увеличение издержек на содержание хохлов;
рост связей между РФ и Китаем;
замедление темпов роста мировой экономики;
снижение поддержки войны среди жителей Украины из-за мобилизации и человеческих потерь.
Прекращение войны
RAND рассматривают 3 сценария завершения войны:
абсолютная победа;
перемирие;
политическое урегулирование.
Абсолютная победа как вариант завершения войны, предполагающий, что одна из сторон получит полный контроль на территориями противника и ликвидирует его политическое руководство авторы RAND не рассматривают как возможные. Такой вывод сделан ими на основе следующих факторов:
Для РФ:
публичная риторика РФ: переход от риторики свержения киевского режима к риторики неотказа от переговоров;
отсутствие явных успехов на фронте у РФ;
общий объем потраченных ресурсов;
стабильность режима Зеленского и отказ пророссийски настроенного населения Украины от поддержки РФ;
2. Для Украины:
стагнация фронта;
отсутствие гарантий того, что война закончится, если хохлы заберут все возвращенные РФ территории;
отсутствие возможностей уничтожения политического режима в Москве;
нет гарантии, что в результате маловероятной смены лидера в РФ позиция нового президента по Украине будет направлена на завершение конфликта.
Таким образом, RAND делает вывод об отсутствии намерений у обеих сторон к абсолютной победе.
Перемирие
Такой вариант, по мнению авторов, не предполагает полноценного решения конфликта, поскольку сохранит и общий накал на границах, и не решит политических противоречий. Тем не менее для РФ этот вариант будет плохим, поскольку предполагает создание демилитаризованных зон и выплату репараций.
Политическое урегулирование
Вариант, чем-то похожий на предыдущий, но предполагающий регламентацию куда большего числа политических вопросов. Несмотря на то, что стороны могут не договориться о протяженности границ и контролем над территориями, этот вариант, по мнение RAND, позволит сторонам определить прочие сферы интересов, а также сделать Украину внеблоковым государством, как предполагалось в речи власти РФ изначально.
Наиболее выгодным для США авторы RAND видят именно вариант политического урегулирования, поскольку он позволит пендосам сохранить статус-кво на геополитической карте. Однако он менее вероятен, чем вариант перемирия, поскольку не видно, чтобы стороны стремились к окончательному урегулированию конфликта. RAND подчеркивают, что США должны оказывать на РФ регулярное давление и передавать хохлам столько помощи, сколько потребуется для принуждения России к мирному договору.
Препятствия на пути к завершению конфликта
В общем и целом основным препятствие для завершения конфликта, по мнению RAND, является то, что стороны с оптимизмом в свою пользу смотрят на его дальнейшее течение. В то время, как для США, было бы выгоднее, если бы обе стороны были оптимистично настроены на завершение войны, а не на ее эскалацию. Важным фактором здесь является то, что в отличии от РФ, Украине предложения о переговорах не выгодны совершенно, так как это влечет слишком много политических рисков внутри страны.
Также RAND отмечают, что обе стороны воспринимают друг друга как агрессора, что означает недоверие к тому, что противник будет соблюдать мирный договор.
Для РФ также важно, чтобы Украина не вступала в НАТО, а санкции с самой России были бы сняты. Но суть в том, что ни один мирный договор не даст таких гарантий.
Что должны делать Штаты
По мнению RAND, США должны придерживаться следующей политики, чтобы добиться политического урегулирования войны:
Составить четкий график поставок западной помощи хохлам, а также в качестве условий ее предоставления выставить необходимости идти на деэскалацию конфликта. Такой прием, по мнению RAND, позволит сделать так, чтобы РФ думала будто бы поддержка Украины ослабла;
Предоставить больше помощи в послевоенный период с посылом "соблюдения условий мирного договора";
Заставить европейских союзников взять на себя обязательства военного вмешательства в случае повторения войны после мирного договора;
Попытаться обеспечить Украину нейтральным внеблоковым статусом. Этот вариант предполагает риски не только в части соблюдения обязательств между сторонами, но внутри самого НАТО. Так как не все члены будут готовы придерживаться подобного подхода.
А вот вариант действия со смягчением санкций после войны RAND практически полностью отметается, поскольку несет в себе не только политические издержки, но экономические (ведь пока санкции есть, зависимость Европы от энергоносителей из РФ снижается).
https://telegra.ph/rand-01-27 – цинк