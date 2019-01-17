Новости Украины и Новороссии 17 января 2019
- 14:57 Генпрокуратуру РФ просят проверить законность выдворения на Украину журналистки-антифашистки.
- 13:26 «Ад какой-то», — Собчак рассказала, зачем приехала в Киев.
- 13:05 Зрада: в Львовской области суд отменил запрет на русский язык.
- 11:35 Землянский: “Парадокс. При росте протестных настроений, майданная активность стремится к нулю”.
- 11:02 СБУ сообщила подробности задержания антифашистки Бойко (+ВИДЕО, ФОТО).
- 10:07 Гройсман перечислил цели правительства Украины на 2019 год.
- 08:03 Реакция в Киеве на прилёт Ксении Собчак.
- 07:58 Планы Москвы — не секрет, хотят нас вернуть, — Порошенко.
- 04:00 «Все на концерт Петра Томосановского!»: в Сети жестоко высмеяли Порошенко (ФОТО).
- 03:00 Похищение Вышинского. За что украинская власть хочет осудить журналиста?.
- 01:31 Украинская пропаганда с БПЛА.
- Вчера 22:00 Пир во время чумы: Украина вошла в топ-10 стран по росту числа миллионеров.
Генпрокуратуру РФ просят проверить законность выдворения на Украину журналистки-антифашистки
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку законности выдворения из России украинской журналистки Елены Вищур (Бойко).
«Через интернет-приемную я обратился к генпрокурору с просьбой провести всестороннюю проверку информации о противоправных действиях на таможне в отношении Елены Бойко и дать правовую оценку действиям сотрудников ведомств и органов госвласти, допустивших нарушения прав граждан, во избежание подобных ситуаций в будущем», — сказал Мельников «Интерфаксу».
Он напомнил, что ранее журналистка неоднократно заявляла, что в случае выдворения, на Украине ей угрожает реальная опасность в связи с политическим преследованием.
«Несмотря на многочисленные обращения правозащитников, Уполномоченного по правам человека, депутатов Государственной думы, руководителей Союза журналистов России в надзорные и иные ведомства по вопросу недопустимости депортации и оказания содействия в предоставлении политического убежища, она была выдворена с территории РФ и задержана правоохранительными органами Украины», — сказал Мельников.
Представитель ОНК также обратил внимание генпрокурора на действия сотрудников КПП «Нехотеевка», которые со слов Бойко не дали ей возможность написать заявление о предоставлении политического убежища в приграничной зоне вблизи Белгорода.
Елена Вищур (Бойко) была накануне выдворена из РФ на Украину из-за нарушения миграционного законодательства. После пересечения границы она была задержана и арестована Харьковским судом.
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«Ад какой-то», — Собчак рассказала, зачем приехала в Киев
Скандально известная телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак объяснила, зачем приехала в Киев.
Напомним, о неожиданном визите Собчак (которая внесена в базу данных «сепаратистов» на сайте «Миротворца») в украинскую столицу ранее сообщала «Русская Весна».
«Приехала к подруге. Выставила сториз (фото или видео, рассказывающие, что именно владелец страницы в соцсети делает в настоящий момент — прим. РВ). Журналисты обрывают телефон.
То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста, невозможно, да? Ад какой-то.
А здесь, кстати, гостеприимные и прекрасные мои друзья», — пишет Собчак на своем Telegram-канале.
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Зрада: в Львовской области суд отменил запрет на русский язык
16 января Львовский окружной административный суд отменил принятый ранее Львовским облсоветом мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.
«Мораторий на русскоязычный культурный продукт (скандальное решение сессии Львовского облсовета № 745 от 18 сентября 2018 года) отменен. Только что. По моему иску», — написал на своей странице в соцсети один из истцов, местный журналист Сергей Иванов-Малявин.
«Спасибо здравому смыслу в лице судьи Зиновия Гавдыка», — добавил он.
Суд признал решение «противоправным и недействительным». Ответчиком на процессе выступал Львовский облсовет.
В следующем посте Иванов-Малявин уточнил, что речь идёт о «достижении украинской Конституции, которая гарантирует права национальных меньшинств, и украинского суда», однако отказался давать комментарии на этот счёт «неуважаемым мною российским государственным каналам».
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Землянский: “Парадокс. При росте протестных настроений, майданная активность стремится к нулю”
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СБУ сообщила подробности задержания антифашистки Бойко (+ВИДЕО, ФОТО)
В СБУ сообщили подробности задержания антифашистки Елены Бойко, которая вчера была выдворена из России через пункт пропуска «Нехотеевка» и сразу же арестована украинским режимом.
В сообщении пресс-службы СБУ говорится, что сотрудники ведомства задержали женщину, «которая с начала 2014 года выступала с антиукраинской пропагандой: распространяла в интернете материалы антиукраинского характера».
«Кроме этого, она призывала к противостояниям между украинцами из-за политических предубеждений, а также призывала к нарушению территориальной целостности Украины.
В августе 2015 года пророссийская пропагандистка выехала на временно оккупируемые территории, а вскоре в Россию. При этом она продолжала призывать украинцев через социальные сети к изменению границ государства и государственного строя страны. Вскоре женщину депортировали из РФ»,— перечислили «преступления» Бойко в украинской контрразведке.
14 декабря 2018 года уроженка Львова была объявлена на Украине в розыск, а на следующий день Галицкий райсуд Львова дал разрешение на её задержание.
Уголовное производство открыто по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» УК «незалежной».
По части 1 упомянутой статьи Бойко может грозить тюремное заключение на 3 года. Мерой пресечения для женщины, которой в апреле исполнится 60 лет, избран арест.
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Гройсман перечислил цели правительства Украины на 2019 год
Премьер Украины Владимир Гройсман перечислил основные задачи правительства страны на 2019 год.
«Мы определили приоритеты — экономическое развитие, развитие человеческого капитала, безопасность и оборона, энергонезависимость, антикоррупционные меры.
Это те приоритеты, которые будут делать Украину сильной», — заявил Гройсман на встрече президента Порошенко с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных на Украине.
Гройсман обещает, что в 2019 году «в полном объёме будет обеспечено финансирование сектора безопасности и обороны, в том числе и повышение зарплат и модернизация армии».
Он обещает не забывать о социальных программах, монетизации субсидий, обязуется продолжить реализацию программы «Доступные лекарства».
«С июля запускаем бесплатную систему медицинских исследований. Мы продолжим масштабное строительство дорог, поддержку АПК — фермеров и сельхозмашиностроения, продолжим внедрение новой украинской школы», — рассказывал сказки иностранцам Гройсман.
«Всё, что зарабатывает экономика, будем отдавать людям», — на голубом глазу подвёл итог украинский премьер.
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Реакция в Киеве на прилёт Ксении Собчак
Бывший кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак прибыла в Киев. Пикантность в это событие вносит тот факт, что Собчак ранее была занесена украинскими радикалами в базу данных экстремистского сайта «Миротворец», работа которого курируется западными спецслужбами.
Внесение Собчак в список «Миротворца» состоялось в связи с тем, что в Киеве российскую телеведущую и по совместительству политика обвинили в «оправдании оккупации Крыма». При этом сама Собчак неоднократно заявляла в эфире российских телеканалов и в соцсетях о том, что «Крым де-юре принадлежит Украине, но де-факто Киеву вернуть его не получится». Также Ксения Собчак предлагала проведение референдума по поводу крымского статуса как в России, так и на Украине.
Прилетев в украинскую столицу, Собчак написала в «Инстаграм»:
Это написание названия столицы Украине не применяется, естественно, ни в русском, ни, что обращает на себя особое внимание, ни в украинском языках.
Обращает на себя внимание, как на прилёт в Киев Ксении Собчак отреагировали в политических и околополитических кругах самой Украины.
Оценки диаметрально противоположные – от предложения начать сотрудничество с «российским оппозиционным политиком» до «немедленного ареста за оправдание оккупации Крыма». При этом обозначился украинский интерес к тому, кого Собчак собирается поддержать на грядущих выборах украинского президента. Высказаны предположения, что “точно Порошенко”.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Планы Москвы — не секрет, хотят нас вернуть, — Порошенко
Петро Порошенко заявил, что, поскольку украинская армия в последние годы «качественно укрепилась» и попытка военного вторжения закончится для России «плачевно», в Кремле основную ставку сегодня делают на подрыв Украины изнутри, то есть на выборы.
«Что планируют в Москве, не является секретом. Собственно, руководство России этого особо и не скрывает — провести на президентских и парламентских выборах в Украине подконтрольную себе власть», — цитирует Порошенко его пресс-служба.
«Цель вполне понятная — остановить демократическое развитие Украины, ее движение в направлении европейской и евроатлантической интеграции, вернуть ее в так называемую российскую сферу влияния.
И это не просто наши прогнозы. Операция по влиянию на украинские выборы Россией уже ведется полным ходом. В этой связи я бы хотел заверить в том, что, как президент, сделаю все от меня зависящее, чтобы, во-первых, российское влияние на наши выборы минимизировать», — сказал Порошенко.
Он также подчеркнул, что сделает все необходимое для того, чтобы создать все условия для проведения на Украине свободных и честных выборов, в соответствии с самыми высокими международными стандартами.
«С этой целью мы пригласили для мониторинга за президентскими выборами наблюдателей от авторитетных международных организаций и отдельных государств», — добавил Петр Порошенко.
Как же неудобно получится, когда на «выборах» «победит» Порошенко (в чём сомнений почти нет), и окажется, что рука Кремля таки установила на Украине подконтрольную себе власть. Впрочем, на этот случай у Порошенко наверняка припасена победная реляция о «срыве подлых планов Кремля».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Все на концерт Петра Томосановского!»: в Сети жестоко высмеяли Порошенко (ФОТО)
Активный старт предвыборной кампании Петра Порошенко мог привлечь внимание даже самой незаинтересованной публики. Провокация в Керченском проливе и получение томоса от Константинопольского патриархата стали «гвоздем программы» украинского президента.
Накануне Порошенко попытался сделать еще один шаг на пути к победе на предстоящих выборах. Он отправился в «томос-тур» по Незалежной, который начался с Винницкой области. Результат не заставил себя долго ждать. Социальные сети вновь высмеяли Петра.
После того, как Петр Порошенко со сцены потребовал у Русской православной церкви предоставить доказательства своей каноничности, показав миру свой томос, пользователи соцсети резко отреагировали на ситуацию.
Многие обратили внимание, что Порошенко устроил хайп на теме предоставления Православной церкви Украины томоса и теперь «выжимает» из этого события максимум.
Теперь, вероятней всего, следует ожидать, что критика в адрес украинского президента будет звучать регулярно. Его «томос-тур» еще только начался, но уже вызвал бурную реакцию.
Очевидно, что определенная часть так и не клюнула на удочку Порошенко. Эти люди в ближайшем будущем продолжат высмеивать Петра.
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Антон Орловский, для «Русской Весны»
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Похищение Вышинского. За что украинская власть хочет осудить журналиста?
Фактически Сергей Лавров точно дал понять, чем именно считают дело главного редактора информагентства «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского, которого на Украине обвиняют в госизмене
Министр иностранных дел довольно недвусмысленно высказался в том смысле, что те, кто начал уголовное преследование журналиста, надеялись использовать его как обменный материал, однако Россия не считает правильным участвовать в обмене заложниками, создавая тем самым Киеву привычку брать новых заложников.
«Идея обмена, которую, может быть, кто-то воспринимает как интересную — я не думаю, что она будет способствовать тому, чтобы украинские власти вернулись к строгому соблюдению своих обязательств по отношению к деятельности журналистов», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
В истории с Кириллом Вышинским отсутствие пусть даже шаткой, но все же правовой основы является настолько вопиющим, что обеспокоенность судьбой журналиста уже давно выражают международные структуры и политики Евросоюза. Об этом сегодня сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, получившая ответ из ООН и Совета Европы по этому делу: «Они обеспокоены этой ситуацией. И при двухформатном диалоге с руководством государства либо с украинскими государственными институтами они готовы ставить эти вопросы. Для нас это тоже очень важно. Мы будет продолжать эту работу, в том числе с Красным Крестом, с „Врачами без границ“ с просьбой оказать содействие в обследовании Кирилла Вышинского».
А чуть раньше генсек ОБСЕ Томас Грёмингер, комментируя происходящее с журналистом, указал на нарушение международных стандартов и препятствование журналисткой деятельности.
Пару месяцев назад МИД Германии потребовал ускорить процесс по делу, отметив, что пристально наблюдает за ходом событий. В официальном мидовском заявлении говорится, что немецкое правительство поддерживает свободу СМИ по всем мире. Это такой совсем не тонкий намек на то, что ведомство относит кейс Вышинского именно к категории дел, связанных с нарушением свободы слова.
И при беглом знакомстве с делом, и при детальном его анализе оно выглядит как грубейшее попрание прав журналиста, преследование за исполнение служебных обязанностей, на что прямо указывал президент России Владимир Путин.
Сейчас, когда досудебное расследование завершено и защита приступила к знакомству с материалами дела, стоит вспомнить, что инкриминируется Вышинскому и какими доказательствами следствие рассчитывает подкрепить выдвинутые обвинения. В представлении сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) преступные деяния главный редактор информагентства совершил, когда своими материалами «способствовал осуществлению российской агрессии в Крыму и в Донбассе».
В декабре 2018-го сам журналист пояснил, что доказательную базу следствие выстроило на 15 или 16 материалах, размещенных на сайте «РИА Новости Украина». Самое интересное заключается в том, что сам Вышинский этих текстов не писал, соответственно, его точка зрения на события в них присутствовать не может. Материалы представляют собой собранные по тем или иным поводам совершенно разные мнения экспертов. Как СБУ собирается такими аргументами доказывать вину редактора — одному Богу известно. Вполне может быть, что кто-то из экспертов и позволил себе сказать что-либо, не устраивающее нынешние власти, но Вышинский-то здесь при чем?!
Впрочем, на Украине сейчас возможно все. И осудить человека за действия, которых он не совершал, — раз плюнуть.
Но с обвинительным приговором все может обернуться совсем кисло. Западные партнеры и так проявляют недовольство, а после того, как вердикт «виновен» будет вынесен, им просто придется заступиться за осужденного, объяснив Киеву, что подобным образом вести себя демократические страны не имеют ни малейшего права. Я думаю, что и украинскому руководству иметь подобный «тухлый» кейс в своем портфеле совсем не улыбается. Оно рассчитывало по-быстрому произвести обмен, но дело не выгорело и теперь превратилось в балласт, который обязательно породит поток обвинений в грубейшем ограничении права на свободу слова на Украине.
Так что в этой истории есть только одно неизвестное — какую замену обмену подберут обвинители. Просто оправдать журналиста и сделать вид, что ничего не было, они не могут. В этом случае станет окончательно ясно, что дело сварганено на скорую руку только для того, чтобы получить так называемый обменный материал. А это уже тянет на похищение человека. Да, собственно говоря, именно киднепингом арест Кирилла Вышинского без всяких оговорок и является. И его случай далеко не единственный. Подобный захват людей давно уже стал обыденной практикой для украинских силовых структур.
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Андрей Бабицкий, Украина.ру
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинская пропаганда с БПЛА
Агитационные листовки с начинкой, которые сбрасывают БПЛА ВСУ на территории ЛНР.
Качество пропаганды традиционно ниже плинтуса.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Пир во время чумы: Украина вошла в топ-10 стран по росту числа миллионеров
Украина вошла в десятку стран с наиболее быстро растущим количеством владельцев состояния от 1 до 30 миллионов долларов. Об этом говорится в отчете Hign Net Worth Handbook 2019 международной консалтинговой компании Wealth-X, пишет РБК в среду, 16 января.
Как сообщается, к концу прошлого года в мире жили 22 млн 402 тысячи 510 человек, каждый из которых владеет состоянием от $1 млн до $30 млн (High Net Worth, HNW).
По данным экспертов, в течение ближайших пяти лет численность HNWI особенно быстро будет расти в странах Азии (в среднем на 7,6% ежегодно).
В то же время лидером топ-10 стран, в которых новые HNWI вплоть до 2023 года будут появляться чаще всего, стала Нигерия. Согласно прогнозу Wealth-X, число HNWI в этой африканской стране будет ежегодно увеличиваться на 16,3%, тогда как в Китае — только на 9,8%.
Также в топ-10 вошли Египет (ожидаемые темпы годового прироста HNWI 12,5%), Бангладеш (11,4%), Вьетнам (10,1%), Польша (10%), Кения (9,8%), Индия (9,7%) Филиппины (9,4%) и Украина (9,2%).
По данным Wealth-X, две трети всех HNWI мира живет сейчас в Северной Америке (41%, свыше 9,18 млн человек) и Европе (25%, более 5,674 млн).
При этом три четверти всех HNWI мира обитают всего в десяти странах — в США (8,68 млн человек), Китае (1,88 млн), Японии (1,619 млн), Германии (1,02 млн), Великобритании (893,9 тыс.), Франции (877,4 тыс.), Канаде (505 тыс.), Южной Корее (476,7 тыс.), Австралии (473,6 тыс.) и Италии (418 тыс.).
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Нерусские паразиты оболванили украинцев по их желанию и за их же деньги.
На десерт им дали поиграться томос.
Теперь украинцы могут искать работу по европе в кружевных трусиках.
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https://riafan.ru/1141686-prichina-byla-ochen-sereznoi-yurii-kot-prokommentiroval-deportaciyu-boiko-na-ukrainu?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Журналистка Елена Бойко получила известность благодаря участию в политических ток-шоу на российском телевидении. Преображенский суд Москвы признал ее виновной в нарушении режима пребывания на территории РФ, оштрафовал на 5 тысяч рублей и постановил выдворить за пределы страны.
В Харькове Бойко взяли под стражу в рамках дела о «Призывах к нарушению территориальной целостности страны». После ареста журналистку доставят в СИЗО Львова, сообщила адвокат Бойко Галина Перфильева.”