“Пир во время Чумы”: Европа идёт на ЗЕЛЁНУЮ СДЕЛКУ с Баку | Геоэнергетика Инфо
“Пир во время Чумы”: Европа идёт на ЗЕЛЁНУЮ СДЕЛКУ с Баку. Геоэнергетика Инфо
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Азербайджан обеспечил электроэнергией себя и теперь намерен протянуть кабель на 1000 МВт в Евросоюз по дну Черного моря. В конце нынешней недели в Бухаресте планируется подписание меморандума между Азербайджаном, Румынией, Венгрией и Грузией о прокладке по дну Чёрного моря электрического кабеля. По нему будет транспортироваться в Европу электроэнергия из Азербайджана, выработанная из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Страны пытались осуществить этот проект ещё несколько лет назад, но работу прервала пандемия коронавируса весной 2020 года. В настоящий момент страна полностью обеспечила национальную потребность в электроэнергии и приступила к строительству нескольких ветряных и солнечных электростанций для экспорта электричества. Энергию ветра и солнца в Азербайджане называют не менее перспективным «природным ресурсом», чем углеводороды.
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